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Красота по-красноярски — вручена номинация «Амбассадор бренда»

Красота по-красноярски — вручена номинация «Амбассадор бренда»
Иллюстрация: «Деловой квартал»

В этом году эксперты выбрали десять предпринимателей, личный бренд которых известен не только в Красноярске, но и за его пределами. Эти люди стали лицом своего дела и делятся любовью к нему с другими.

#НОВОСТИ

На торжественной церемонии «Человек года-2023» назвали победителя номинации «Амбассадор бренда» — она прошла через рестарт после годового перерыва.

В этот раз в шорт-лист вошли десять предпринимателей Красноярска, которые стали лицами своего бизнеса и не бояться выступать ролевыми моделями для других. Подробнее о каждом из них мы рассказывали здесь. Тройка лидеров же выглядела так:

  • Жанна Прохоренко, LEBOX;
  • Сергей Ким, TIKSAN GROUP;
  • Вера Буц, Buts#8.

Победитель номинации «Амбассадор бренда» — Жанна Прохоренко, основательница LEBOX.

Красота по-красноярски — вручена номинация «Амбассадор бренда» 1

Компания LEBOX — магазин косметики и нишевой парфюмерии, первый концепт-стор с БАДами и витаминами, а также ароматное сопровождение ресторанов. Соцсети Жанны Прохоренко — полное отражение ее бизнеса. Она регулярно делает обзоры косметики и парфюмерии, рассказывает о том, как правильно принимать витамины. Как лицо компании, транслирует в паблик ценности здорового образа жизни, заботы о себе, эстетики и красоты. Все презентации продуктов Жанна проводит лично, сама ведет Telegram-канал компании. В 2023 запустила серию креативных коллабораций с бизнесами из других сфер.

Больше материалов о номинации «Амбассадор бренда»:

Человек года `2023: Номинация «Амбассадоры бренда»

Номинация вновь запущена после годичного перерыва. Здесь мы отмечаем тех, кто стал лицом своего бизнеса и своих идей, кто смело транслирует в паблик свои ценности и становится ролевой моделью.

Бизнес-завтрак номинации «Амбассадор бренда» прошел в преддверии премии «Человек года»

Участники шорт-листа и организаторы встретились в пространстве учредителя номинации Nanoasia, чтобы поделиться опытом и рассказать о проектах, лицами которых они стали.

Автор: Петр Савельев
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