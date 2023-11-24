Имидж-агентство «Имидж бюро» стало соучредителем номинации «Фэшн-индустрия»
«Фэшн-индустрия» – новая номинация премии «Человек года». В качестве соучредителя ее поддержал эксперт красноярского модного сообщества – имидж-агентство «Имидж бюро».
За последние несколько лет развитие фэшн-индустрии Красноярска стало для меня ключевым приоритетом – не только профессиональным, но и личным. Могу назвать себя и амбассадором, и промоутером творчества красноярского модного сообщества в масштабах не только города, но и всей страны. Практически каждого дизайнера в Красноярске я знаю лично: как клиент – ношу их изделия, как профессионал – заинтересована в их продвижении и успехах. Красноярский фэшн – именно то направление, за которое я радею всей душой и в развитие которого я вложила много времени и сил. Поэтому решение поддержать номинацию «Фэшн-индустрия», а в ее лице красноярских дизайнеров, было единственно верным. Само появление этой номинации в премии «Человек года» еще раз подтверждает, что красноярская мода сегодня – это сильная индустрия, представленная десятками талантливых имен, известных не только в Красноярске», – говорит Анна Шульмина, CEO имидж-агентства «Имидж бюро», соучредитель номинация «Фэшн-индустрия» премии «Человек года».
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