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Учредителем номинации «Банкир года» в Красноярске стала федеральная компания

Учредителем номинации «Банкир года» в Красноярске стала федеральная компания
Иллюстрация: Коллаж ДК

Лидеры в ней определяться в начале следующей недели.

#НОВОСТИ

Юридическая компания «Пепеляев Групп» стала учредителем банковской номинации премии «Человек года — 2023» в Красноярске.

В этом году, как и раньше, экспертный совет номинации «Банкир года» будет оценивать достижения региональных филиалов кредитных организаций в деле содействия развитию малого и среднего бизнеса. Однако ключевым параметром станет работа банка с предпринимателями, ведущими внешнеэкономическую деятельность.

В последнее время банковский сектор испытывает колоссальное давление, связанное с ограничениями внешнеэкономической деятельности, что неминуемо отражается на бизнесе клиентов банка. Пока одни сидят сложа руки, другие разрабатывают и предлагают решения, способные помочь вывести бизнес клиентов на новый уровень. Искренне желаю победы тем представителям банковского сектора, которые справляются с этим лучше всего», — говорит Егор Лысенко, руководитель Сибирского офиса «Пепеляев Групп».

В лонг-лист номинации «Банкир года» в 2023 вошло 15 управляющих красноярскими филиалами различных банков. Примечательно, что среди заявленных организаций есть как крупные игроки, так и небольшие. Однако преимущество гигантов вовсе не очевидно и конкуренция за места в шорт-листе обещает быть крайне напряженной. Кто войдет в итоговый список и поборется за премию в этой номинации, экспертный совет решит уже на следующей неделе.

Победителя же объявят на церемонии награждения, которая пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.

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Автор: Петр Савельев
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