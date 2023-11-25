В TIKSAN GROUP рассказали о гостевых выездах к участникам номинации «Сердце бизнеса»

Представители со-учредителя номинации побывали у предпринимателей, которые вошли в шорт-лист благодаря своим благотворительным проектам.

Подготовка к премии «Человек года-2023» выходит на финишную прямую: формирование шорт-листов и очные голосования по многим номинациям уже завершились. Но некоторые соучредители не остановились на этих форматах и организовали гостевые выезды к номинантам из шорт-листов. Прошли они и в рамках номинации «Сердце бизнеса», которую в этом году поддержала компания TIKSAN GROUP.

Надежда Цой, куратор благотворительного проекта «Сердце бизнеса», в честь которого номинация и обрела новое имя, побывала у двух предпринимателей — Дарьи Мальцевой («Суши-рыба») и Игоря Микитина («Центр пластической хирургии»).

Они вошли в шорт-лист благотворительной номинации премии — подробности об их проектах мы расскажем в ноябрьском номере «ДК».

Надежда Цой уверена: возможность разговора «глаза в глаза» — единственный способ понять истинные причины тех, кто отдает собственные силы, время и средства на помощь другим.

Это хорошая возможность познакомиться с номинантами лично, ближе узнать их проекты и то, чем они занимаются ежедневно. А самое главное — услышать о добрых проектах от них самих: как пришла идея создать именно этот проект, что их мотивировало, что дает им занятие благотворительностью», — говорит Надежда Цой.

В этом году в шорт-листе номинации «Сердце бизнеса» — девять претендентов на победу. О том, кто из красноярских предпринимателей вошел в этот список, мы рассказывали здесь.

Имя того, чей благотворительный проект эксперты признали лучшим, узнаем уже 7 декабря на торжественной церемонии «Человек года-2023».

Больше материалов о премии «Человек года-2023»:

Премия «Человек года-2023» получила обновленную статуэтку для победителей

Рассказываем детали об изменениях, которые внесли в наградной символ премии в этом году. В ее дизайне воплотили несколько главных качеств, присущих бизнес-сообществу.

Экспертами номинации «Сердце бизнеса» стали представители благотворительных фондов города

В 2023 в состав экспертного комитета номинации, посвященной благотворительным проектам, вошли не только кураторы благотворительных инициатив Красноярска, но и ведущие предприниматели Красноярска.

Добро побеждает: эксперты премии выбрали лучшие благотворительные проекты Красноярска

Эксперты номинации «Сердце бизнеса» премии «Человек года-2023» определили шорт-лист и тройку лидеров.

Преобразить «ткань города»: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ЖК Красноярска

Эксперты номинации «Жилой комплекс» премии «Человек года-2023» определили тройку лидеров и победителя.

В Красноярске назвали лучших производственников года

Эксперты промышленной номинации премии «Человек года» определились с ее лидерами.

Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска

Эксперты номинации «Общественные пространства» премии «Человек года-2023» премии определили шорт-лист и тройку лидеров.