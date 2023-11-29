Экспертами номинации «Частное детское образование» стали лидеры отрасли и чиновники
Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов общественно значимой номинации – «Частное детское образование».
Общение экспертов номинации шло в двух основных форматах – в чате экспертов, где разгорались дебаты и даже споры, и на экспертных гостевых выездах. Ценно, что экспертная комиссия собрала палитру мнений – представителей бизнеса, власти и профильных вузов. Так, участие в гостевых выездах приняли завкафедрой педагогики и психологии КГПУ Инна Геннадьевна Каблукова и замминистра образования Красноярского края Константин Люцисович Масюлис. К выездам также присоединилась ассоциация частных образовательных организаций в лице Сергея Горева и я, как представитель СОПКа – Союза образовательного предпринимательства Красноярска. Активно задавала вопросы и исследовала пространство и содержание площадок Светлана Тетерина, основатель художественной школы им.Поздеева. Отмечу также участие в работе экспертного совета федерального эксперта в сфере образовании Марию Миркес и руководителя Главного управления образования Красноярска Марину Александровну Аксенову», – говорит Татьяна Андреева, основатель и руководитель сети «Умка» и «Умка школы», соучредитель номинации «Частное детское образование».
Благодаря премии и этой номинация, эксперты и образовательное сообщество заново перелопачивают сферу частного образования Красноярска. Важность этого сложно переоценить, ведь в рутине острота взгляда теряется – перестаешь замечать появление новых проектов и интересные результаты тех, кто давно на рынке. Номинация в хорошем смысле слова вынуждает экспертов смотреть глубже и шире – знакомиться с новыми игроками, отмечать профессиональные подвиги коллег. В этом ключевая ценность премии и номинации. Несмотря на то, что на рынке частного образования Красноярска уже есть серьезные и опытные игроки, сама сфера сейчас только встает на ноги. Очень уважаю коллег, которые не просто занимаются развитием своей организации, но и вкладывают усилия в формирование всей сферы частного образования – доращивая до высоких стандартов как коллег, так и клиентов», – говорит Мария Миркес, федеральный эксперт в сфере образования и социального предпринимательства.
Эксперты номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» премии «Человек года-2023» выбрали финалистов и победителя.
В TIKSAN GROUP рассказали о гостевых выездах к участникам номинации «Сердце бизнеса»
Представители со-учредителя номинации побывали у предпринимателей, которые вошли в шорт-лист благодаря своим благотворительным проектам.
Имидж-агентство «Имидж бюро» стало соучредителем номинации «Фэшн-индустрия»
«Фэшн-индустрия» – новая номинация премии «Человек года». В качестве соучредителя ее поддержал эксперт красноярского модного сообщества – имидж-агентство «Имидж бюро».
Здоровый бизнес: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие частные клиники города
Эксперты номинации «Здоровый бизнес – Многопрофильные клиники» премии «Человек года-2023» определили тройку лидеров и победителя.
Премия «Человек года-2023» получила обновленную статуэтку для победителей
Рассказываем детали об изменениях, которые внесли в наградной символ премии в этом году. В ее дизайне воплотили несколько главных качеств, присущих бизнес-сообществу.