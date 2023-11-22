Лидер частного детского образования Красноярска стал соучредителем премии «Человек года»

Издание «Деловой квартал» продолжает подготовку к премии «Человек года». Соучредителем общественно значимой номинации «Частное детское образовании» стала сеть семейных центров «Умка».

Основатель и руководитель «Умки» Татьяна Андреева возглавила экспертный совет номинации, а также стала идеологом «включенного» подхода к выбору тройки лидеров и победителя. По ее инициативе экспертный совет номинации совершает гостевые выезды к претендентам на победу. Во время этих встреч руководители частных детских садов и школ проводят для экспертов небольшие экскурсии, а также делятся последними достижениями в работе.

Возможность лично оценить работу образовательных учреждений позволит экспертам сделать взвешенный выбор, а также укрепить личные и профессиональные связи участников рыка для совместных проектов и развития отрасли.

Один из ведущих трендов развития бизнеса сегодня — переход от конкуренции к кооперации. Сотрудничество, рост рядом с равными, сильными, формирование сообщества в своей сфере. Являясь лидером частного образования, «Умка» объединяет игроков рынка, начиная с 2020, когда мы впервые провели Один из ведущих трендов развития бизнеса сегодня — переход от конкуренции к кооперации. Сотрудничество, рост рядом с равными, сильными, формирование сообщества в своей сфере. Являясь лидером частного образования, «Умка» объединяет игроков рынка, начиная с 2020, когда мы впервые провели международный форум «108 родителей» и собрали «под одной крышей» представителей частного образования, муниципалов, родителей и детей. Вообще в нашей сфере много сотрудничества, обмена опытом. Яркий пример — фестиваль частного образования «Живые школы». Соучредительство на премии «Человек года» в номинации «Частное детское образование» — органичное продолжение нашей деятельности по объединению отрасли в Красноярске. Вместе мы сильнее, мы растем, можем решать общие задачи, нас слышат и замечают. Премия — один из инструментов проявления, признания и роста бизнеса. И для меня важно, чтобы в моей сфере отмечались лучшие, формировались ролевые модели успеха для тех, кто только начинает свой путь в нашем деле. Ведь в итоге мы все работаем ради общей цели — качественного настоящего и лучшего будущего для наших детей!» – уверена Татьяна Андреева, основатель и руководитель сети «Умка», соучредитель номинации «Частное детское образование».