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Эксперты номинации «Частное детское образование» провели гостевые выезды

Эксперты номинации «Частное детское образование» провели гостевые выезды
Иллюстрация: предоставлено Татьяной Андреевой

Соучредитель номинации «Частное детское образовании», руководитель сети «Умка» и «Умка школы» Татьяна Андреева, стала идеологом «включенного» подхода к выбору тройки лидеров и победителя.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В 2023 издание «Деловой квартал — Красноярск» в 14 раз проведет премию «Человек года». Год от года премия меняется, прирастая новыми номинациями и форматами работы. Так, в прошлом году, став соучредителем номинации «Частное детское образование», основатель и руководитель сети семейных центров «Умка» и «Умка школы» Татьяна Андреева привнесла в выбор финалистов и победителя новый подход. По ее инициативе экспертный совет номинации совершил гостевые выезды к претендентам на премию. «Включенный» подход к работе по номинации был сохранен и в этом году, а практику гостевых выездов взяли на вооружение соучредители и других номинаций
Эксперты номинации «Частное детское образование» провели гостевые выезды 1
В ходе гостевых визитов руководители частных детских садов и школ провели для экспертов небольшие экскурсии, а также поделились последними достижениями в работе. 
В этом году в шорт-листе номинации «Частное детское образование» было шесть компаний. Одна из них взяла самоотвод, по пяти школам и детсадам эксперты совершили гостевые выезды. Ценно, что экспертная комиссия собрала палитру мнений – представителей бизнеса, власти и профильных вузов. Каждая встреча в рамках гостевых выездов длилась от полутора до четырех с половиной часов! Каждое образовательное пространство с большой любовью и профессионализмом создано его основателем. Каждый из них – уникальная звездная личность с большим сердцем. Делать выбор не формально, а «голосовать» своими ногами и собственными глазами крайне важно!», – говорит Татьяна Андреева, основатель и руководитель сети «Умка» и «Умка школы», соучредитель номинации «Частное детское образование»
Эксперты номинации «Частное детское образование» провели гостевые выезды 2
В этом году традиционная и общественная значимая номинация «Частное детское образование» сделала фокус на проектах общего образования. Претенденты на победу – детские сады и школы: 
Антонина Борисенко, «Барабулька»;
Наталья Герасимова, «АСТРЕЯ»;
Татьяна Ермолович, «Взлетай»;
Наталья Марченко, Ирина Одаева, «ТаняВаня»;
Ольга Хренкова, «Маяк». 
Эксперты номинации «Частное детское образование» провели гостевые выезды 3
Возможность лично оценить работу образовательных учреждений позволила экспертам сделать взвешенный выбор – итоги подведены. Мои восхищения каждому номинанту! Это большая честь и испытание – и вы прошли его достойно. Очень почетно быть в пятерке лидеров нашего миллионного города. Благодарю всех членов комиссии. Нам было непросто, чего только стоили бурные обсуждения критериев оценки. Но мы справились – лидер года назван единогласно! Узнаем лучшего из лучших на премии «Человек года» 7 декабря. К слову, только завершив работу по номинации этого года, экспертный совет сразу же начал обсуждать номинацию-2024. Одна из идей – расширить номинацию, сформировав внутри нее две подноминации: “Школы и детсады” и “Дополнительное образование’’», – рассказала Татьяна Андреева
Отметим, соучредитель номинации Татьяна Андреева дважды становилась победителем премии «Человек года». Эксперты признавали ее лучшей в номинации «Частное детское образование», а также в номинации «Амбассадор личного бренда». В 2022 г-жа Андреева запустила образовательный проект для предпринимателей: курс адресован владельцам, управленцам, руководителям и лидерам компаний. Будучи спикером всероссийских форумов, Татьяна Андреева привносит актуальные новинки и тренды в сфере частного детского образования в Красноярск. «Умка» проводит стажировки для руководителей со всей России и объединяет экспертов отрасли на международном форуме «108 родителей», который проходит в Красноярске с 2020. 
Эксперты номинации «Частное детское образование» провели гостевые выезды 4
Наряду с этим Татьяна Андреева активно развивает свой флагманский проект – сеть семейных центров «Умка» и «Умка школу». На сегодня это самое большое сообщество единомышленников: воспитание и образование детей в возрасте от года до совершеннолетия «Умке» доверили больше 4 тыс. семей Красноярска. 
Мы формируем рынок образовательных услуг и продвигаем сферу частного образования. Многие родители не понимают разницы и не могут выбирать подходящее именно их ребенку образование. Мы делаем это и даем критерии выбора, показываем отличие хорошего качественного образования и помогаем определиться с направлением для ребенка, превращая его таланты в профессию для счастливой реализации в жизни. Частное образование не роскошь, а необходимость для семьи с достатком и возможностью выбирать свою стратегию. Как вы выбираете частную медицину для своей семьи и лучший отдых, так и частное образование должно стать неотъемлемой частью выбора семьи. Ведь у детей тоже должна быть безопасная среда, качественные знания от профессиональных и любящих педагогов, своевременная обратная связь и сообщество сильных в окружении», – уверена соучредитель номинации «Частное детское образование».
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Автор: Петр Савельев
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