В Красноярске прошел турнир по Phygital-гольфу

Сборная Сибирского федерального университета (СФУ) провела турнир по Phygital-гольфу. Он состоялся в гольф-центре «Гольф-коворкинг "Кафедра гольфа"».

Студенты СФУ объединили компьютерную игру (Digital) и гольф-симулятор (Physical). На «Кафедре гольфа» гольфисты соревновались в компьютерной игре PGA TOUR, Back nine Physical, а также на гольф-симуляторе Golfzon.

Теперь представители университета хотят направить заявку на включение Phygital-гольфа в программу «Игр будущего». Они пройдут в 2024 году в Казани.

Красноярск занимает второе место в России по количеству установленных гольф-симуляторов. Зимой можно тренироваться в зимнем центре гольфа «Арена героев» в кластере «Радуга», в тренировочный центре Golfstation, на площадке гольф-коворкинга «Кафедра гольфа». Там гольфисты-студенты и школьники смогут не только тренироваться, но и проводить вместе время, общаться, участвовать в различных образовательных и многих других форматах мероприятий. Меньше чем через год в Красноярске будет достроено гольф-поле в ландшафтном парке «Юдинская долина». Планируется, что на гольф-поле смогут проводиться чемпионаты и Кубки России, международные студенческие соревнования. Площадка в «Юдинской долине» также будет оснащена гольф-симуляторами, на которых можно тренироваться в течение всего года.