Человек года `2023: Номинация «Амбассадоры бренда»

Номинация вновь запущена после годичного перерыва. Здесь мы отмечаем тех, кто стал лицом своего бизнеса и своих идей, кто смело транслирует в паблик свои ценности и становится ролевой моделью.

В 2023 учредителем номинации «Амбассадор бренда» стала косметологическая компания Nanoasia Krasnoyarsk. Напомним, годом ранее Елена Буркина вошла в шорт-лист номинации «Красота и здоровье».

Вера Буц, Buts#8

Основатель одного из самых ярких сибирских брендов одежды стала олицетворением не только своего бизнеса, но и красноярской моды в целом. Вера Буц публично транслирует: «Я = мой бренд». В личном аккаунте она рассказывает о жизни производства, разработке новых моделей, творческом поиске и источниках вдохновения. Все светские и важные события она посещает только в образах своего бренда. Часто комментирует в СМИ вопросы моды и развитие отрасли в регионе и стране. Является постоянным героем светских хроник.

Результат. Высокая узнаваемость бренда Buts#8, популярность за пределами Красноярска, продажи за рубежом, успешный запуск концепт-стора.

Ирина Дробышева, IRINA DROBYSHEVA

Ирина Дробышева создала известный бренд одежды, которому уже 8 лет. Социальные сети — основная площадка для коммуникации с целевой аудиторией бренда. Ирина Дробышева рассказывает о развитии бренда, моде, команде, производстве. Увлекается аналитикой будущего в мире моды.

У бренда есть прописанное ДНК, которое полностью совпадает с ценностями и жизненной позицией создателя.

Взаимодействие со СМИ выстраивает по взаимному интересу, не на коммерческой основе.

Результат. Маркетинговое исследование показало, что аудитория бренда выбирает его в том числе благодаря личности Ирины Дробышевой.

Сергей Ким, TIKSAN GPOUP

Основатель и руководитель международной группы компаний, отметившей 13 лет на рынке.

Сергей Ким считает, что сегодня невозможно делать успешный бизнес, оставаясь в тени. Бренд компании он усиливает личным брендом. Активно ведет соцсети, ежедневно публикуя там полезный контент, прежде всего для предпринимателей. Развивает YouTube-канал, на котором выступает в качестве спикера и интервьюера: проводит беседы с лидерами рынка, долларовыми миллионерами и миллиардерами, медийными личностями, чтобы их истории успеха вдохновляли красноярских предпринимателей.

Не меньше активность компании и лично Сергея Кима в офлайне. Компания TIKSAN GROUP организовала уже четыре международных бизнес-форума «Код лидера». По инициативе Сергея Кима проводятся live-встречи, мастермайнды, бизнес-прожарки и бизнес-туры, открыта Бизнес-Академия Tiksan Group.

Транслирует идеи социальной ответственности бизнеса и благотворительности, в первую очередь личным примером.

За пределами соцсетей TIKSAN GROUP постоянно дает инфоповоды для бизнесовой повестки Красноярска и России.

Факт. На наставничество Сергея Кима и бизнес-прожарку есть лист ожидания.

Елена Клецкая, основатель Art Buro Consulting

Основатель ArtBuro Consulting Елена Клецкая — специалист по международному бизнесу и инвестициям в сфере искусства, эксперт арт-рынка, коллекционер, консультант федеральных программ развития креативной экономики.

Интеграция миссии компании построена на личном бренде. Соцсети Елены Клецкой транслируют деятельность бюро, его график активностей, кейсы, стратегию. Ключевые каналы коммуникации строятся как личные.

Активно взаимодействует со СМИ в качестве эксперта. Ведет авторскую колонку в федеральном издании. Посещает релевантные события в качестве гостя и эксперта.

Факт. В 2023 Елена Клецкая стала постоянным участником бизнес-миссии BRICS Women Business Alliance Russia. Приняла участие в бизнес-миссии РФ в ОАЭ, ПМЭФ Россия — Африка, бизнес-форуме БРИКС в ЮАР.

Александр Митраков, 075 GROUP

Основатель 11 ресторанных проектов в Красноярске и Москве, обладатель престижных гастрономических премий.

Александр Митраков имеет сильный личный бренд. С открытия первого заведения Майк&Молли он транслирует ценности своих заведений. Доверие — это новая валюта. Проекты Митракова становятся ожидаемыми и востребованными еще до открытия. Через социальные сети он рассказывает свою бизнес-историю, о том, как открывался, как сам готовил на кухне, как развивал бизнес, какие были неудачи и победы.

Александр Митраков ведет популярный телеграм-канал «Тот самый Митраков», публикации в котором часто становятся инфоповодами для СМИ. Здесь он открывает изнанку ресторанной жизни и делится личным опытом.

Выступает в качестве спикера и эксперта на региональных и федеральных форумах и конференциях (Гастрит, Мегустро, ПИР, Ведомости, КЭФ и др.)

Постоянный герой публикаций в СМИ — региональных и федеральных.

Результат. Имя Митракова является олицетворением поиска, смелых экспериментов в гастрономии.

Жанна Прохоренко, LEBOX

Компания LEBOX — это магазин косметики и нишевой парфюмерии, первый концепт-стор с БАДами и витаминами, а также ароматное сопровождение ресторанов. Работает с 2015.

Соцсети Жанны Прохоренко — полное отражение ее бизнеса. Она регулярно делает обзоры косметики и парфюмерии, рассказывает о том, как правильно принимать витамины. Как лицо компании, транслирует в паблик ценности здорового образа жизни, заботы о себе, эстетики и красоты.

Все презентации продуктов Жанна проводит лично, сама ведет телеграм-канал компании. В 2023 запустила серию креативных коллабораций с бизнесами из других сфер.

Результат. Проекты и активность Жанны Прохоренко воспринимаются СМИ как интересные инфоповоды, которые увеличивают читаемость изданий.

Наталья Сагитова, PEOPLE

Создала и развивает HR-консалтинговую компанию PEOPLE. Организатор ежегодной конференции для HR-специалистов — HuRma.

Лицо своего бизнеса и своих идей. В соцсетях поднимает актуальные темы, связанные с кадровыми вопросами компаний. Ведет авторскую колонку в «Деловом квартале».

Вокруг своей компании сформировала сообщество HR и предпринимателей, понимающих, что подбор персонала и создание команд по старым правилам сегодня не работают.

Ежегодная конференция HuRma (Хурма) изначально задумывалась как мероприятие, которое делают HR для HR. За пять лет форум вырос, и сейчас спикеры и участники — это в том числе собственники бизнесов, которые уделяют свое время HR-функции.

Миссия. Наталья Сагитова не просто закрывает суперсложные вакансии на остродефицитном рынке, она меняет сознание собственников в отношении кадровой политики компании как основополагающей и бизнессберегающей.

Ольга Свежинская, «ПакетМаркет»

Ольга Свежинская — основатель одной из крупнейших торгово-производственных компаний в Сибири в области упаковочных материалов.

В личных соцсетях делится событиями, которые неразрывно связаны с деятельностью компании. Рассказывает о мероприятиях, которые организует «ПакетМаркет», активно общается с подписчиками, продвигает идеи экоупаковки и вторичной переработки сырья, а также развития местных компаний через брендинг.

Одной из важных коммуникационных стратегий считает событийную активность. Новым форматом взаимодействия с клиентами стал Пакетмаркетдэй, который в ноябре прошел уже 4-й раз за год. Благодаря этому событию вокруг компании формируется сообщество представителей фуд-индустрии.

Еще один интересный публичный проект Ольги Свежинской — обзоры доставок еды от заведений Красноярска.

Активно публикуется в СМИ как эксперт в области упаковки, маркетинга, брендинга, проведения событий.

Миссия. Как основатель и идейный вдохновитель компании, Ольга Свежинская всегда хочет быть полезной для людей и их бизнеса.

Марина Сергеева, KEYNEX

Марина Сергеева — учредитель и руководитель Агентства ключевых коммуникаций KEYNEX.

Предпринимательница — лицо проекта, активно развивающая свой личный бренд через социальные сети. Она прививает культуру цифровых контактов как для бизнеса, так и для клиентов. Марина регулярно публикует контент, связанный с деятельностью компании, дает советы и рекомендации в своей области, а также освещает все текущие тренды в мире коммуникаций.

Марина поддерживает активные отношения со СМИ. За последний год было опубликовано более 10 статей и интервью о ее деятельности и достижениях. Участвовала в организации громких мероприятий и провела собственные event-события.

Марина Сергеева — медийная личность, часто присутствует на релевантных событиях в своей отрасли, а также на мероприятиях, организованных клиентами.

Миссия. Считает своей миссией помогать бизнесу грамотно и эффективно пользоваться digital-инструментами интернет-маркетинга для развития, роста и повышения эффективности.

Дмитрий Ткачев, «Закон и дело»

Основатель юридического агентства со специализацией на семейных, наследственных делах, а также на арбитражных спорах, считает присутствие в соцсетях окном для транслирования ценностей компании и поиска клиентов.

Также Дмитрий активно участвует в офлайн-событиях как спикер и эксперт. Его яркие публичные выступления выстроены из Я-концепции, он транслирует личные ценности в неразрывной связи с ценностями и миссией компании.

Миссия. Дмитрий Ткачев — юрист, который призывает людей договариваться, не доводить ситуации до судебных процессов и жить свою жизнь позитивно.

Фотографии предоставлены номинантами шорт-листа.

Куратор номинации София Дунай

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