Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.02
75,43
79,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Татьяна Андреева на вебинаре расскажет про управленческое счастье

Татьяна Андреева на вебинаре расскажет про управленческое счастье
Иллюстрация: ДК

Основатель и генеральный директор «Умки» Татьяна Андреева сегодня проведет бесплатный вебинар. Он будет посвящен управленческому счастью.

#НОВОСТИ
За 2 часа Татьяна Андреева расскажет, как создавать из команды сопричастников успеха и развития компании, как уйти от операционки в стратегию и как системно выстроить операционное управление, распределить роли и функции.
 
Основатель «Умки» рассказывает, что когда ее студенты-управленцы начали внедрять шаги «Как правильно ставить задачи перед сотрудником», они поняли: «вот оно счастье».
 
Вебинар пройдет в 19:00 по Красноярску.

Справка

 
Татьяна Андреева — основатель сети образовательных частных садиков и школ «Умка», эксперт в области управления частными образовательными организациями с двадцатилетним стажем. Входит в ТОП 100 самых успешных женщин России. Автор книги «Образовательные чудеса и стратегии». Дважды «Человек года» по версии журнала «Деловой квартал».
 

Читайте также:

Татьяна Андреева: «Умка» — любовь и дело всей моей жизни!

  • Юбилейные события образовательной сети «Умка» прошли под девизом «ПриЗнание!»

  • Человек года` 2022: Номинация «Частное детское образование»

    Обучение и развитие детей от 6 месяцев до 18 лет — номинация «Частное детское образование» объединила самые интересные и масштабные проекты в своей сфере.

Учимся интересно: в Красноярске состоится фестиваль «ИграриУм»

Завтра в галерее «Енисей» состоится фестиваль интеллектуального досуга «ИграриУм», посвященный недавнему Дню науки.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Проект о влиянии смога на жителей создали в КрасноярскеПроект о влиянии смога на жителей создали в Красноярске
  • Дмитрий Чернятин стал главой ЗАТО ЖелезногорскДмитрий Чернятин стал главой ЗАТО Железногорск
  • Литературные коктейли на Мира — в Красноярске открылся еще один винный барЛитературные коктейли на Мира — в Красноярске открылся еще один винный бар
  • Дело гендиректора красноярского центра «Мой бизнес» ушло в прокуратуруДело гендиректора красноярского центра «Мой бизнес» ушло в прокуратуру
  • Мартовские коты: Красноярск ожидает чистое небо и оттепельМартовские коты: Красноярск ожидает чистое небо и оттепель
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.