Человек года — 2023: Номинация «Жилой комплекс года»

Редевелопмент промзон, современные архитектурные решения, обустройство общественных пространств — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Жилой комплекс года».

Соучредитель номинации — компания OVERSUN

Соучредителем традиционной для премии номинации выступила компания OVERSUN, которая спроектировала сотни световых и инженерных решений для жилых комплексов и общественных пространств Красноярска.

ЖК UNIVERS, застройщик — СЗ «Партнер-Строй» (входит в ГК «СтройИнновация»)

Жилой микрорайон UNIVERS — один из крупнейших на сегодня стройпроектов Красноярска. К 2025 в Октябрьском районе на перекрестке проспекта Свободного и улицы Лесопарковой в непосредственной близости от экопарка «Гремячая грива» будет возведено 5 кварталов по монолитно-кирпичной технологии. К строительству ЖК группа компаний «СтройИнновация» приступила в 2021, 31 октября 2023 получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди (три дома на 438 квартир). UNIVERS — жилой комплекс комфорт-класса с дизайнерскими входными группами и функциональными планировками. Под каждым кварталом UNIVERS будет располагаться подземный паркинг, а благоустройство ЖК основано на концепции пяти стихий. Жилой микрорайон UNIVERS — один из крупнейших на сегодня стройпроектов Красноярска. К 2025 в Октябрьском районе на перекрестке проспекта Свободного и улицы Лесопарковой в непосредственной близости от экопарка «Гремячая грива» будет возведено 5 кварталов по монолитно-кирпичной технологии. К строительству ЖК группа компаний «СтройИнновация» приступила в 2021, 31 октября 2023 получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди (три дома на 438 квартир). UNIVERS — жилой комплекс комфорт-класса с дизайнерскими входными группами и функциональными планировками. Под каждым кварталом UNIVERS будет располагаться подземный паркинг, а благоустройство ЖК основано на концепции пяти стихий.

Факт: Проектом жилого комплекса предусмотрено строительство муниципального детского сада на 270 мест. Это будет первый в Красноярске социальный объект, построенный по договору концессии.

Цифра: Первая очередь строительства была сдана на 1,5 года раньше срока, заявленного в проектной декларации.

Сити-квартал «Александровский» — 2-я очередь, застройщик — СГ «СМ.СИТИ»

В конце 2022 компания «СМ.СИТИ» сдала в эксплуатацию вторую очередь сити-квартала «Александровский» — два жилых дома общей площадью 39 тыс. кв. м. Этот проект ознаменовал реализацию новой концепции городской застройки от «СМ.СИТИ» — сити-кварталов. В существующей городской ткани появляется новый квартал, который соединяет рядом стоящие здания и постройки. Архитектурные решения сити-квартала «Александровский»: ротонда на крыше, декоративные парапеты и подоконники, многоцветная мозаичная кладка кирпича — создают новую эстетику зданий в центре делового района Взлетки. В каждом доме внедрены фирменные стандарты застройщика: приватный двор, парадный вход с консьержем и охраной, благоустройство улиц по внешнему периметру. В конце 2022 компания «СМ.СИТИ» сдала в эксплуатацию вторую очередь сити-квартала «Александровский» — два жилых дома общей площадью 39 тыс. кв. м. Этот проект ознаменовал реализацию новой концепции городской застройки от «СМ.СИТИ» — сити-кварталов. В существующей городской ткани появляется новый квартал, который соединяет рядом стоящие здания и постройки. Архитектурные решения сити-квартала «Александровский»: ротонда на крыше, декоративные парапеты и подоконники, многоцветная мозаичная кладка кирпича — создают новую эстетику зданий в центре делового района Взлетки. В каждом доме внедрены фирменные стандарты застройщика: приватный двор, парадный вход с консьержем и охраной, благоустройство улиц по внешнему периметру.

Факт: Пешеходный бульвар «Онегин», созданный «СМ.СИТИ» внутри «Александровского», завоевал 1-е место в городском конкурсе «Самый благоустроенный район Красноярска» в номинации «Лучший зимний двор жилого многоквартирного дома» (Октябрьский район, 2022…2023).

Цифра: 47,2 балла — оценка потребительских качеств жилых комплексов. По этому параметру «Александровский» занимает 3-е место среди всех новостроек Красноярского края (по данным ЕРЗ — Единого ресурса застройщиков).

ЖК «Апрелевка» — 2-я очередь, застройщик — СЗ «Конструктив Девелопмент»

Жилой комплекс «Апрелевка» построен на бывших производственных площадях завода «Сибсталь». За два года строительства 1,5 га промышленных территорий трансформировались в современный жилой комплекс с дворами комфорт-класса и доступными квартирами для 450 семей. 2-я очередь «Апрелевки» — это три дома, квартиры — от студий, площадь которых начинается от 34 кв. м, до 4-комнатных площадью от 78,4 кв. м. «Апрелевку» отличает наличие особых требований к безопасности: территория ЖК закрыта от посторонних, вход на территорию двора и в подъезды осуществляется с помощью «умного домофона», который является частью общей системы видеонаблюдения в комплексе. Придомовая территория благоустроена и включает трехуровневое озеленение, места для отдыха и спорта, игровые зоны с оборудованием, изготовленным по индивидуальному проекту. Жилой комплекс «Апрелевка» построен на бывших производственных площадях завода «Сибсталь». За два года строительства 1,5 га промышленных территорий трансформировались в современный жилой комплекс с дворами комфорт-класса и доступными квартирами для 450 семей. 2-я очередь «Апрелевки» — это три дома, квартиры — от студий, площадь которых начинается от 34 кв. м, до 4-комнатных площадью от 78,4 кв. м. «Апрелевку» отличает наличие особых требований к безопасности: территория ЖК закрыта от посторонних, вход на территорию двора и в подъезды осуществляется с помощью «умного домофона», который является частью общей системы видеонаблюдения в комплексе. Придомовая территория благоустроена и включает трехуровневое озеленение, места для отдыха и спорта, игровые зоны с оборудованием, изготовленным по индивидуальному проекту.

Факт: Одновременно с возведением домов 2-й очереди ЖК «Апрелевка» застройщик благоустроил для всех жителей микрорайона пешеходную дорожку в парк «Сибсталь» — ранее прямого прохода в парк не было.

Цифра: Строительство 2-й очереди ЖК «Апрелевка» велось с 2021 по 2023. Дома сданы в эксплуатацию в октябре 2023, на 2 месяца раньше срока.

ЖК «Бизнес-Квартал», застройщик — УСК «Сибиряк»

ЖК «Бизнес-Квартал» — часть флагманского проекта УСК «Сибиряк» «Новоостровский» (на территории бывшего комбайнового завода в течение 15…20 лет будет возведено жилье и коммерческая недвижимость бизнес- и премиум-класса). «Бизнес-Квартал» положил начало новому району в историческом центре города — Красноярск-Сити. ЖК состоит из трех кирпичных домов на перекрестке улиц Бограда и Профсоюзов. Первый дом был сдан летом 2021, второй — летом 2023, третий дом планируется к вводу в 2024. В проекте сделан фокус на безопасную среду: дворы ЖК закрыты, а внутри много пешеходных зон, в каждом доме ЖК подземный паркинг. ЖК «Бизнес-Квартал» — часть флагманского проекта УСК «Сибиряк» «Новоостровский» (на территории бывшего комбайнового завода в течение 15…20 лет будет возведено жилье и коммерческая недвижимость бизнес- и премиум-класса). «Бизнес-Квартал» положил начало новому району в историческом центре города — Красноярск-Сити. ЖК состоит из трех кирпичных домов на перекрестке улиц Бограда и Профсоюзов. Первый дом был сдан летом 2021, второй — летом 2023, третий дом планируется к вводу в 2024. В проекте сделан фокус на безопасную среду: дворы ЖК закрыты, а внутри много пешеходных зон, в каждом доме ЖК подземный паркинг.

Факт: В ЖК «Бизнес-Квартал» представлены разные квартиры — от 46 до 147 кв. м, на верхних этажах — квартиры с мансардами.

Цифра: Высота домов в «Бизнес-Квартале» ограничена 7 этажами.

Smart-комплекс «Бульвар цветов», застройщик — СЗ компания АРБАН

«Бульвар цветов» — жилой smart-комплекс из 5 кирпичных 17-этажных домов на 800 семейных квартир на ул. Караульной. В проекте нет студий, а только 2- и 3-комнатные квартиры, в том числе с витражными эркерами. На 17 этажах — три квартиры со «вторым светом» и высотой потолка 5,5 м. Подъезды сквозные с дизайнерскими входными группами, игровыми и колясочными, консьержем и высокоскоростными лифтами. В ЖК есть подземный паркинг на 354 машино-места (обеспеченность парковками — более 57%) и кладовые с доступом на лифте с этажа. «Бульвар цветов» — проект с закрытой территорией двора и безбарьерной средой, во дворе ландшафтное озеленение, двухуровневое деревянное благоустройство, пешеходный фонтан, амфитеатр с летним кинотеатром и игровые и спортивные площадки. «Бульвар цветов» — жилой smart-комплекс из 5 кирпичных 17-этажных домов на 800 семейных квартир на ул. Караульной. В проекте нет студий, а только 2- и 3-комнатные квартиры, в том числе с витражными эркерами. На 17 этажах — три квартиры со «вторым светом» и высотой потолка 5,5 м. Подъезды сквозные с дизайнерскими входными группами, игровыми и колясочными, консьержем и высокоскоростными лифтами. В ЖК есть подземный паркинг на 354 машино-места (обеспеченность парковками — более 57%) и кладовые с доступом на лифте с этажа. «Бульвар цветов» — проект с закрытой территорией двора и безбарьерной средой, во дворе ландшафтное озеленение, двухуровневое деревянное благоустройство, пешеходный фонтан, амфитеатр с летним кинотеатром и игровые и спортивные площадки.

Факт: В ЖК впервые в Красноярске применено двухуровневое благоустройство из сибирской лиственницы. В smart-комплексе спроектирована современная архитектурная подсветка фасадов и территории.

Цифра: Рядом с ЖК застройщик создал сразу два доступных горожанам пространства: активити-парк площадью 7,4 тыс. кв. м с памп-треком и скейт-парком и бульвар-променад протяженностью 200 м.

ЖК «Золотое Сечение» (ГК «Ментал плюс»), застройщик — «Уютный дом 2010»

Жилой комплекс «Золотое Сечение» состоит из двух 18-этажных домов, возведенных рядом с администрацией Советского района на месте бывшего планетария. Первый из них введен в эксплуатацию в 2022, второй — апарт-отель «Золотое Сечение» — готовится к сдаче в 2023. Он реализует необычный для Красноярска формат доходной недвижимости. Застройщик предлагает собственникам не только сами апартаменты, но и готовую бизнес-модель с различными программами доходности. Все апартаменты сдаются с финишной дизайнерской отделкой, выполненной по гостиничным стандартам. Жилой комплекс «Золотое Сечение» состоит из двух 18-этажных домов, возведенных рядом с администрацией Советского района на месте бывшего планетария. Первый из них введен в эксплуатацию в 2022, второй — апарт-отель «Золотое Сечение» — готовится к сдаче в 2023. Он реализует необычный для Красноярска формат доходной недвижимости. Застройщик предлагает собственникам не только сами апартаменты, но и готовую бизнес-модель с различными программами доходности. Все апартаменты сдаются с финишной дизайнерской отделкой, выполненной по гостиничным стандартам.

Факт: Апарт-отель «Золотое Сечение» заявлен на категорию «4 звезды». В соответствии с ней оформлены общественные пространства и зоны ресепшен. В отеле будет функционировать конференц-зал с панорамным остеклением, лобби отеля и типовые этажи выполняются по авторскому дизайн-проекту.

Цифра: В отельном фонде апарт-отеля «Золотое Сечение» 541 апартамент, в их числе 3 пентхауса с собственной террасой и выходом на крышу.

ЖК «Медео», застройщик — СЗ «Готика-Медео»

«Медео» — жилой комплекс, расположенный на Медицинском университете и состоящий из двух 25-этажных домов класса «комфорт плюс» на 392 квартиры каждый. Вариантов планировок более 30, от 1- до 5-комнатных, ряд квартир имеет панорамные террасы. В закрытом дворе ЖК обустроены спортивные площадки с тренажерами и батутом, в самом ЖК — двухуровневый подземный паркинг, кладовые, система видеонаблюдения и служба консьержей. Инфраструктура комплекса включает продуктовый магазин, медицинский центр и частный детский сад. Территория вокруг жилого комплекса имеет авторскую проработку ландшафтного дизайна. «Медео» — жилой комплекс, расположенный на Медицинском университете и состоящий из двух 25-этажных домов класса «комфорт плюс» на 392 квартиры каждый. Вариантов планировок более 30, от 1- до 5-комнатных, ряд квартир имеет панорамные террасы. В закрытом дворе ЖК обустроены спортивные площадки с тренажерами и батутом, в самом ЖК — двухуровневый подземный паркинг, кладовые, система видеонаблюдения и служба консьержей. Инфраструктура комплекса включает продуктовый магазин, медицинский центр и частный детский сад. Территория вокруг жилого комплекса имеет авторскую проработку ландшафтного дизайна.

Факт: Из ЖК «Медео» открывается панорамный вид на Красноярск — Енисей, Виноградовский мост и остров Татышев.

Цифра: Общая площадь ЖК «МЕДЕО» — 34,7 тыс. кв. м. Комплекс зданий выполнен из монолитного каркаса с кирпичным наружным контуром.

ЖК «Метрополис», застройщик — «Сибагропромстрой»

«Метрополис» — это две 23-этажные башни с поярусной подсветкой, объединенные трехэтажным торговым центром. За счет необычного облика и яркой подсветки «Метрополис» уже стал одной из архитектурных доминант Красноярска, которая помогает лучше ориентироваться в городской среде. Жилая площадь «Метрополиса» — более 20 тыс. кв. м, планировка квартир — от 1- до 3-комнатных. Внутри ЖК инфраструктура не только для проживания, но и для проведения досуга и ведения бизнеса. В ЖК сделан акцент на современные технические решения: собственникам квартир и арендаторам коммерческой недвижимости доступны различные возможности, повышающие комфорт и безопасность (проект реализован совместно с цифровыми сервисами «Ростелеком Ключ» и «Умный дом»). Благодаря комплексу технологических решений «Метрополис» получил диплом федерального уровня, подтверждающий соответствие стандартам умного дома. «Метрополис» — это две 23-этажные башни с поярусной подсветкой, объединенные трехэтажным торговым центром. За счет необычного облика и яркой подсветки «Метрополис» уже стал одной из архитектурных доминант Красноярска, которая помогает лучше ориентироваться в городской среде. Жилая площадь «Метрополиса» — более 20 тыс. кв. м, планировка квартир — от 1- до 3-комнатных. Внутри ЖК инфраструктура не только для проживания, но и для проведения досуга и ведения бизнеса. В ЖК сделан акцент на современные технические решения: собственникам квартир и арендаторам коммерческой недвижимости доступны различные возможности, повышающие комфорт и безопасность (проект реализован совместно с цифровыми сервисами «Ростелеком Ключ» и «Умный дом»). Благодаря комплексу технологических решений «Метрополис» получил диплом федерального уровня, подтверждающий соответствие стандартам умного дома.

Факт: ЖК был выбран как лучший проект Сибири в премии «Золотая капитель — 2023» в номинации «Многофункциональные здания и комплексы MIXED-USE».

Цифра: В подъездах, лифтах, местах общего пользования и на дворовой территории установлены 52 устройства системы контроля удаленного доступа.

ЖК «Нестеров», застройщик — ГСК «Спецстрой»

ЖК «Нестеров» — 21-этажный монолитно-кирпичный дом комфорт-класса, возведенный возле Октябрьского моста. Общая площадь жилых помещений ЖК — 15,8 тыс. кв. м, планировка квартир — от 1- до 4-комнатных. Квартиры сданы в отделке white box. На цокольных этажах ЖК запроектированы колясочные, на техэтаже — подземная парковка и кладовые. Входные группы ЖК безбарьерные, с дизайнерскими парадными. В доме установлена развернутая система камер видеонаблюдения, которая захватывает все места общего пользования. Доступ к системе для жильцов — со смартфона. ЖК «Нестеров» — 21-этажный монолитно-кирпичный дом комфорт-класса, возведенный возле Октябрьского моста. Общая площадь жилых помещений ЖК — 15,8 тыс. кв. м, планировка квартир — от 1- до 4-комнатных. Квартиры сданы в отделке white box. На цокольных этажах ЖК запроектированы колясочные, на техэтаже — подземная парковка и кладовые. Входные группы ЖК безбарьерные, с дизайнерскими парадными. В доме установлена развернутая система камер видеонаблюдения, которая захватывает все места общего пользования. Доступ к системе для жильцов — со смартфона.

Факт: По периметру здания расположена архитектурная подсветка, подчеркивающая монументальный облик дома.

Цифра: Подземный паркинг ЖК рассчитан на 69 машино-мест.

Сити-район «Новый Академгородок», застройщик — СГ «СМ.СИТИ»

Сити-район «Новый Академгородок» — один из крупнейших на сегодня проектов компании «СМ.СИТИ». В живописном месте на высоком берегу Енисея 8 кирпичных домов переменной этажности формируют единый архитектурный ансамбль, который хорошо виден с противоположного берега. В вечернее время дома освещаются архитектурной подсветкой, а ломаные линии крыш и геометрия фасадов эффектно смотрятся на лоне природы. В сентябре 2023 застройщик сдал в эксплуатацию третий дом сити-района на 383 квартиры. В нем реализованы все фирменные стандарты «СМ.СИТИ» — от приватных дворов и подземной автопарковки с лифтом на этаж до парадного входа с консьержем и благоустройства улиц по внешнему периметру. Сити-район «Новый Академгородок» — один из крупнейших на сегодня проектов компании «СМ.СИТИ». В живописном месте на высоком берегу Енисея 8 кирпичных домов переменной этажности формируют единый архитектурный ансамбль, который хорошо виден с противоположного берега. В вечернее время дома освещаются архитектурной подсветкой, а ломаные линии крыш и геометрия фасадов эффектно смотрятся на лоне природы. В сентябре 2023 застройщик сдал в эксплуатацию третий дом сити-района на 383 квартиры. В нем реализованы все фирменные стандарты «СМ.СИТИ» — от приватных дворов и подземной автопарковки с лифтом на этаж до парадного входа с консьержем и благоустройства улиц по внешнему периметру.

Факт: Новый дом сити-района «Новый Академгородок» первым в Красноярском крае получил диплом «Умного дома» класса «С» и включен в «Реестр умных новостроек» ЕРЗ. Класс «С» включает в себя ряд параметров по внедрению цифровых технологий в систему управления домом и технических возможностей в квартире.

Цифра: Строительство сити-района «Новый Академгородок» будет вестись до 2027. В общей сложности в нем будет 1695 квартир.



Фото в материале — предоставлено компаниями-номинантами.

Куратор номинации Наталья Повольнова