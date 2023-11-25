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В TIKSAN GROUP рассказали о гостевых выездах к участникам номинации «Сердце бизнеса»

В TIKSAN GROUP рассказали о гостевых выездах к участникам номинации «Сердце бизнеса»
Иллюстрация: «Деловой квартал»

Представители со-учредителя номинации побывали у предпринимателей, которые вошли в шорт-лист благодаря своим благотворительным проектам.

#НОВОСТИ

Подготовка к премии «Человек года-2023» выходит на финишную прямую: формирование шорт-листов и очные голосования по многим номинациям уже завершились. Но некоторые соучредители не остановились на этих форматах и организовали гостевые выезды к номинантам из шорт-листов. Прошли они и в рамках номинации «Сердце бизнеса», которую в этом году поддержала компания TIKSAN GROUP.

Надежда Цой, куратор благотворительного проекта «Сердце бизнеса», в честь которого номинация и обрела новое имя, побывала у двух предпринимателей — Дарьи Мальцевой («Суши-рыба») и Игоря Микитина («Центр пластической хирургии»).

В TIKSAN GROUP рассказали о гостевых выездах к участникам номинации «Сердце бизнеса» 1

Они вошли в шорт-лист благотворительной номинации премии — подробности об их проектах мы расскажем в ноябрьском номере «ДК».

В TIKSAN GROUP рассказали о гостевых выездах к участникам номинации «Сердце бизнеса» 2

Надежда Цой уверена: возможность разговора «глаза в глаза» — единственный способ понять истинные причины тех, кто отдает собственные силы, время и средства на помощь другим.

Это хорошая возможность познакомиться с номинантами лично, ближе узнать их проекты и то, чем они занимаются ежедневно. А самое главное — услышать о добрых проектах от них самих: как пришла идея создать именно этот проект, что их мотивировало, что дает им занятие благотворительностью», — говорит Надежда Цой.

В этом году в шорт-листе номинации «Сердце бизнеса» — девять претендентов на победу. О том, кто из красноярских предпринимателей вошел в этот список, мы рассказывали здесь.

Имя того, чей благотворительный проект эксперты признали лучшим, узнаем уже 7 декабря на торжественной церемонии «Человек года-2023».

Больше материалов о премии «Человек года-2023»:

Премия «Человек года-2023» получила обновленную статуэтку для победителей

Рассказываем детали об изменениях, которые внесли в наградной символ премии в этом году. В ее дизайне воплотили несколько главных качеств, присущих бизнес-сообществу.

Экспертами номинации «Сердце бизнеса» стали представители благотворительных фондов города

В 2023 в состав экспертного комитета номинации, посвященной благотворительным проектам, вошли не только кураторы благотворительных инициатив Красноярска, но и ведущие предприниматели Красноярска.

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Автор: Петр Савельев
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