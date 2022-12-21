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В Красноярске прошел турнир по Phygital-гольфу

В Красноярске прошел турнир по Phygital-гольфу
Иллюстрация: НССЛГ

Сборная Сибирского федерального университета (СФУ) провела турнир по Phygital-гольфу. Он состоялся в гольф-центре «Гольф-коворкинг "Кафедра гольфа"».

#НОВОСТИ
Студенты СФУ объединили компьютерную игру (Digital) и гольф-симулятор (Physical). На «Кафедре гольфа» гольфисты соревновались в компьютерной игре PGA TOUR, Back nine Physical, а также на гольф-симуляторе Golfzon. 
 
Теперь представители университета хотят направить заявку на включение Phygital-гольфа в программу «Игр будущего». Они пройдут в 2024 году в Казани.
 
Красноярск занимает второе место в России по количеству установленных гольф-симуляторов. Зимой можно тренироваться в зимнем центре гольфа «Арена героев» в кластере «Радуга», в тренировочный центре Golfstation, на площадке гольф-коворкинга «Кафедра гольфа». Там гольфисты-студенты и школьники смогут не только тренироваться, но и проводить вместе время, общаться, участвовать в различных образовательных и многих других форматах мероприятий. Меньше чем через год в Красноярске будет достроено гольф-поле в ландшафтном парке «Юдинская долина». Планируется, что на гольф-поле смогут проводиться чемпионаты и Кубки России, международные студенческие соревнования. Площадка в «Юдинской долине» также будет оснащена гольф-симуляторами, на которых можно тренироваться в течение всего года. 

Справка

 
Phygital-гольф — новая дисциплина в гольфе. Раунд игры в фиджитал-гольф состоит из двух частей: Front nine Digital (спортсмены играют в гольф на компьютерах) и Back nine Physical (борьба продолжается в реальности на гольф-симуляторах Golfzon).
 

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Автор: Петр Савельев
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