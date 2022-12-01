Человек года` 2022: Номинация «Красота и здоровье»

Авторские врачебные методики, инвестиции в технологическое оборудование, выход в новые ниши — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Красота и здоровье».

Ирина Андриянова,

effi

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры лор-болезней КрасГМУ, врач-отоларинголог высшей категории, пластический хирург — в сфере эстетической медицины Ирина Андриянова работает с 1998. В 2006 под ее руководством была запущена клиника effi, которая сегодня выросла в экосистему. Помимо клиники семейство брендов effi включает центр лор-хирургии effi.Лор, учебный центр effi.Profi, проекты effi.Сервис, effi.Маркетинг и другое. В прошлом году в клинике запущены такие направления, как женское здоровье, челюстно-лицевая хирургия, липомоделирование тела, школа здоровья для взрослых. В 2022 открыта вторая лор-операционная.

Факт

Под руководством Ирины Андрияновой врачи клиники effi в 2022 выиграли несколько профессиональных конкурсов — Doctor Star, «Сияние Байкала», IECTC.

Цифра

Клиника effi ежемесячно оказывает помощь 2 тыс. пациентов.

Елена Буркина,

Nanoasia

Бренд косметики для салонного и домашнего использования Nanoasia первый опробовал и ввел на рынок процедуру безинъекционного омоложения при помощи воздушной кисти (газожидкостная мезотерапия). Все препараты Nanoasia разработаны в ведущих лабораториях Южной Кореи, имеют в составе натуральные компоненты и гипоаллергенны. Высокая концентрация пептидов, аминокислот и экстрактов лечебных растений дает результат даже после первого использования. В Красноярске проект по франшизе развивает Елена Буркина — салон Nanoasia Krasnoyarsk был запущен год назад. За это время его клиентами стали тысячи красноярок, а вокруг самого салона сформировалось сообщество единомышленников.

Факт

На базе Nanoasia Krasnoyarsk проведено обучение специалистов-косметологов из других городов, а также обучение клиентов правильному применению нанокосметики в домашних условиях.

Цифра

Более 2 тыс. человек являются постоянными клиентами салона Nanoasia Krasnoyarsk.

Дмитрий Герасимов,

«Астрея»

Сеть стоматологий «Астрея» делает серьезный фокус на развитие цифровой стоматологии, которая дает полную картину состояния зубов пациента как до, так и после лечения. В рамках развития направления в этом году дополнительно приобретено два цифровых сканера — теперь их четыре, а многие работы сегодня проходят полностью в цифровом протоколе. Кроме этого, в 2022 парк оборудования центров пополнился 4 дентальными микроскопами (на 2 клиники — 6 микроскопов) — все терапевтическое лечение в центрах ведется под 10-кратным увеличением. В течение года был значительно расширен врачебный состав центров. Для врачей, а также всего медицинского и административного персонала, в том числе из других клиник, в «Астрее» открыт учебный центр, куда приглашаются именитые лекторы. Практикующие врачи центра также выступают лекторами в Красноярске и других регионах страны. В этом году «Астрея» выпустила собственное мобильное приложение для пациентов. В нем можно отслеживать план и этапы лечения, предстоящие приемы, получить консультацию у своего врача.

Факт

В 2022 Дмитрий Герасимов вошел в состав Общественного совета при министерстве здравоохранения Красноярского края.

Цифра

С сентября 2021 по сентябрь 2022 250 пациентов «Астреи» — как взрослые, так и дети, прошли лечение под общим наркозом.

Жанна Дорошенко,

«Сантем»

«Сантем» работает как медицинское объединение, в состав которого входят одноименные университет и сеть многопрофильных медицинских центров. Весной 2022 сеть поликлиник (развивает в Красноярске формат семейной медицины) приросла третьим филиалом, он открылся в Железнодорожном районе. В течение года в медицинских центрах «Сантем» запущен операционный блок и новые направления. Парк оборудования клиник за год пополнился более чем на 70 новых единиц. «Сантем» регулярно принимает участие в социально значимых проектах, поддерживая семейные мероприятия и инициируя благотворительные акции.

Факт

«Сантем» работает не только как частная клиника, но и является поликлиникой по ОМС более чем для 7,5 тыс. жителей Красноярска. С открытием третьего филиала планируется увеличить количество прикрепленного по ОМС населения до 10 тыс.

Цифра

С начала 2022 сеть «Сантем» приняла более 190 тыс. пациентов.

Татьяна Жукова,

«Клиника в Северном»

Сегодня команда проекта развивает два медучреждения в Красноярске: «Клинику в Северном» — многопрофильный центр, который охватывает 20 медицинских направлений, и «Первый частный травмпункт», который 9 лет оказывает неотложную помощь взрослым и детям. В 2022 «Клиника в Северном» расширила штат врачей, он вырос более чем до 50 специалистов. Открыты новые направления, в том числе уникальная для Красноярска процедура по пересадке волос (уже проведено более 30 операций). Клиника в Северном входит в топ-10 частных клиник Красноярска по версии портала «ПроДокторов» за 2022.

Факт

Готовится к открытию новый многопрофильный центр «Клиника в Октябрьском» — запуск проекта намечен на 2023.

Цифра

В 2022 помощь в клинике получили более 50 тыс. пациентов, оказано более 25 тыс. диагностических услуг.

Роман Лавров,

«Клиника доктора Лаврова»

Основное по объему работы направление в «Клинике доктора Лаврова» — выявление и лечение острой и хронической ангиохирургической и проктологической патологии. Клиника разработала алгоритм диагностики и лечения в амбулаторных условиях ряда заболеваний — как вышеуказанных патологий, так и сопутствующих им. Получено свидетельство на качество обслуживания государственного образца, а также патент РФ на оригинальную технологию обезболивания при лазерном лечении геморроя. Опубликовано более 4 научных статей, в том числе рекомендуемых ВАК. На базе клиники разработаны темы одной докторской и трех кандидатских диссертаций в направлении амбулаторной хирургии со стационарзамещающими технологиями.

Факт

В 2022 центр заработал в полном объеме по стационарзамещающим технологиям по направлениям флебология, лимфология, сосудистая хирургия и проктология.

Цифра

В 2022 проведено более 300 малоинвазивных оперативных вмешательств пациентам с осложненной варикозной болезнью и осложненным геморроем. Обследованы и пролечены более 1 тыс. человек с сосудистой патологией периферических вен и артерий.

Игорь Микитин,

«Центр пластической хирургии»

Игорь Микинтин — основоположник онкореконструктивной хирургии при раке молочной железы в Красноярском крае. Основное направление работы и область профессиональных интересов основателя частной клиники «Центр пластической хирургии» — реконструктивная пластика груди. За свою профессиональную деятельность кандидат медицинских наук, врач хирург-онколог-маммолог провел более 12 тыс. таких операций. Наряду с практикой Игорь Микитин ведет научные исследования в сфере эстетической медицины. Он автор трех авторских оперативных методик, одна из которых позволяет обезболить большое количество нервных окончаний и провести первый послеоперационный день более комфортно.

Факт

Игорь Микитин — учредитель благотворительного проекта «Вместе против рака молочной железы». В рамках проекта хирург бесплатно оперирует женщин, больных раком.

Цифра

Игорь Микитин опубликовал более 30 работ в научных периодических изданиях, в том числе рецензируемых ВАК.

Бахром Музафаров,

«Галерея улыбок»

Центр эстетической и функциональной стоматологии «Галерея улыбок» открылся в Красноярске в 2019. За три года работы все кабинеты центра были оснащены дентальными микроскопами для малоинвазивных и эндодонтических операций. В арсенале клиники также компьютерный томограф — он позволяет выполнять высокоточную диагностику и контролировать ход лечения при имплантации, и интраоральный сканер, который отцифровывает полость рта пациента. Значительная часть стоматологического лечения проводится в цифровом протоколе, что напрямую влияет на скорость и качество.

Факт

Врачи «Галереи улыбок» не только решают серьезные эстетические проблемы, но и выполняют операции по реабилитации пациентов с полной адентией, восстанавливая весь зубной ряд.

Цифра

В 2022 27 пациентам была проведена тотальная реабилитация улыбки.

Жанна Прохоренко,

LEBOX и LEBOX.Health

В 2015 Жанна Прохоренко совместно с бизнес-партнером Ксенией Карклиной запустила в Красноярске премиальный косметический и парфюмерный бутик LEBOX. Идея проекта родилась из личного интереса Жанны к бьюти-сфере. За 7 лет работы LEBOX стал одной из главных в Красноярске точек притяжения для всех, кто не равнодушен к индустрии красоты. В 2022 LEBOX заново пересобрал свою ассортиментную палитру. Взамен ушедшим из России производителям косметики в бутике появилось большое количество российских и корейских брендов. Кроме этого, компания начала активно работать с крупными ресторанными холдингами Красноярска, Новосибирска, Иркутска. Оптовое направление заняло свою долю в общем объеме бизнеса.

Факт

Осенью 2022 команда LEBOX запустила новый проект — concept store БАДов и витаминов LEBOX.health.

Цифра

В ассортиментном портфеле LEBOX.health более 12 брендов БАДов и витаминов, география производителей — Америка, Норвегия, Великобритания, Германия, Россия.

Нина Старухина,

«Бьюти-Дент»

Сеть стоматологических клиник «Бьюти-Дент» работает в Красноярске с 2015 и сегодня представлена тремя филиалами в разных районах города. Каждый филиал предлагает полный комплекс лечебно-диагностических услуг — от осмотра до сложной тотальной реабилитации. Третий по счету филиал клиники был запущен в феврале 2021 на «Южном берегу». Он оснащен высокотехнологичным оборудованием по функциональной диагностике и лечению, в том числе дентальным томографом и дентографом. В филиале работают детское отделение и дневной стационар для лечения зубов в медицинском сне и седации.

Факт

Готовится к запуску 4 филиал клиники на Михаила Годенко — он будет оснащен хирургическим блоком с круглосуточным стационаром. Филиал будет специализироваться на сложнейших операциях в области челюстно-лицевой хирургии. Открытие клиники намечено на начало 2023.

Цифра

За 2022 специалисты «Бьюти-Дент» вылечили более 15 тыс. зубов, установили более 1 тыс. имплантатов и более 550 брекет-систем.

Ирина Стрелкова,

MIRA

Сеть семейных центров стоматологии MIRA работает в Красноярске с 2013. В течение 2022 врачи центров оказали помощь более чем 131 тыс. пациентов. В том числе установлено более 30 тыс. имплантатов, удалено более 40 тыс. зубов, установлено более 15 тыс. брекет-систем. В течение года штат сотрудников центров стоматологии MIRA вырос на 30%, более 50 сотрудников прошли повышение квалификации. В одном из филиалов открыто второе отделение для лечения зубов во сне. Парк оборудования клиник пополнился несколькими новейшими образцами.

Факт

MIRA вошла в топ-10 частных стоматологий Красноярского края по версии премии «ПроДокторов» по итогам 2021. На счету сети семейных центров стоматологии призовые места во всероссийском рейтинге стоматологических клиник Startsmile.

Цифра

Более 5 тыс. благодарственных писем получила MIRA от своих пациентов.

Светлана Сыромятникова,

«Три сердца»

В качестве учредителя и директора г-жа Сыромятникова с 2000 развивает на рынке частных медуслуг Красноярска сеть клиник репродуктивной медицины «Три сердца». С момента открытия врачи клиник помогли появиться на свет более чем 5 тыс. детей. «Три сердца» работает не только как частная клиника, но также участвует в программах ОМС и ДМС. В 2022 клиника представила высокотехнологичный метод лечения предраковых заболеваний в гинекологии: фотодинамическую терапию (ФДТ), сохраняющую анатомию органов и детородную функцию. До конца этого года будет запущен новый проект — клиника превентивной медицины «Новая жизнь». В ней будут представлены более 15 направлений медицины, технологии превентивной медицины, авторские методики постковидной реабилитации, комплексные программы по восстановлению и омоложению организма.

Факт

Светлана Сыромятникова более 5 лет является региональным представителем Международного института интегральной превентивной и антивозрастной медицины PreventAge. За это время в Красноярске обучилось более 100 докторов.

Цифра

Ежегодно через сеть клиник проходят более 42 тыс. пациентов.

Ирина Тетёра,

«ВИТАЛЕНА»

Оздоровительный центр «ВИТАЛЕНА» — один из крупных игроков на рынке корпоративной медицины Красноярского края. Центр специализируется на проведении медицинских осмотров работников промпредприятий, предоставляет комплекс услуг по профилактической медицине и ранней диагностике профессиональных заболеваний. Также «ВИТАЛЕНА» осуществляет управление медицинскими объектами, расположенными на удаленных территориях работы предприятий нефтяной и лесозаготовительной отрасли, — там ведется ежедневная работа по оказанию неотложной медпомощи. Наряду с этим особое внимание уделяется социально значимому направлению — детской диспансеризации, которая проводится в 26 районах края. В 2022 открыто 11 новых здравпунктов «ВИТАЛЕНА». Работа центра отмечена грамотой министерства здравоохранения региона.

Факт

Выездные врачебные бригады работают по всей территории Красноярского края, включая районы Крайнего Севера, а также в Республике Хакасия и Иркутской области.

Цифра

За 10 месяцев 2022 врачами ОЦ «ВИТАЛЕНА» обследовано более 20,5 тыс. детей в районах края, в рамках этой работы проведено более 60 тыс. врачебных осмотров.

Александра Шестакова,

Al’denta

Al’denta сегодня — одна из самых крупных частных стоматологий в Красноярске. За 11 лет сеть выросла до 15 клиник, расположенных в разных районах города (общая площадь клиник превышает 2 тыс. кв. м.) В 2022 сеть продолжила развивать материальную базу — приобретено новое оборудование и привлечены новые специалисты. В большинстве клиник заработала система персональных менеджеров, они сопровождают пациентов, помогают составить оптимальный план лечения совместно с врачом. Совместно с КрасГМУ и Институтом проблем Севера Al’denta ведет обучение будущих врачей — студентов и ординаторов. В рамках проекта открыт филиал учебной стоматологии.

Факт

В 2022 три клиники сети Al’denta вошли в топ-10 частных стоматологических клиник Красноярска по версии премии «ПроДокторов».

Цифра

Более 400 студентов обучено на базе учебного центра Al’denta за 2021.

Куратор номинации — Наталья Повольнова