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Имидж-агентство «Имидж бюро» стало соучредителем номинации «Фэшн-индустрия»

Имидж-агентство «Имидж бюро» стало соучредителем номинации «Фэшн-индустрия»
Иллюстрация: dk.ru

«Фэшн-индустрия» – новая номинация премии «Человек года». В качестве соучредителя ее поддержал эксперт красноярского модного сообщества – имидж-агентство «Имидж бюро».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Меньше двух недель остается до главного делового события года – торжественной церемонии и вручения премии «Человек года» по версии издания «Деловой квартал-Красноярск». В 2023 премия приросла несколькими новыми номинациями, одна из них – «Фэшн-индустрия». К решению запустить эту номинацию оргкомитет премии подоткнуло стремительное развитие фэшн-индустрии Красноярска. За последние два года в ней появилось много новых имен, а уже работающие бренды вышли на новый уровень – как в объемах производства, так и в качестве изделий.   
 
В статусе соучредителя самую «модную» номинации премии «Человек года» поддержал эксперт красноярского модного сообщества – имидж-агентство «Имидж бюро».
Имидж-агентство «Имидж бюро» стало соучредителем номинации «Фэшн-индустрия» 1За последние несколько лет развитие фэшн-индустрии Красноярска стало для меня ключевым приоритетом – не только профессиональным, но и личным. Могу назвать себя и амбассадором, и промоутером творчества красноярского модного сообщества в масштабах не только города, но и всей страны. Практически каждого дизайнера в Красноярске я знаю лично: как клиент – ношу их изделия, как профессионал – заинтересована в их продвижении и успехах. Красноярский фэшн – именно то направление, за которое я радею всей душой и в развитие которого я вложила много времени и сил. Поэтому решение поддержать номинацию «Фэшн-индустрия», а в ее лице красноярских дизайнеров, было единственно верным. Само появление этой номинации в премии «Человек года» еще раз подтверждает, что красноярская мода сегодня – это сильная индустрия, представленная десятками талантливых имен, известных не только в Красноярске», – говорит Анна Шульмина, CEO имидж-агентства «Имидж бюро», соучредитель номинация «Фэшн-индустрия» премии «Человек года». 
С 2017 имидж-агентство «Имидж бюро» занимается профессиональным имидж-сопровождением и стилизацией. На счету команды бюро – сотрудничество с глянцевыми изданиями, консультации по стилю, организация и сопровождение фэшн-съемок. CEO «Имидж бюро» Анна Шульмина выступает как эксперт и спикер отраслевых мероприятий. Она принимала участие в организации и подготовке Fashion Week Siberian Brands-2022. Сейчас при участии Анны готовится одно из мероприятий культурной программы Российской креативной недели, стартовавшей в Красноярске 23 ноября
 
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Автор: Петр Савельев
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