Имидж-агентство «Имидж бюро» стало соучредителем номинации «Фэшн-индустрия»

Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов самой «активной» номинации премии «Человек года» – «Активный бизнес: корпоративный спорт».

Учредителем номинации «Банкир года» в Красноярске стала федеральная компания

Лидеры в ней определяться в начале следующей недели.

Эксперты номинации «Здоровый бизнес – Многопрофильные клиники» премии «Человек года-2023» определили тройку лидеров и победителя.

Премия «Человек года-2023» получила обновленную статуэтку для победителей

Рассказываем детали об изменениях, которые внесли в наградной символ премии в этом году. В ее дизайне воплотили несколько главных качеств, присущих бизнес-сообществу.

В пул экспертов номинации «Общественные пространства» вошли архитекторы и застройщики

В 2023 возрожденная номинация, посвященная точкам притяжения города, объединила экспертов из областей архитектуры, строительства, дизайна и проектирования.