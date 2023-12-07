Фокус на репродуктивную медицину – вручена номинация «Здоровый бизнес – Клиники»

Открытие новых клиник, инвестиции в технологичное оборудование, разработка авторских методик лечения — 2023 на рынке частной медицины был богат на знаковые события и проекты.

В число соискателей премии «Человек года» в медицинской номинации вошли руководители частных медучереждений Красноярска, развивающие различные проекты и подходы к лечению и оздоровлению.

По итогам экспертного голосования была определена тройка финалистов:

– Татьяна Жукова, «Клиника в Северном», «Клиника в Октябрьском»;

– Мария Катаева, «Арника»;

– Михаил Смирнов, TERVE, «Центр современной кардиологии».

Жанна Дорошенко назвала имя победителя номинации «Здоровый бизнес – Многопрофильные клиники», им стала Мария Катаева, руководитель семейной клиники «Арника».

«Арника» — одна из первых частных клиник Красноярска. Флагманским направлением работы с первых дней стала репродуктивная медицина: ведение беременности, лечение бесплодия и невынашивания. За 17 лет в клинике родились около 3 тыс. детей, ежегодно рождаются более 150 детей. Сегодня прием в «Арнике» ведется по более 15 направлениям. Ежегодно в собственной лаборатории клиники проводится более 15 тыс. исследований. А в 2023 «Арника» стала площадкой для проведения экспертизы в сфере генетики. В рамках сотрудничества с благотворительным фондом помощи беременным и молодым мамам специалисты клиники оказывают женщинам медицинскую и психологическую помощь, помогая сохранить беременность и родить здорового малыша.