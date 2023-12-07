Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.12
92,78
100,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Фокус на репродуктивную медицину – вручена номинация «Здоровый бизнес – Клиники»

Фокус на репродуктивную медицину – вручена номинация «Здоровый бизнес – Клиники»
Иллюстрация: dk.ru

Открытие новых клиник, инвестиции в технологичное оборудование, разработка авторских методик лечения — 2023 на рынке частной медицины был богат на знаковые события и проекты.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В число соискателей премии «Человек года» в медицинской номинации вошли руководители частных медучереждений Красноярска, развивающие различные проекты и подходы к лечению и оздоровлению. 
 
По итогам экспертного голосования была определена тройка финалистов:
– Татьяна Жукова, «Клиника в Северном», «Клиника в Октябрьском»;
– Мария Катаева, «Арника»; 
– Михаил Смирнов, TERVE, «Центр современной кардиологии». 
 
Для оглашения победителя номинации «Здоровый бизнес – Многопрофильные клиники» на сцену поднялась Жанна Дорошенко, руководитель медицинского объединения «Сантем» и победитель отраслевой номинации в 2022. В 2023 «Сантем» поддержал номинацию в качестве соучредителя и привнес ряд нововведений в работу по выбору тройки лидеров и победителя. 
 
Жанна Дорошенко назвала имя победителя номинации «Здоровый бизнес – Многопрофильные клиники», им стала Мария Катаева, руководитель семейной клиники «Арника»
Фокус на репродуктивную медицину – вручена номинация «Здоровый бизнес – Клиники» 1
«Арника» — одна из первых частных клиник Красноярска. Флагманским направлением работы с первых дней стала репродуктивная медицина: ведение беременности, лечение бесплодия и невынашивания. За 17 лет в клинике родились около 3 тыс. детей, ежегодно рождаются более 150 детей. Сегодня прием в «Арнике» ведется по более 15 направлениям. Ежегодно в собственной лаборатории клиники проводится более 15 тыс. исследований. А в 2023 «Арника» стала площадкой для проведения экспертизы в сфере генетики. В рамках сотрудничества с благотворительным фондом помощи беременным и молодым мамам специалисты клиники оказывают женщинам медицинскую и психологическую помощь, помогая сохранить беременность и родить здорового малыша.
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • ГСК «АРБАН» построит новый минирайон «Калина Долина» в КрасноярскеГСК «АРБАН» построит новый минирайон «Калина Долина» в Красноярске
  • Красноярский предприниматель Роман Гольдман находится в СтамбулеКрасноярский предприниматель Роман Гольдман находится в Стамбуле
  • Человек года `2023: Номинация «Амбассадоры бренда»Человек года `2023: Номинация «Амбассадоры бренда»
  • Красноярская компания выпустила совместную коллекцию одежды с ФК «Локомотив»Красноярская компания выпустила совместную коллекцию одежды с ФК «Локомотив»
  • Экс-владелица «Кантри» на три четверти увеличила сумму иска к мэрии КрасноярскаЭкс-владелица «Кантри» на три четверти увеличила сумму иска к мэрии Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.