С лодки на ивент — на премии назвали «Общественное пространство года»

Номинацию перезапустили после трехлетней паузы. За это время в Красноярске появилось немало новых точек притяжения жителей и гостей — эксперты выбирали из девяти самых ярких.

На торжественной церемонии награждения премии «Человек года-2023» назвали локацию, которая в этом году стала «Общественным пространством года». Одноименная номинация появилась в пуле премии после паузы длиною в три года. За этот период Красноярск прирос масштабными, социально значимыми пространствами. Девять из них попали в шорт-лист номинации: подробности о каждом мы рассказывали здесь.

На очном голосовании эксперты и сами номинанты сообща определили тройку финалистов номинации «Общественное пространство года»:

Речной клуб «Остров» , ПОЛЮС;

, ПОЛЮС; Гольф-клуб « Юдинская долина» ;

; Променад «Бульвар цветов», ГСК АРБАН.

Локацию, которую экспертная комиссия признала лидером, объявил Алексей Петров, генеральный директор ГСК «Конструктив Девелопмент». В этом году специализированный застройщик стал генеральным партнером премии и соучредителем номинации.

Статуэтку «Общественное пространство года» присудили речному клубу «Остров». Награду приняла Агата Гавричкова, руководитель клуба.

«Остров» — современная лодочная станция и новое уютное место для отдыха и прогулок на берегу Енисея, в акватории Абаканской протоки. Удобное расположение (между правым и левым берегом) сделало локацию доступной для горожан. Сюда приезжают гулять целыми семьями. Гости «Острова» могут выйти на речную прогулку на катере или сапе, взять напрокат лодку или катамаран. Со смотровой площадки можно полюбоваться на Маяк, погулять по территории и отдохнуть в визит-центре. На территории расположено несколько арт-объектов: 10-метровый Маяк и 12-метровая деревянная надпись «Остров» с вечерней подсветкой, корабельный колокол «Рында».

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