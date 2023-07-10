Едем играть в гольф в «Юдинскую долину»

Этим летом в Красноярске завершается строительство всех 18 лунок гольф-поля и Академии гольфа в «Юдинской долине». В августе новое пространство для отдыха и спорта примет юных спортсменов и гостей.

На новой площадке пройдет первый международный студенческий турнир по гольфу «Кубок «Юдинской долины». Рассказываем, какие еще возможности будет доступны детям и студентам на новом поле.

«Юдинская долина» — новый гольф-клуб мирового уровня на 18 лунок, окруженный живописным ландшафтным парком с прогулочными дорожками и благоустроенной инфраструктурой для горожан и гостей города.

Поле построено в стиле паркленд. Другое название — форестленд — говорит само за себя: это так называемое «лесное гольф-поле». Прародителем паркленда является пейзажный парк-стиль ландшафтной архитектуры, использованный при строительстве «Юдинской долины».

Подробностями и фишками проекта делится Алёна Дёмкина, куратор проекта гольф-клуба «Юдинская долина»:

Гольф-поле построено на большой территории. Благодаря этому природный ландшафт лунок разнообразен, холмы сменяются лесными участками, переходящими в равнины. Пространство позволило создать широкие фервеи, большие банкеры, гигантские грины, препятствия в виде реки, ручьев, оврагов, песочных ловушек. Это гольф-поле будет интересно игрокам всех уровней, так как в нем в равной мере присутствует читаемость поля и сложность ландшафта.

Параллельно с полем достраивается и обустраивается Академия гольфа. Здесь установят гольф-симулятор GCQuad — так игры и тренировки будут доступны в любой сезон. В устройство интегрирована программа Swing Catalyst 3D motion plate — одна из лучших систем анализа для тренировок игры в гольф, которая используется большинством гольф-тренеров в мире.

В августе пройдет торжественное открытие клуба. Мы приглашаем партнеров и спонсоров присоединиться к этому знаковому для Красноярска событию

На мой взгляд, это будет одним из лучших комплексов в стране. Проект очень большой по площади: обычно в гольф-клубах академии гольфа строят поменьше, мы же решили сделать ее большой, оснастив множеством всего полезного. Это объект внутри гольф-комплекса, который строится в первую очередь потому, что приоритет в развитии красноярского гольфа — дети и молодые талантливые ребята. Мы создадим все условия для хорошей спортивной школы. Для одаренных ребят, которые будут здесь заниматься, создадим очень комфортные условия, выстроим систему подготовки юниоров.

Детский гольф — основа будущих олимпийских побед. Верю, что мы создаем Мекку для юных дарований в Красноярске.

В дни проведения соревнований мы предложим горожанам познакомиться с гольфом поближе, принять участие в открытых тренировках с чемпионами гольфа, мастер-классах, предложим образовательные и семейные форматы проведения досуга. Кроме того, в дни соревнований пройдет торжественное открытие гольф-клуба. Мы приглашаем партнеров и спонсоров присоединиться к этому знаковому для Красноярска событию.

«Юдинская долина» — это действительно большое достижение для нашего города. Строительство таких масштабных проектов требует много ресурсов и в результате делает город лучше, привлекательнее и комфортнее. У проекта большое будущее. В инфраструктуре гольф-клуба появится гостиничный комплекс и много других объектов, которые мы пока оставим в секрете.

23…28 августа пройдет между­народный студенческий турнир «Кубок «Юдинской долины»

Фото: Анастасия Беляк,

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