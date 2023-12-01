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«Конструктив Девелопмент» провел бизнес-завтрак для номинантов «Человек года-2023»

«Конструктив Девелопмент» провел бизнес-завтрак для номинантов «Человек года-2023»
Иллюстрация: «Деловой квартал»

Генеральный партнер премии и учредитель номинации «Общественное пространство года» организовал очередной бизнес-завтрак в преддверии премии.

#БИЗНЕС

24 ноября команда «Делового квартала» и группа компаний «Конструктив Девелопмент» собрали за одним столом представителей шорт-листа номинации «Общественное пространство года». Все собрались на специальный бизнес-завтрак, где могли рассказать не всегда очевидные, но важные детали о своих локациях.

«Конструктив Девелопмент» провел бизнес-завтрак для номинантов «Человек года-2023» 1

Напомним, какие пространства стали участниками шорт-листа перезапущенной номинации:

  • Променад «Бульвар цветов», ГСК АРБАН;
  • «Горки-парк», Сиблидер;
  • Исторический квартал, РУСАЛ;
  • Речной клуб «Остров», ПОЛЮС;
  • Сквер SCANDIS OZERO, ГСК АРБАН;
  • Террасы бизнес-центра «Речной», БЦ «Речной»;
  • Променад в Новом Академгородке, СМ. СИТИ;
  • Гольф-клуб «Юдинская долина»;
  • Сквер «Яблоневый сад», РУСАЛ.

Формат бизнес-завтрака дал представителям компаний возможность не только поделиться тонкостями о своих проектах, но и обсудить тренды индустрии в легком экспресс-режиме.

В этом году „Конструктив Девелопмент“ стал не только генеральным партнером премии „Человек года-2023“, но и учредителем номинации „Общественное пространство года“. Эта номинация была выбрана нами не случайно — тема общественных пространств для нашей компании особенная. Мы считаем просто необходимым создавать в городе места, которые объединяют вокруг себя людей. Поэтому мы с радостью поддерживаем создателей таких пространств, а еще сами организуем общественное пространство в нашем масштабном проекте — прогресс-кварталах „Перемены“. В основе нового взгляда на город, по нашему мнению, лежит именно открытая дружелюбная среда, которая позволит жителям проводить время не только в своих квартирах и закрытых дворах, но и в пространствах, объединенных определенной идеей, концепцией и смыслом», — говорит Алексей Петров, генеральный директор ГК «Конструктив Девелопмент».

«Конструктив Девелопмент» провел бизнес-завтрак для номинантов «Человек года-2023» 2

О том, как прошло очное голосование, где эксперты в live-формате выбрали лучшие точки притяжения Красноярска на 2023, «ДК» писал здесь.

«Конструктив Девелопмент» провел бизнес-завтрак для номинантов «Человек года-2023» 3

Номинация «Общественные пространства» снова оказалась в пуле премии «Человек года» после трехлетней паузы. Кто вошел в экспертный совет, определяющий победителей, мы подробно рассказывали здесь.

«Конструктив Девелопмент» провел бизнес-завтрак для номинантов «Человек года-2023» 4

Узнать главное о проектах номинации «Общественное пространство года», которые определили достойными прохождения в шорт-лист, можно здесь.

Больше материалов об этой номинации:

Человек года — 2023: Номинация «Общественное пространство года»

Реконструкция исторических объектов, многофункциональность локационного зонирования, оформление по-европейски и решения на уровне мегаполисов — рассказываем о шорт-листе «Общественных пространств».

Пространственное мышление: эксперты премии выбрали лучшие места притяжения Красноярска

Эксперты номинации «Общественные пространства» премии «Человек года-2023» премии определили шорт-лист и тройку лидеров.

В пул экспертов номинации «Общественные пространства» вошли архитекторы и застройщики

В 2023 возрожденная номинация, посвященная точкам притяжения города, объединила экспертов из областей архитектуры, строительства, дизайна и проектирования.

Автор: Петр Савельев
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