В Красноярске объявлен Человек года `2023

Назван Главный Человек года по версии издания «Деловой квартал» – Красноярск».

Имя победителя объявила Юлия Чанчикова, издатель и учредитель премии. Она рассказала, что в этом году редакция обратилась к помощи искусственного интеллекта.

Как известно, только Главного Человека Года выбирает редакция издания «Деловой квартал». Это большая ответственность, которую мы решили, наконец, с кем-то разделить. И обратились к помощи искусственного интеллекта. Процесс общения с нейросетью оказался увлекательным. Нам предлагались известные политики, предприниматели, которые уже получали этот титул. Удивительным образом в списки нейросети попали Красноярское метро и китайский электрокар. Как видим, ИИ еще только учится номинировать. Однако в отношении одной из предложенных кандидатур мы полностью сошлись с нейросетью, — рассказала Юлия Чанчикова.

Победителем необычного номинирования стал Сергей Ким, руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP.

В этом году Сергей Ким оказался впереди многих по разным направлениям. Компания запустила большой благотворительный проект «Сердце бизнеса». Провела несколько международных форумов для предпринимателей «Код лидера». Этот проект особенно близок нашему изданию, так как стал площадкой, объединяющей бизнес. Площадкой, где предприниматели делятся опытом. Компания запустила международный офис в Корее, развивает новые направления. Вкладывается в свою команду. Это и корпоративный спорт, и корпоративный университет. В целом TIKSAN GROUP живет философией служения своим клиентам и открытости миру. Делится инсайтами, опытом, знаниями, успехом. Все это очень близко «Деловому кварталу», — подчеркнула Юлия Чанчикова.



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