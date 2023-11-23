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«Красноярское» – это уже сформированный бренд

«Красноярское» – это уже сформированный бренд
Иллюстрация: Пресс-служба «Российской креативной недели - Сибирь»

«Российская креативная неделя - Сибирь» стартовала в Красноярске. Топ-эксперты страны и региона приехали на форум, чтобы поделиться знаниями о креативных бизнесах

#НОВОСТИ

В креативном кластере «Квадрат» стартовал третий Фестиваль-форум «Российская креативная неделя - Сибирь». Топ-эксперты страны и региона приехали на форум, чтобы поделиться эксклюзивными данными исследований, знаниями о креативных бизнесах, лучшими практиками в индустриях.

Участники стратегической сессии «Креативная идентичность. Переосмысление» оценили потенциал сибирских брендов в условиях конкурентного и насыщенного рынка и вывели формулу развития. По мнению экспертов, она складывается из уникального имиджа Сибири, мер поддержки бизнеса и инструментов для продвижения.

Как отметила Марина Абрамова, директор форума «Российская креативная неделя», президент АНО «Креативная экономика» для региона крайне важно через креативные индустрии транслировать свою уникальность.

«Сибирское» и «красноярское» – это уже сформированные бренды, которые важно укреплять и развивать, создавать сильный креативный продукт полного цикла на территории региона и масштабировать его до федерального и международного уровня, - подчеркнула Марина Абрамова.

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О таких планах рассказали 10% бизнесменов, принявших участие в опросе.

Дискоклуб «ДК»: креативные индустрии

Готовы ли компании креативного сектора к внезапной актуализации их значимости и что необходимо для развития таких бизнесов — об этом эксперты отрасли говорили на дискуссионном клубе «ДК-Красноярск».

Автор: Петр Савельев
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