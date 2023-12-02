Человек года — 2023: Номинация «Сердце бизнеса»

В этой номинации мы рассказываем о тех предпринимателях, в чей бизнес внедрен ген благотворительности.

Под благотворительностью команда «ДК» подразумевает не только помощь нуждающимся, детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, но и поддержку спорта, культуры, науки, одаренных детей, экологическое и просветительское волонтерство. В шорт-листе номинации те, благодаря кому Красноярск получает такую поддержку.

Соучредитель номинации — международная группа компаний TIKSAN GROUP.

Михаил Афоничев, генеральный директор «ТД Енисейпром», резидент деловой экосистемы «Миллиард»

На протяжении всего 2023 Михаил Афоничев ежемесячно поддерживает программу «Буду рядом», которую курирует региональный благотворительный фонд «Красноярье без сирот. Желтый аист». Благодаря этой поддержке няни фонда ухаживают в больнице за малышами, оставшимися без родителей, более 200 часов каждый месяц. Михаил не только помогает фонду финансово, но и регулярно навещает детей и нянь в больнице.

Факт: Михаил Афоничев на постоянной основе поддерживает спортивные организации — СШОР по хоккею с мячом «Енисей» и юношескую команду «Енисей», Федерацию хоккея с мячом Красноярского края и Сибирскую Федерацию ветеранов хоккея с мячом.

Цифра: Благотворительная деятельность Михаила Афоничева уже дважды отмечается экспертами премии — в 2022 он был одним из лидеров номинации «Доброе дело бизнеса».

Юлия Долгушева, генеральный директор Центра коррекции зрения «Окулюс»

В июле 2023 клиника «Окулюс» запустила социальный бизнес-проект «Контроль подростковой миопии 1-2-3». Он рассчитан на ежегодное наблюдение и коррекцию лечения в течение 3 лет — до 2026. Сюда входят: - первичная диагностика и два контрольных обследования в течение года;

— подбор индивидуальной коррекции;

— профилактическая консультация по лазерному лечению глазного дна либо консультация рефракционного хирурга (по показаниям).

Плюс индивидуальная скидка в оптике «Окулюса», на аппаратное лечение, лазерную коррекцию зрения и лазерное лечение сетчатки, а также на обследование в «Окулюсе» вне проекта и скидка членам семьи подростка.

Факт: Центр коррекции зрения «Окулюс» ранее становился номинантом профильной номинации премии «Медицина».

Цифра: На первом этапе в проект вошли 330 участников.

Александр Иванов, генеральный директор «Красиндорстрой»

Компания «Красиндорстрой» оказывает стабильную и своевременную помощь Красноярскому центру лечебной педагогики.

Средствами «Красиндорстрой» сделан ремонт в помещении центра. Силами компании организован ремонт и окрашивание фасада здания центра, установлено видеонаблюдение, заменены лампы освещения в здании.

В 2022 компания поддержала акцию «Добролестница» и обустроила комфортную лестницу с пандусом для родителей с колясками.

В 2023 «Красиндорстрой» присоединилась к акции «Нужна помощь детям»: компания выделила средства на оплату полугодовых занятий в Центре лечебной педагогики для 6 детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии.

Факт: Компания «Красиндорстрой» регулярно поддерживает Красноярский центр лечебной педагогики в течение пяти лет.

Цифра: Сумма пожертвований от организации «Красиндорстрой» составила порядка 650 тыс. рублей.

Илья и Анастасия Ермиловы, основатели Ermilov’s company

Супруги Ермиловы начали благотворительную деятельность через регулярную помощь фонду Хабенского. На протяжении полутора лет они ежемесячно перечисляли фонду около 20 тыс. рублей.

Затем Илья и Анастасия Ермиловы стали финансово поддерживать семейную няню, которой диагностировали онкологическое заболевание. Супруги делились историей в соцсетях, и к помощи присоединились их друзья, знакомые и подписчики.

Факт: В 2023 Илья и Анастасия Ермиловы одни из первых поддержали проект «Сердце бизнеса», который функционирует в качестве эндаумент-фонда. Его цель — поддерживать не адресные запросы, а ежедневную жизнь нескольких фондов Красноярска.



Денис Куликов, генеральный директор «ФасадСтройМонтаж», резидент деловой экосистемы «Миллиард»

С января 2022 по октябрь 2023 Денис Куликов принял участие в десяти благотворительных проектах благотворительных фондов «Уютный Дом-1», «Новогодняя сказка», «Дом, в котором мы живем», «Подари праздник», "Дом детства-1""Дом детства-2«, «Уютный Дом-2», «Поможем вместе», «Счастливое детство», «Время Добрых Дел». Также в 2023 благотворитель внес часть средств на приобретение медицинского оборудования для ребенка-инвалида.

Денис Куликов с 2017 систематически помогает детским благотворительным организациям с целью безвозмездной помощи в дальнейшей успешной адаптации в обществе.

Факт: Фонды не единожды отмечают поддержку Дениса Куликова — в 2022 бизнесмен вошел в шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса».

Цифра: С 2018 Денис Куликов систематически поддерживает хоккейный клуб «Динамо».

Дарья Мальцева, операционный директор «Суши-рыба»

Компания «Суши-рыба» с 2018 стабильный и надежный партнер одной из благотворительных программ «Детям Пора Домой!» фонда «Счастливые дети».

В компании создали три специальных суши-набора, брендированных логотипом фонда — 100...200 рублей от их продажи направляются в фонд «Счастливые дети». Благодаря этим средствам удалось создать 373 видеоанкеты о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, — 255 из них уже обрели семью. Кроме этого, Дарья Мальцева активно участвует в жизни фонда, предоставляя сертификаты на подарки, а также наборы своей продукции на мероприятия.

Факт: Каждый месяц в соцсетях «Суши-рыба» публикуются итоги продаж «Добрых наборов» и сумма, которую компания переводит фонду.

Цифра: Благодаря регулярной поддержке компании почти 260 детей, оставшихся без родителей, получили возможность жить в полноценных семьях.

Игорь Микитин, основатель Красноярского центра пластической хирургии, резидент деловой экосистемы «Миллиард»

В октябре 2022 Красноярский центр пластической хирургии во главе с Игорем Микитиным и фонд «Добро24.ру» запустили благотворительный проект «Возрождение», который призван помочь женщинам с диагностированным раком молочной железы. В рамках проекта проводятся бесплатные операции по реконструкции молочной железы: один из основных методов лечения рака молочной железы в России — радикальная мастэктомия (удаление груди), после которой жизнь таких молодых женщин делится на «до» и «после».

В рамках проекта «Возрождение» Игорь Микитин помог 3 пациенткам. Каждая из них прошла несколько этапов операции.

Всего проект охватывает 6 пациенток.

Факт: Помимо оказания непосредственной медицинской помощи конкретным пациенткам Игорь Микитин продемонстрировал пример интеграции благотворительных практик в сферу частной медицины Красноярска. По примеру Красноярского центра пластической хирургии клиника «Медэкса» запустила проект «Клевер» — помощь хирургов-флебологов родителям подопечных фонда.

Цифра: Сумма благотворительных вложений по операциям проекта «Возрождение» — около 1 млн рублей.

Максим Орешин, директор комплекса ресторанов «Красноярск»

Группа компаний Riesling group безвозмездно предоставляет площадку «Онегин Event hall» для проведения благотворительных событий. Одновременно с этим команда «Онегин Event hall» обеспечивает мероприятия технически: организовывает обслуживание гостей и проведение творческой программы.

Факт: два ярких благотворительных проекта в «Онегин Event hall» стали для бизнес-аудитории примером цивилизованной помощи — речь идет о «днях рождения в подарок», которые в 2023 провели сооснователь фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева и основатель школы «Солнечный город» Инна Шамрай.

Цифра: Общая сумма прямых и косвенных поступлений — 1 144 765 рублей за 2023.

Надежда Целуковская, генеральный директор компании «КонТех»

Надежда Целуковская системно поддерживает одновременно несколько благотворительных фондов Красноярска и региона. Среди них «Феникс», «Право на счастье», «Тройняшки», «Счастливые дети». К каждому празднику: День пожилого человека, День защиты детей, Новый год — она передает благотворительным организациям свою продукцию для поддержки граждан, находящихся в уязвимой ситуации. Кроме того, компания всегда поддерживает фонды и во внеплановых экстренных ситуациях, когда помощь нужна «здесь и сразу».

Факт: Эксперты не впервые номинируют Надежду Целуковскую, в 2021 директора компании «КонТех» уже включали в шорт-лист номинации «Доброе дело бизнеса».

Цифра: В 2023 компания пересекла 25-летний рубеж существования.

Фотографии предоставлены участниками шорт-листа.

Куратор номинации Ирина Апуник

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