Татьяна Андреева на вебинаре расскажет про управленческое счастье
Основатель и генеральный директор «Умки» Татьяна Андреева сегодня проведет бесплатный вебинар. Он будет посвящен управленческому счастью.
За 2 часа Татьяна Андреева расскажет, как создавать из команды сопричастников успеха и развития компании, как уйти от операционки в стратегию и как системно выстроить операционное управление, распределить роли и функции.
Основатель «Умки» рассказывает, что когда ее студенты-управленцы начали внедрять шаги «Как правильно ставить задачи перед сотрудником», они поняли: «вот оно счастье».
Вебинар пройдет в 19:00 по Красноярску.
Справка
Татьяна Андреева — основатель сети образовательных частных садиков и школ «Умка», эксперт в области управления частными образовательными организациями с двадцатилетним стажем. Входит в ТОП 100 самых успешных женщин России. Автор книги «Образовательные чудеса и стратегии». Дважды «Человек года» по версии журнала «Деловой квартал».
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