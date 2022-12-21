В Красноярске прошел турнир по Phygital-гольфу
Сборная Сибирского федерального университета (СФУ) провела турнир по Phygital-гольфу. Он состоялся в гольф-центре «Гольф-коворкинг "Кафедра гольфа"».
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