«Конструктив Девелопмент» провел бизнес-завтрак для номинантов «Человек года-2023»
Генеральный партнер премии и учредитель номинации «Общественное пространство года» организовал очередной бизнес-завтрак в преддверии премии.
24 ноября команда «Делового квартала» и группа компаний «Конструктив Девелопмент» собрали за одним столом представителей шорт-листа номинации «Общественное пространство года». Все собрались на специальный бизнес-завтрак, где могли рассказать не всегда очевидные, но важные детали о своих локациях.
Напомним, какие пространства стали участниками шорт-листа перезапущенной номинации:
- Променад «Бульвар цветов», ГСК АРБАН;
- «Горки-парк», Сиблидер;
- Исторический квартал, РУСАЛ;
- Речной клуб «Остров», ПОЛЮС;
- Сквер SCANDIS OZERO, ГСК АРБАН;
- Террасы бизнес-центра «Речной», БЦ «Речной»;
- Променад в Новом Академгородке, СМ. СИТИ;
- Гольф-клуб «Юдинская долина»;
- Сквер «Яблоневый сад», РУСАЛ.
Формат бизнес-завтрака дал представителям компаний возможность не только поделиться тонкостями о своих проектах, но и обсудить тренды индустрии в легком экспресс-режиме.
В этом году „Конструктив Девелопмент“ стал не только генеральным партнером премии „Человек года-2023“, но и учредителем номинации „Общественное пространство года“. Эта номинация была выбрана нами не случайно — тема общественных пространств для нашей компании особенная. Мы считаем просто необходимым создавать в городе места, которые объединяют вокруг себя людей. Поэтому мы с радостью поддерживаем создателей таких пространств, а еще сами организуем общественное пространство в нашем масштабном проекте — прогресс-кварталах „Перемены“. В основе нового взгляда на город, по нашему мнению, лежит именно открытая дружелюбная среда, которая позволит жителям проводить время не только в своих квартирах и закрытых дворах, но и в пространствах, объединенных определенной идеей, концепцией и смыслом», — говорит Алексей Петров, генеральный директор ГК «Конструктив Девелопмент».
О том, как прошло очное голосование, где эксперты в live-формате выбрали лучшие точки притяжения Красноярска на 2023, «ДК» писал здесь.
Номинация «Общественные пространства» снова оказалась в пуле премии «Человек года» после трехлетней паузы. Кто вошел в экспертный совет, определяющий победителей, мы подробно рассказывали здесь.
Узнать главное о проектах номинации «Общественное пространство года», которые определили достойными прохождения в шорт-лист, можно здесь.
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