Человек года — 2023: Номинация «Общественное пространство года»

Реконструкция исторических объектов, многофункциональность локационного зонирования, оформление по-европейски и решения на уровне мегаполисов — рассказываем о шорт-листе «Общественных пространств».

Учредителем номинации стала группа компаний «Конструктив Девелопмент». Кроме того, специализированный застройщик присоединился к премии «Человек года-2023» в качестве генерального партнера.

Открытое пространство променада «Бульвар цветов», ГСК АРБАН

В 2023 в Красноярске появилось еще два общественных пространства: бульвар-променад и активити-парк, которые запроектировал, построил и ввел в эксплуатацию АРБАН. В 2023 в Красноярске появилось еще два общественных пространства: бульвар-променад и активити-парк, которые запроектировал, построил и ввел в эксплуатацию АРБАН.

Бульвар цветов — 200-метровый променад с зелеными насаждениями, цветами, зонами отдыха и яркой вечерней подсветкой. Пространство многоуровневое: такое решение позволяет создать больше интересных пространств и новых сценариев для прогулок. В основе концепции бульвара максимально длительный период цветения за счет использования разнообразных кустовых многолетних растений и цветов. АРБАН установил на бульваре цветов малые архитектурные формы, имитирующие цветы, с дизайнерской подсветкой.

Активити-парк — бывшая заброшенная территория рядом с ул. Караульной, 43. Здесь сохранили все многолетние деревья и построили скейт-парк с памп-треком, а также многофункциональную спортплощадку для игры в волейбол, футбол, баскетбол, теннис. Здесь же разместили зоны отдыха, гравийный сад и площадку для выгула собак.

Факт: Для защиты рекреационной зоны активити-парка от шумов и газов застройщик применил геопластический прием в виде зеленых холмов высотой до 2 метров.

Цифра: Инвестиции застройщика в создание общественных пространств рядом с ЖК «Бульвар цветов» — 108 млн рублей.

«Горки-парк», строительная компания «Сиблидер»

«Горки-парк» — парковая зона, прилегающая к ЖК «Горки»: ее позиционируют как продолжение дворовой зоны домов и одновременно как общественное пространство, открытое для всех жителей города. На территории парковой зоны разместили несколько локаций для отдыха, детскую игровую площадку и специальную зону для занятий йогой с деревянными помостами и шезлонгами. В качестве отдельного плюса застройщик выделяет сам статус экоквартала: «Горки» находятся в одном из самых чистых районов города. «Горки-парк» — парковая зона, прилегающая к ЖК «Горки»: ее позиционируют как продолжение дворовой зоны домов и одновременно как общественное пространство, открытое для всех жителей города. На территории парковой зоны разместили несколько локаций для отдыха, детскую игровую площадку и специальную зону для занятий йогой с деревянными помостами и шезлонгами. В качестве отдельного плюса застройщик выделяет сам статус экоквартала: «Горки» находятся в одном из самых чистых районов города.

Факт: Гармоничная концепция экологичной и максимально зеленой среды «цветет» и непосредственно во дворах: застройщик точечно работал над созданием комфортного ландшафта и качественным озеленением среды.

Исторический квартал, РУСАЛ

Исторический квартал считается знаковым проектом, который направлен на сохранение историко-архитектурного наследия Красноярска. Кроме воссоздания уникальной эстетики этих объектов, одна из главных целей — вложить в них обновленное содержание и сделать эти пространства общедоступными для красноярцев и гостей города. Исторический квартал считается знаковым проектом, который направлен на сохранение историко-архитектурного наследия Красноярска. Кроме воссоздания уникальной эстетики этих объектов, одна из главных целей — вложить в них обновленное содержание и сделать эти пространства общедоступными для красноярцев и гостей города.

Исторический квартал формируют 10 зданий вдоль улицы Горького. С 2017 на этих объектах отреставрировано около 4 тыс. кв. м. На шести памятниках деревянной архитектуры за четыре года полностью закончены наружные и внутренние работы, завершено благоустройство приусадебных территорий.

Комплекс объектов отреставрирован уникальным для Красноярска методом перебора: все деревянные элементы разбирались, маркировались, обследовались, а после необходимых работ собирались заново. Недостающие элементы декора и фурнитуры приобретались по всей России.

Факт: Восстановление Исторического квартала продолжалось без средств бизнеса вплоть до 2015 — РУСАЛ поддерживает проект с 2017.

Цифра: РУСАЛ инвестировал в этот проект около 2 млрд рублей, объем вложений был раскрыт впервые.

Речной клуб «Остров», ПОЛЮС

«Остров» — современная лодочная станция и новое уютное место для отдыха и прогулок на берегу Енисея, в акватории Абаканской протоки. Удобное расположение (между правым и левым берегом) сделало локацию доступной для горожан. Сюда приезжают гулять целыми семьями. Гости «Острова» могут выйти на речную прогулку на катере или сапе, взять напрокат лодку или катамаран. Со смотровой площадки можно полюбоваться на Маяк, погулять по территории и отдохнуть в визит-центре. На территории есть туалет, оборудованный для маломобильных групп населения, а также визит-центр, где можно выпить кофе и купить сувениры, получить всю необходимую информацию о клубе и услугах. «Остров» — современная лодочная станция и новое уютное место для отдыха и прогулок на берегу Енисея, в акватории Абаканской протоки. Удобное расположение (между правым и левым берегом) сделало локацию доступной для горожан. Сюда приезжают гулять целыми семьями. Гости «Острова» могут выйти на речную прогулку на катере или сапе, взять напрокат лодку или катамаран. Со смотровой площадки можно полюбоваться на Маяк, погулять по территории и отдохнуть в визит-центре. На территории есть туалет, оборудованный для маломобильных групп населения, а также визит-центр, где можно выпить кофе и купить сувениры, получить всю необходимую информацию о клубе и услугах.

В мае 2023 с началом навигационного периода лодочная станция начала принимать частные маломерные суда на стоянку. В летний период причал клуба, рассчитанный на 125 мест, был максимально заполнен лодками и катерами. В акватории речного клуба установлена первая в регионе плавучая заправочная станция. В июне на «Острове» открылась сап-станция — также первая на Енисее.

На территории расположено несколько арт-объектов: 10-метровый Маяк и 12-метровая деревянная надпись «Остров» с вечерней подсветкой, корабельный колокол «Рында».

Факт: за летне-осенний период на «Острове» прошло больше десятка событий: светских, культурных, спортивных.

Цифра: 1 год потребовался на создание многофункционального речного клуба от разработки проекта до запуска.

Открытые террасы бизнес-центра «Речной»

Здание Речного вокзала на ул. Дубровинского, 1 выполнено в стиле модерн с элементами неоклассики. Оно входит в список культурного наследия: историческое здание на берегу Енисея возвели в 1952. Вокзал в стиле сталинского ампира называют одной из визитных карточек города. Здание Речного вокзала на ул. Дубровинского, 1 выполнено в стиле модерн с элементами неоклассики. Оно входит в список культурного наследия: историческое здание на берегу Енисея возвели в 1952. Вокзал в стиле сталинского ампира называют одной из визитных карточек города.

После реставрации в здании Речного вокзала разместили бизнес-центр. С наружной стороны «Речного» создали террасы, которые находятся в открытом доступе для жителей города.

Факт: На работы по реставрации здания понадобилось десять лет.

Цифра: Объем вложений в реконструкцию «Речного» — 800 млн рублей из личного капитала семьи Хапковых.

Сквер SCANDIS, ГСК АРБАН

Сквер SCANDIS расположен в центре Взлетки, на пересечении улиц Молокова и Авиаторов. Его позиционируют как продолжение благоустройства микрорайона SCANDIS OZERO и одновременно как полноценную городскую парковую рекреацию, открытую для всех горожан. Сквер SCANDIS расположен в центре Взлетки, на пересечении улиц Молокова и Авиаторов. Его позиционируют как продолжение благоустройства микрорайона SCANDIS OZERO и одновременно как полноценную городскую парковую рекреацию, открытую для всех горожан.

Площадь сквера — чуть более 15 тыс. кв. м. В компании уверены, что новое общественное пространство станет любимым местом времяпрепровождения взрослых и детей, ведь здесь есть все — от спортивных и детских игровых комплексов с батутами, велодорожками до амфитеатра.

Основной геопластический прием в проектировании сквера — холмы разной высотности, которые формируют камерное пространство и отделяют разновозрастные зоны сквера друг от друга. В сквере сохранены все полноразмерные деревья и дополнительно высажено около 400 деревьев и кустарников, не считая травянистых растений.

В сквере предусмотрены две площадки для выгула собак. На площадке для выгула крупных пород собак (сдана в этом году) установлены различные снаряды для «собачьего» вида спорта — аджилити.

Факт: Этим летом АРБАН установил в сквере самую большую горку за Уралом высотой с трехэтажный дом.

Цифра: Общая сумма инвестиций в создание сквера — 136 млн рублей (с учетом благоустройства следующего года).

Гольф-клуб «Юдинская долина»

Гольф-поле мирового уровня «Юдинская долина» было закончено летом 2023. Открытие прошло под эгидой международных студенческих соревнований по гольфу. Новая территория задала высокие стандарты озеленения Красноярска: «Юдинская долина» стала частью «зеленого пояса» города и одновременно с этим получила статус «Лаборатории сибирского газона». Гольф-поле мирового уровня «Юдинская долина» было закончено летом 2023. Открытие прошло под эгидой международных студенческих соревнований по гольфу. Новая территория задала высокие стандарты озеленения Красноярска: «Юдинская долина» стала частью «зеленого пояса» города и одновременно с этим получила статус «Лаборатории сибирского газона».

Территория гольф-клуба разделена на три секции: парк для отдыха, научный кластер и 18-луночное гольф-поле.

Парк для отдыха «укомплектуют» экотропами, детскими локациями, площадями для пикников, а также садами с сезонными полевыми цветами и ягодами.

Научный кластер — зона около 10 га, где воссоздадут некоторые плодовые культуры: например, на территории будут выращивать саженцы жимолости, яблони, груши, смородины, сливы и многих других культур. Здесь же создадут питомник «Яблоневый сад».

Площадь всего проекта ландшафтного парка «Юдинская долина» — 200 га.

Факт: «Юдинская долина» стала шестой локацией «зеленого пояса» Красноярска.

Цифра: На реализацию проекта с 2017 привлекли более 2 млрд рублей.

Променад в Новом Академгородке, СМ.СИТИ

В октябре 2023 в Октябрьском районе завершилось обустройство променада — части Академ-парка, который застройщик «СМ. СИТИ» начал разбивать весной этого года в Новом Академгородке. В октябре 2023 в Октябрьском районе завершилось обустройство променада — части Академ-парка, который застройщик «СМ. СИТИ» начал разбивать весной этого года в Новом Академгородке.

Променад проходит вдоль жилого дома по берегу Енисея, с которого видно не только реку, но и правобережье, включая Столбы и фанпарк «Бобровый лог». Главные фишки променада — стеклянный балкон над обрывом, барная стойка и качели, а также вертикальные шезлонги.

Факт: Проект променада компания обсуждала с жителями Академгородка. В частности, по их просьбе была убрана спортивная площадка. Магистральной функцией парка стал лес.

Цифра: Длина участка составляет 230 метров, ширина — 30 метров.

Сквер «Яблоневый сад», РУСАЛ

Жители микрорайона «Покровский» ждали зеленую зону несколько лет: застройщик обещал ее еще на этапе продаж. В итоге на этом месте хотели возвести два многоэтажных дома, а после пытались незаконно построить подземную парковку. Однако люди через суд отстояли территорию, чтобы вскоре на ней появился новый сквер «Яблоневый сад». Жители микрорайона «Покровский» ждали зеленую зону несколько лет: застройщик обещал ее еще на этапе продаж. В итоге на этом месте хотели возвести два многоэтажных дома, а после пытались незаконно построить подземную парковку. Однако люди через суд отстояли территорию, чтобы вскоре на ней появился новый сквер «Яблоневый сад».

В нем были сформированы прогулочные зоны, уложена брусчатка, засеян газон, установлены скамейки и другая парковая мебель, смонтированы игровые площадки для детей и система освещения, высажены деревья и кустарники. Там же была создана и аллея яблонь, которая весной будет радовать жителей ярким цветением. Для владельцев собак установили специальные дог-боксы.

Факт: Ранее компания выступила инвестором реконструкции знаковых мест Красноярска в Центральном районе: площади Революции и сквера Сурикова, а также Исторического квартала.

Цифра: РУСАЛ выделил на проект 8 млн рублей по соглашению с администрацией.

Фотографии предоставлены компаниями-номинантами.

Куратор номинации Ирина Апуник

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