Деньги в деле: в Красноярске назвали лучшего банкира года

В фокусе внимания экспертов были инструменты для ведения внешнеэкономической деятельности, которые банк предлагал предпринимателям.

На церемонии «Человек года — 2023», которая сейчас проходит в Конгресс-холле СФУ, объявили победителя в банковской номинации.

В этом году на звание «Банкир года» претендовали:

Юрий Гришаев, «Альфа-Банк»;

Виталий Провалинский, «ББР Банк»;

Иван Фаркашев, банк «Левобережный».

В этом году соучредителем банковской номинации стал Сибирский офис юридической компании «Пепеляев групп», руководитель которого — Егор Лысенко — и вручил награду победителю.

Им стал Юрий Гришаев из «Альфа-Банка». Сам «Банкир года» на церемонии присутствовать не смог, поэтому награду приняла Татьяна Барахтенко, руководитель красноярского «А-клуба» (private-подразделение «Альфа-Банка»).



Для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность в «Альфа-Банке» доступны расчеты с 16 странами в 8 иностранных валютах и российских рублях. Банк является активным участником большинства программ поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых Минэкономразвития России, Министерством сельского хозяйства, Корпорацией МСП и т.п. Так, за 9 месяцев 2023 года по различным госпрограммам с льготной процентной ставкой «Альфа-Банк» выдал предпринимателям более 125 новых кредитов. Его клиентская база по юридическим лицам увеличилась на 11% — до 21 тыс., кредитный портфель вырос на 59%, а привлеченные средства на 46%.