Международные студенческие гольф-соревнования пройдут в «Юдинской долине» с 25 августа

После их завершения гольф-поле и ландшафтный парк продолжат работу: площадки будут доступны и для свободного посещения, и для закрытых мероприятий. Официальное открытие запланировано на 27 августа.

С 24 по 27 августа в Красноярске пройдут международные студенческие соревнования по гольфу: их примет ландшафтный парк «Юдинская долина». Подробное расписание состязаний «ДК» публиковал здесь.

После завершения соревнований проект продолжит работу одновременно в нескольких форматах.

Экопарк «Юдинская долина» — один из масштабных шагов в создании «зеленого пояса» Красноярска. В него уже входят остров Татышев, а также рекреационные объекты Гремячая грива, Торгашинский хребет, Серебряковский ручей, Восточный вход на Столбы.

Кроме непосредственно гольф-поля, «Юдинская долина» станет площадкой для воссоздания питомника плодовых деревьев и развития зон для лесных прогулок. Позже на базе ландшафтного парка появятся загородный отель и конно-спортивный клуб для иппотерапии.

Одновременно с этими инициативами гольф-поле превратится в «лабораторию сибирского газона»: специалистов «Юдинской долины» задействуют во внедрении методов благоустройства, озеленения и улучшения состояния экологии.

С одной стороны, гольф-поле привлечет свою аудиторию. С другой, инфраструктура и окружение созданы для нас, красноярцев. Чтобы мы здесь отдыхали, прогуливались, наслаждались красотой и воздухом», — комментирует Алёна Дёмкина, куратор проекта.

Как «ДК» сообщал ранее, гольф-поле «Юдинской долины» — первый гольф-объект мирового уровня в СФО и за Уралом. Он спроектирован как традиционное 18-луночное поле с сибирскими дюнами, бункерами, волнистыми фервеями и многоярусными гринами.

«Деловой квартал» стал официальным информационным партнером открытия «Юдинской долины»: в рамках партнерского взаимодействия пройдет бизнес-сессия, в которой спикеры поделятся опытом развития корпоративного спорта в своих компаниях.

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