Чемпион корпоративного спорта – вручена номинация «Активный бизнес»

«Активный бизнес: корпоративный спорт» — новая номинация «Человека года». В качестве соучредителя ее поддержала уникальная площадка для развития корпспорта — гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина».

Решение о запуске номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» принял оргкомитет премии с целью отметить инициативы и усилия бизнеса по развитию спортивных активностей для сотрудников. В списке претендентов на победу – десять компаний, как промышленные гиганты, так и частный бизнес.

По итогам экспертного голосования в финал номинации вышли:

– Николай Бяков, ГК «Медведь Холдинг»;

– Михаил Дягилев, Красцветмет;

– Андрей Федоров, «СУЭК-Красноярск».

Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина». Гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина» «Медведь Холдинг» в лице ее генерального директора и идеолога здорового и активного образа жизни Николая Бякова. Имя победителя самой спортивной номинации премии «Человек года» назвалакуратор проекта. Гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина» поддержал номинацию в качестве соучредителя . «Чемпионом» корпспорта стала группа компанийв лице ее генерального директора и идеолога здорового и активного образа жизни

Спорт — неотъемлемая часть жизни компании «Медведь Холдинг» на протяжении всей ее истории. Более 30 лет компания активно поддерживает региональный спорт, ежегодно выделяя спонсорскую помощь на проведение различных соревнований, и является официальным партнером ФК «Енисей». Одновременно развивает и корпоративный спорт. В течение года проходят четыре крупных спортивных мероприятия для сотрудников компании и членов их семей, каждое из которых собирает от 300 до 600 участников и болельщиков. Отдельное направление — сдача нормативов ГТО всеми сотрудниками. В компании разработаны и действуют проекты по снижению лишнего веса и отказу от курения за счет корректировки питания и комплексных физических нагрузок.