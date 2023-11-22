Лидер частного детского образования Красноярска стал соучредителем премии «Человек года»
Издание «Деловой квартал» продолжает подготовку к премии «Человек года». Соучредителем общественно значимой номинации «Частное детское образовании» стала сеть семейных центров «Умка».
Один из ведущих трендов развития бизнеса сегодня — переход от конкуренции к кооперации. Сотрудничество, рост рядом с равными, сильными, формирование сообщества в своей сфере. Являясь лидером частного образования, «Умка» объединяет игроков рынка, начиная с 2020, когда мы впервые провели международный форум «108 родителей» и собрали «под одной крышей» представителей частного образования, муниципалов, родителей и детей. Вообще в нашей сфере много сотрудничества, обмена опытом. Яркий пример — фестиваль частного образования «Живые школы». Соучредительство на премии «Человек года» в номинации «Частное детское образование» — органичное продолжение нашей деятельности по объединению отрасли в Красноярске. Вместе мы сильнее, мы растем, можем решать общие задачи, нас слышат и замечают. Премия — один из инструментов проявления, признания и роста бизнеса. И для меня важно, чтобы в моей сфере отмечались лучшие, формировались ролевые модели успеха для тех, кто только начинает свой путь в нашем деле. Ведь в итоге мы все работаем ради общей цели — качественного настоящего и лучшего будущего для наших детей!» – уверена Татьяна Андреева, основатель и руководитель сети «Умка», соучредитель номинации «Частное детское образование».
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