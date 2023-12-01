«Конструктив Девелопмент» провел бизнес-завтрак для номинантов «Человек года-2023»

Генеральный партнер премии и учредитель номинации «Общественное пространство года» организовал очередной бизнес-завтрак в преддверии премии.

24 ноября команда «Делового квартала» и группа компаний «Конструктив Девелопмент» собрали за одним столом представителей шорт-листа номинации «Общественное пространство года». Все собрались на специальный бизнес-завтрак, где могли рассказать не всегда очевидные, но важные детали о своих локациях.

Напомним, какие пространства стали участниками шорт-листа перезапущенной номинации:

Променад «Бульвар цветов» , ГСК АРБАН;

, ГСК АРБАН; «Горки-парк» , Сиблидер;

, Сиблидер; Исторический квартал , РУСАЛ;

, РУСАЛ; Речной клуб «Остров» , ПОЛЮС;

, ПОЛЮС; Сквер SCANDIS OZERO , ГСК АРБАН;

, ГСК АРБАН; Террасы бизнес-центра «Речной» , БЦ «Речной»;

, БЦ «Речной»; Променад в Новом Академгородке , СМ. СИТИ;

, СМ. СИТИ; Гольф-клуб «Юдинская долина» ;

; Сквер «Яблоневый сад», РУСАЛ.

Формат бизнес-завтрака дал представителям компаний возможность не только поделиться тонкостями о своих проектах, но и обсудить тренды индустрии в легком экспресс-режиме.

В этом году „Конструктив Девелопмент“ стал не только генеральным партнером премии „Человек года-2023“, но и учредителем номинации „Общественное пространство года“. Эта номинация была выбрана нами не случайно — тема общественных пространств для нашей компании особенная. Мы считаем просто необходимым создавать в городе места, которые объединяют вокруг себя людей. Поэтому мы с радостью поддерживаем создателей таких пространств, а еще сами организуем общественное пространство в нашем масштабном проекте — прогресс-кварталах „Перемены“. В основе нового взгляда на город, по нашему мнению, лежит именно открытая дружелюбная среда, которая позволит жителям проводить время не только в своих квартирах и закрытых дворах, но и в пространствах, объединенных определенной идеей, концепцией и смыслом», — говорит Алексей Петров, генеральный директор ГК «Конструктив Девелопмент».

О том, как прошло очное голосование, где эксперты в live-формате выбрали лучшие точки притяжения Красноярска на 2023, «ДК» писал здесь.

Номинация «Общественные пространства» снова оказалась в пуле премии «Человек года» после трехлетней паузы. Кто вошел в экспертный совет, определяющий победителей, мы подробно рассказывали здесь.

Узнать главное о проектах номинации «Общественное пространство года», которые определили достойными прохождения в шорт-лист, можно здесь.

Больше материалов об этой номинации:

Человек года — 2023: Номинация «Общественное пространство года»

Реконструкция исторических объектов, многофункциональность локационного зонирования, оформление по-европейски и решения на уровне мегаполисов — рассказываем о шорт-листе «Общественных пространств».

Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска

Эксперты номинации «Общественные пространства» премии «Человек года-2023» премии определили шорт-лист и тройку лидеров.

В пул экспертов номинации «Общественные пространства» вошли архитекторы и застройщики

В 2023 возрожденная номинация, посвященная точкам притяжения города, объединила экспертов из областей архитектуры, строительства, дизайна и проектирования.