Дорога добра — вручена номинация «Сердце бизнеса»

В этом году победителя выбирали как представители благотворительных фондов Красноярска, так и эксперты со стороны крупного бизнеса. В шорт-листе было больше десяти претендентов на победу.

На торжественной церемонии премии «Человек года-2023» вручили награду победителю самой доброй номинации — в этом году она получила название «Сердце бизнеса». В пул экспертов вошли руководители благотворительных фондов Красноярска, а также представители бизнес-сообщества. Такой состав жюри позволил составить многомерное понимание о соответствии номинантов каждому критерию. Тройку лидеров определили такой:

Дарья Мальцева , операционный директор компании «Суши-рыба»;

, операционный директор компании «Суши-рыба»; Игорь Микитин , основатель Красноярского центра пластической хирургии, резидент деловой экосистемы «Миллиард»;

, основатель Красноярского центра пластической хирургии, резидент деловой экосистемы «Миллиард»; Надежда Целуковская, генеральный директор компании «КонТех».

Подробнее о каждом предпринимателе, вошедшем в шорт-лист, мы писали здесь.

Имя победителя назвала Надежда Цой — куратор проекта «Сердце бизнеса», запущенного TIKSAN GROUP. Компания стала соучредителем самой доброй номинации премии.

В 2023 статуэтку номинации «Сердце бизнеса» получила Дарья Мальцева, операционный директор «Суши-рыба».

В компании «Суши-рыба» создали три специальных суши-набора, брендированных логотипом фонда «Счастливые дети» — 100...200 рублей от их продажи направляются в фонд. Благодаря этим средствам удалось создать 373 видеоанкеты о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, — 255 из них уже обрели семью. Кроме этого, Дарья Мальцева активно участвует в жизни фонда, предоставляя сертификаты на подарки, а также наборы своей продукции на мероприятия. Каждый месяц в соцсетях «Суши-рыба» публикуются итоги продаж «Добрых наборов» и сумма, которую компания переводит фонду.

Больше о номинации «Сердце бизнеса»:

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