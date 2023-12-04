Эксперты номинации «Частное детское образование» провели гостевые выезды

В ходе гостевых визитов руководители частных детских садов и школ провели для экспертов небольшие экскурсии, а также поделились последними достижениями в работе.

– Антонина Борисенко, «Барабулька»;

– Наталья Герасимова, «АСТРЕЯ»;

– Татьяна Ермолович, «Взлетай»;

– Наталья Марченко, Ирина Одаева, «ТаняВаня»;

– Ольга Хренкова, «Маяк».

Возможность лично оценить работу образовательных учреждений позволила экспертам сделать взвешенный выбор – итоги подведены. Мои восхищения каждому номинанту! Это большая честь и испытание – и вы прошли его достойно. Очень почетно быть в пятерке лидеров нашего миллионного города. Благодарю всех членов комиссии. Нам было непросто, чего только стоили бурные обсуждения критериев оценки. Но мы справились – лидер года назван единогласно! Узнаем лучшего из лучших на премии «Человек года» 7 декабря. К слову, только завершив работу по номинации этого года, экспертный совет сразу же начал обсуждать номинацию-2024. Одна из идей – расширить номинацию, сформировав внутри нее две подноминации: “Школы и детсады” и “Дополнительное образование’’», – рассказала Татьяна Андреева .

Мы формируем рынок образовательных услуг и продвигаем сферу частного образования. Многие родители не понимают разницы и не могут выбирать подходящее именно их ребенку образование. Мы делаем это и даем критерии выбора, показываем отличие хорошего качественного образования и помогаем определиться с направлением для ребенка, превращая его таланты в профессию для счастливой реализации в жизни. Частное образование не роскошь, а необходимость для семьи с достатком и возможностью выбирать свою стратегию. Как вы выбираете частную медицину для своей семьи и лучший отдых, так и частное образование должно стать неотъемлемой частью выбора семьи. Ведь у детей тоже должна быть безопасная среда, качественные знания от профессиональных и любящих педагогов, своевременная обратная связь и сообщество сильных в окружении», – уверена соучредитель номинации «Частное детское образование».

Издание «Деловой квартал» продолжает подготовку к премии «Человек года». Соучредителем общественно значимой номинации «Частное детское образовании» стала сеть семейных центров «Умка».

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