Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.11
88,49
96,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Лидер частного детского образования Красноярска стал соучредителем премии «Человек года»

Лидер частного детского образования Красноярска стал соучредителем премии «Человек года»
Иллюстрация: dk.ru

Издание «Деловой квартал» продолжает подготовку к премии «Человек года». Соучредителем общественно значимой номинации «Частное детское образовании» стала сеть семейных центров «Умка».

#СВОЕ ДЕЛО
Основатель и руководитель «Умки» Татьяна Андреева возглавила экспертный совет номинации, а также стала идеологом «включенного» подхода к выбору тройки лидеров и победителя. По ее инициативе экспертный совет номинации совершает гостевые выезды к претендентам на победу. Во время этих встреч руководители частных детских садов и школ проводят для экспертов небольшие экскурсии, а также делятся последними достижениями в работе. 
 
Возможность лично оценить работу образовательных учреждений позволит экспертам сделать взвешенный выбор, а также укрепить личные и профессиональные связи участников рыка для совместных проектов и развития отрасли. 
Лидер частного детского образования Красноярска стал соучредителем премии «Человек года» 1Один из ведущих трендов развития бизнеса сегодня — переход от конкуренции к кооперации. Сотрудничество, рост рядом с равными, сильными, формирование сообщества в своей сфере. Являясь лидером частного образования, «Умка» объединяет игроков рынка, начиная с 2020, когда мы впервые провели международный форум «108 родителей» и собрали «под одной крышей» представителей частного образования, муниципалов, родителей и детей. Вообще в нашей сфере много сотрудничества, обмена опытом. Яркий пример — фестиваль частного образования «Живые школы». Соучредительство на премии «Человек года» в номинации «Частное детское образование» — органичное продолжение нашей деятельности по объединению отрасли в Красноярске. Вместе мы сильнее, мы растем, можем решать общие задачи, нас слышат и замечают. Премия — один из инструментов проявления, признания и роста бизнеса. И для меня важно, чтобы в моей сфере отмечались лучшие, формировались ролевые модели успеха для тех, кто только начинает свой путь в нашем деле. Ведь в итоге мы все работаем ради общей цели — качественного настоящего и лучшего будущего для наших детей!» – уверена Татьяна Андреева, основатель и руководитель сети «Умка», соучредитель номинации «Частное детское образование». 
Сеть семейных центров «Умка» работает в Красноярске более 20 лет. На сегодня она насчитывает восемь филиалов, в которых обучается более 1 000 детей, из которых порядка 400 — школьники с 1 по 11 класс. Основатель и руководитель «Умки» Татьяна Андреева дважды становилась победителем премии «Человек года». Эксперты признавали ее лучшей в номинации «Частное детское образование», а также в номинации «Амбассадор личного бренда». 

Читайте также: 
Вложить в будущее: станет ли образование интересно инвесторам

Частное детское образование традиционно стоит на развилке между социальной миссией и бизнесом. При каких условиях сфера станет интересна инвесторам, станут ли драйвером ее роста застройщики?

В поисках надежных опор: каким был форум «108+ родителей» в 2023

Рассказываем и показываем, для чего красноярские предприниматели, вкладывающие не только в бизнес, но и в детей, собрались в этом году.

Здоровый бизнес: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие частные клиники города

Эксперты номинации «Здоровый бизнес – Многопрофильные клиники» премии «Человек года-2023» определили тройку лидеров и победителя.

«Юдинская долина» стала соучредителем номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт»

В качестве соучредителя номинацию «Активный бизнес: корпоративный спорт» поддержала уникальная площадка для развития корпспорта и командного духа – гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина».

Премия «Человек года-2023» получила обновленную статуэтку для победителей

Рассказываем детали об изменениях, которые внесли в наградной символ премии в этом году. В ее дизайне воплотили несколько главных качеств, присущих бизнес-сообществу.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Ураган обесточил несколько районов, задержаны рейсыУраган обесточил несколько районов, задержаны рейсы
  • Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»
  • Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»Близ Красноярска начали строить логистический парк на 600 тыс. «квадратов»
  • Микрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движенияМикрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движения
  • Инфляция в Красноярском крае прибавила по всем направлениямИнфляция в Красноярском крае прибавила по всем направлениям
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.