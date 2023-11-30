Человек года — 2023: Номинация «Общественное пространство года»
Реконструкция исторических объектов, многофункциональность локационного зонирования, оформление по-европейски и решения на уровне мегаполисов — рассказываем о шорт-листе «Общественных пространств».
Учредителем номинации стала группа компаний «Конструктив Девелопмент». Кроме того, специализированный застройщик присоединился к премии «Человек года-2023» в качестве генерального партнера.
Открытое пространство променада «Бульвар цветов», ГСК АРБАН
«Горки-парк», строительная компания «Сиблидер»
Исторический квартал, РУСАЛ
Речной клуб «Остров», ПОЛЮС
Открытые террасы бизнес-центра «Речной»
Сквер SCANDIS, ГСК АРБАН
Гольф-клуб «Юдинская долина»
Променад в Новом Академгородке, СМ.СИТИ
Сквер «Яблоневый сад», РУСАЛ
Эксперты номинации «Общественные пространства» премии «Человек года-2023» премии определили шорт-лист и тройку лидеров.
В 2023 возрожденная номинация, посвященная точкам притяжения города, объединила экспертов из областей архитектуры, строительства, дизайна и проектирования.
Стал известен генеральный партнер премии «Человек года-2023»
Рассказываем о том, кто в 2023 масштабно поддержит главное деловое событие Красноярска — премию «Человек года».