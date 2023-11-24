Бизнес-завтрак благотворительной номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске

Участники шорт-листа номинации «Сердце бизнеса», представители TIKSAN GROUP и команда «ДК» собрались, чтобы рассказать о благотворительных инициативах и поделиться опытом их реализации.

«ДК» продолжает очные мероприятия, приуроченные к главной бизнес-премии Красноярска «Человек года-2023». Одним из форматов стали бизнес-завтраки. Их череду открыло событие, собравшее за одним столом участников благотворительной номинации «Сердце бизнеса», представителей компании-соучредителя TIKSAN GROUP и команду издания.

В этом году на победу в самой доброй номинации премии претендуют девять красноярских предпринимателей:

Михаил Афоничев, генеральный директор «ТД Енисейпром», резидент деловой экосистемы «Миллиард»;

Юлия Долгушева, генеральный директор Центра коррекции зрения «Окулюс»;

Илья и Анастасия Ермиловы, основатели Ermilov’s company;

Александр Иванов, генеральный директор «Красиндорстрой»;

Денис Куликов, генеральный директор «ФасадСтройМонтаж», резидент деловой экосистемы «Миллиард»;

Дарья Мальцева, операционный директор «Суши-рыба»;

Игорь Микитин, пластический хирург, онколог-маммолог;

Максим Орешин, директор комплекса ресторанов «Красноярск»;

Надежда Целуковская, генеральный директор компании «КонТех».

В неформальной обстановке бизнес-завтрака они рассказали о своих благотворительных инициативах: каждый номинант поделился, что служит его мотивацией и поддерживает на пути добрых дел.

Надежда Цой, куратор проекта «Сердце бизнеса», запущенном TIKSAN GROUP, рассказала о фондах Красноярска, которые поддерживает проект.

Только в личном общении можно узнать человека по-настоящему: это не сухая информация про благотворительный проект и цифры, а эмоции и живые чувства людей. Лишь так можно понять мотивацию людей, которые занимаются добром. Я всегда думала, что к благотворительности люди приходят по разным причинам, но оказалось, что на самом деле в человеке есть необходимость помогать. Это желание бывает непреодолимым, и рано или поздно предприниматели приходят к осознанию, что эту пустоту, которая возникает в сердце, можно заполнить только добрыми делами», — говорит Надежда Цой.

Бизнес-завтрак стал площадкой, где предприниматели могли не только рассказать о своем благотворительном опыте, но и услышать истории других — тех людей, с которыми они сообща формируют необходимое добро.

Круг людей, которые занимаются благотворительностью, уже довольно обширный и постоянно пополняется. Но хочется, чтобы их было больше — простых, добрых, отзывчивых, тех, кто откликнутся по первому зову. Помогать действительно не бывает тяжело, сегодня правильно подметили — это же не обязательно потраченные миллионы ежедневно. К тебе может просто прийти проект от благотворительной организации или детского дома, и ответить на их запрос ни в коем случае не трудно. Это наполняет — ты знаешь, что сделал доброе дело, кому-то от этого стало хорошо, и все было не зря. Мир становится добрее, и ты становишься лучше», — говорит Денис Куликов, генеральный директор «ФасадСтройМонтаж».

Имя предпринимателя, который в этом году станет «Человеком года» в благотворительности, мы назовем 7 декабря на сцене Конгресс-холла СФУ.

Больше материалов о премии «Человек года-2023»:

Запущен сайт премии «Человек года»

«Деловой квартал» запустил сайт ежегодной премии «Человек года». На портале собрана информация об этапах подготовки к премии, видео и фотоотчеты.

Учредителем номинации «Банкир года» в Красноярске стала федеральная компания

Лидеры в ней определяться в начале следующей недели.

Лидер частного детского образования Красноярска стал соучредителем премии «Человек года»

Издание «Деловой квартал» продолжает подготовку к премии «Человек года». Соучредителем общественно значимой номинации «Частное детское образовании» стала сеть семейных центров «Умка».

«Юдинская долина» стала соучредителем номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт»

В качестве соучредителя номинацию «Активный бизнес: корпоративный спорт» поддержала уникальная площадка для развития корпспорта и командного духа – гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина».

Премия «Человек года-2023» получила обновленную статуэтку для победителей

Рассказываем детали об изменениях, которые внесли в наградной символ премии в этом году. В ее дизайне воплотили несколько главных качеств, присущих бизнес-сообществу.

Ученые СФУ поддержали ИТ-номинацию премии «Человек года — 2023»

В этом году человека года в ИТ будут определять не по достижениям компании, а по качеству и важности разработанных им решений.

Индустриальный парк «Красный Яр» стал учредителем номинации премии «Человек года — 2023»

Организация примет активное участие в выборе лучшего производственника года.

Соучредителем номинации «Ресторатор» премии «Человек года» стала компания «ПакетМаркет»

В 2023 соучредителем номинации «Ресторатор года: новый проект» выступила торгово-производственная компания «ПакетМаркет», которая развивает в Красноярске HoReCa-комьюнити.

Номинация «Жилой комплекс» премии «Человек года» «подсветит» лучшие новостройки города

Соучредителем традиционной для премии номинации выступила компания OVERSUN, которая спроектировала сотни световых и инженерных решений для жилых комплексов и общественных пространств Красноярска.

Стал известен генеральный партнер премии «Человек года-2023»

Рассказываем о том, кто в 2023 масштабно поддержит главное деловое событие Красноярска — премию «Человек года».