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«Юдинская долина» откроется международными соревнованиями по гольфу

«Юдинская долина» откроется международными соревнованиями по гольфу
Иллюстрация: Юдинская долина

Открытие долгожданной масштабной локации — гольф-поля эко-парка «Юдинская долина» состоится в конце августа.

#НОВОСТИ

Новая гольф-локация откроется международными студенческими соревнованиями, которые впервые пройдут в Красноярске.  

Состязания состоятся с 24 по 27 августа. Это  значимое событие Ассоциации «Национальная студенческая спортивная лига гольфа», в котором примут участие более 100 гольфистов из различных регионов России, Китая и Вьетнама. Также на соревнованиях выступят ведущие красноярские спортсмены.

«Юдинская долина» откроется международными соревнованиями по гольфу 1

Также в рамках Кубка состоится официальное открытие инновационного гольф-клуба в ландшафтном парке «Юдинская долина» – это первый гольф-объект мирового уровня в Сибирском федеральном округе и за Уралом. Гольф-поле спроектировано специализированным бюро – European Golf Design. В центре Енисейской Сибири воссоздан образ традиционного 18-луночного поля с сибирскими дюнами, бункерами, волнистыми фервеями и многоярусными гринами. Это новое рекреационное пространство для спорта и семейного отдыха жителей и гостей города.

«Юдинская долина» откроется международными соревнованиями по гольфу 2

В четверг, 24 августа, пройдет тренировочный раунд по гольфу, 25 и 26 августа состоятся соревнования. В эти дни организаторами запланирована развлекательная программа для зрителей и гостей гольф-клуба «Юдинская долина», конкурсы от партнеров и джазовый концерт. 27 августа – финальный день соревнований, в ходе которого пройдет награждение победителей и призеров и торжественная церемония закрытия соревнований.

Время соревнований:

  • 24 августа с 09:00 до 18:00
  • 25 августа c 09:30 до 20:00
  • 26 августа с 08:30 до 18:30
  • 27 августа с 09:30 до 18:00

Вход для зрителей свободный. Проехать к гольф-клубу «Юдинская долина» можно на личном и общественном транспорте до остановки «Плодово-ягодная станция».          

«Юдинская долина» откроется международными соревнованиями по гольфу 3

Добавим, «Деловой квартал», являясь официальным информационным партнером события, 27 августа проведет на площадке «Юдинской долины» бизнес-сессию, посвященную развитию корпоративного спорта. Бизнес-сессия «Активный бизнес: тренды и кейсы корпоративного спорта» — это дискуссионная площадка для обмена опытом успешного развития корпоративного спорта в красноярских компаниях. Она пройдет в формате питчей — десятиминутных выступлений с конкретными кейсами от представителей компаний с последующими вопросами каждому спикеру от аудитории.

СПРАВКА

 
Новая гольф-локация откроется международными студенческими соревнованиями, которые впервые пройдут в Красноярске. Состязания состоятся с 24 по 27 августа. Это значимое событие Ассоциации «Национальная студенческая спортивная лига гольфа», в котором примут участие более 100 гольфистов из различных регионов России, Китая и Вьетнама. Также на соревнованиях выступят ведущие красноярские спортсмены. Также в рамках Кубка состоится официальное открытие инновационного гольф-клуба в ландшафтном парке «Юдинская долина» – это первый гольф-объект мирового уровня в Сибирском федеральном округе и за Уралом. Гольф-поле спроектировано специализированным бюро – European Golf Design. В центре Енисейской Сибири воссоздан образ традиционного 18-луночного поля с сибирскими дюнами, бункерами, волнистыми фервеями и многоярусными гринами. Это новое рекреационное пространство для спорта и семейного отдыха жителей и гостей города. В четверг, 24 августа, пройдет тренировочный раунд по гольфу, 25 и 26 августа состоятся соревнования. В эти дни организаторами запланирована развлекательная программа для зрителей и гостей гольф-клуба «Юдинская долина», конкурсы от партнеров и джазовый концерт. 27 августа – финальный день соревнований, в ходе которого пройдет награждение победителей и призеров и торжественная церемония закрытия соревнований. Время соревнований: 24 августа с 09:00 до 18:00 25 августа c 09:30 до 20:00 26 августа с 08:30 до 18:30 27 августа с 09:30 до 18:00 Вход для зрителей свободный. Проехать к гольф-клубу «Юдинская долина» можно на личном и общественном транспорте до остановки «Плодово-ягодная станция». Добавим, «Деловой квартал», являясь официальным информационным партнером события, 27 августа проведет на площадке «Юдинской долины» бизнес-сессию, посвященную развитию корпоративного спорта. Бизнес-сессия «Активный бизнес: тренды и кейсы корпоративного спорта» — это дискуссионная площадка для обмена опытом успешного развития корпоративного спорта в красноярских компаниях. Она пройдет в формате питчей — десятиминутных выступлений с конкретными кейсами от представителей компаний с последующими вопросами каждому спикеру от аудитории. Справка Ассоциация «Национальная студенческая спортивная лига гольфа» – ведущая студенческая лига по гольфу, объединяющая спортсменов из 37 вузов Российской Федерации. За сезон НССЛГ проводит более 20 мероприятий, в которых принимают участие более 1 200 спортсменов. Лига выступает организатором официальных студенческих турниров по гольфу, включенных в единый календарный план физкультурно-массовых мероприятий Министерства спорта Российской Федерации. Кубок «Юдинской долины» пройдет при поддержке: Минспорт РФ, РССС, АГР, Правительство КК, Минспорт КК, Ассоциация «Национальная студенческая спортивная лига гольфа»
 

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Автор: Петр Савельев
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