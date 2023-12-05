Бизнес-завтрак номинации «Амбассадор бренда» прошел в преддверии премии «Человек года»

Участники шорт-листа и организаторы встретились в пространстве учредителя номинации Nanoasia, чтобы поделиться опытом и рассказать о проектах, лицами которых они стали.

Декабрь начался с еще одного мероприятия, приуроченного к премии и продолжающего серию бизнес-завтраков. 1 декабря предприниматели, которые вошли в шорт-лист номинации «Амбассадор бренда», встретились в пространстве Nanoasia.

В 2023 Елена Буркина, которая открыла Красноярску этот бренд, присоединилась к номинации в качестве учредителя.

Участники шорт-листа собрались, чтобы познакомиться друг с другом и рассказать о проектах, которые стали неотъемлемой частью их личных брендов. И, конечно, предъявить свои ценности, смыслы и миссии в реальном мире.

Напомним, в этом году номинация «Амбассадор бренда» прошла перезапуск. В 2022 ее поставили на стоп, а теперь снова ввели в пул премии «Человек года».

В этом году звание главного «Амбассадора бренда» предстоит отдать одному из десяти человек, среди которых — основатели модных брендов, руководители крупных компаний и агентств, рестораторы и юристы.

Имя предпринимателя, личный бренд которого в этом году выберут самым ярким и запоминающимся, узнаем уже 7 декабря. Торжественная церемония вручения наград пройдет в Конгресс-холле СФУ.

Больше информации о бизнес-завтраках и премии «Человек года-2023»:

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