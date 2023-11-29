Экспертами номинации «Частное детское образование» стали лидеры отрасли и чиновники

Благодаря премии и этой номинация, эксперты и образовательное сообщество заново перелопачивают сферу частного образования Красноярска. Важность этого сложно переоценить, ведь в рутине острота взгляда теряется – перестаешь замечать появление новых проектов и интересные результаты тех, кто давно на рынке. Номинация в хорошем смысле слова вынуждает экспертов смотреть глубже и шире – знакомиться с новыми игроками, отмечать профессиональные подвиги коллег. В этом ключевая ценность премии и номинации. Несмотря на то, что на рынке частного образования Красноярска уже есть серьезные и опытные игроки, сама сфера сейчас только встает на ноги. Очень уважаю коллег, которые не просто занимаются развитием своей организации, но и вкладывают усилия в формирование всей сферы частного образования – доращивая до высоких стандартов как коллег, так и клиентов», – говорит Мария Миркес, федеральный эксперт в сфере образования и социального предпринимательства.