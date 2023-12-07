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Чемпион корпоративного спорта – вручена номинация «Активный бизнес»

Чемпион корпоративного спорта – вручена номинация «Активный бизнес»
Иллюстрация: dk.ru

«Активный бизнес: корпоративный спорт» — новая номинация «Человека года». В качестве соучредителя ее поддержала уникальная площадка для развития корпспорта — гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Решение о запуске номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» принял оргкомитет премии с целью отметить инициативы и усилия бизнеса по развитию спортивных активностей для сотрудников. В списке претендентов на победу – десять компаний, как промышленные гиганты, так и частный бизнес. 
 
По итогам экспертного голосования в финал номинации вышли:
– Николай Бяков, ГК «Медведь Холдинг»;
– Михаил Дягилев, Красцветмет; 
– Андрей Федоров, «СУЭК-Красноярск». 
 
Имя победителя самой спортивной номинации премии «Человек года» назвала Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина». Гольф-клуб в экопарке «Юдинская долина» поддержал номинацию в качестве соучредителя. «Чемпионом» корпспорта стала группа компаний «Медведь Холдинг» в лице ее генерального директора и идеолога здорового и активного образа жизни Николая Бякова.
Чемпион корпоративного спорта – вручена номинация «Активный бизнес» 1
Спорт — неотъемлемая часть жизни компании «Медведь Холдинг» на протяжении всей ее истории. Более 30 лет компания активно поддерживает региональный спорт, ежегодно выделяя спонсорскую помощь на проведение различных соревнований, и является официальным партнером ФК «Енисей». Одновременно развивает и корпоративный спорт. В течение года проходят четыре крупных спортивных мероприятия для сотрудников компании и членов их семей, каждое из которых собирает от 300 до 600 участников и болельщиков. Отдельное направление — сдача нормативов ГТО всеми сотрудниками. В компании разработаны и действуют проекты по снижению лишнего веса и отказу от курения за счет корректировки питания и комплексных физических нагрузок. 
 
Автор: Петр Савельев
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