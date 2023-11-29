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Экспертами номинации «Частное детское образование» стали лидеры отрасли и чиновники

Экспертами номинации «Частное детское образование» стали лидеры отрасли и чиновники
Иллюстрация: dk.ru

Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов общественно значимой номинации – «Частное детское образование».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В 2023 традиционная и общественная значимая номинация «Частное детское образование» сделала фокус на проектах общего образования. Претенденты на победу – детские сады и школы, каждая из которых развивает свой подход к воспитанию и обучению подрастающего поколения. 
Тройка финалистов и победитель номинации будет выбран экспертным советом. В его составе 10 человек – лидеры рынка частного детского образования Красноярска; чиновники из министерств и ведомств, курирующих отрасль; представители высшей школы. Председателем экспертного совета и соучредителем номинации «Частное детское образование» второй год подряд стала основатель и руководитель сети семейных центров «Умка» и «Умка школы» Татьяна Андреева
Экспертами номинации «Частное детское образование» стали лидеры отрасли и чиновники 1Общение экспертов номинации шло в двух основных форматах – в чате экспертов, где разгорались дебаты и даже споры, и на экспертных гостевых выездах. Ценно, что экспертная комиссия собрала палитру мнений – представителей бизнеса, власти и профильных вузов. Так, участие в гостевых выездах приняли завкафедрой педагогики и психологии КГПУ Инна Геннадьевна Каблукова и замминистра образования Красноярского края Константин Люцисович Масюлис. К выездам также присоединилась ассоциация частных образовательных организаций в лице Сергея Горева и я, как представитель СОПКа – Союза образовательного предпринимательства Красноярска. Активно задавала вопросы и исследовала пространство и содержание площадок Светлана Тетерина, основатель художественной школы им.Поздеева.  Отмечу также участие в работе экспертного совета федерального эксперта в сфере образовании Марию Миркес и руководителя Главного управления образования Красноярска Марину Александровну Аксенову», – говорит Татьяна Андреева, основатель и руководитель сети «Умка» и «Умка школы», соучредитель номинации «Частное детское образование». 
Эксперты номинации «Частное детское образование»: 
1. Марина Аксенова, руководитель Главного управления образования Красноярка.  
2. Татьяна Андреева, основатель сети образовательных центров «Умка» и «Умка школы».
3. Наталья Бедианашвили, Председатель Союза образовательного предпринимательства Красноярска (СОПК).
4. Сергей Горев, исполнительный директор Ассоциации лидеров образовательной деятельности Красноярского края.
5. Инна Каблукова, доцент, кандидат педагогических наук, преподаватель КГПУ им. В.П.Астафьева.
6. Константин Масюлис, заместитель министра образования Красноярского края. 
7. Мария Миркес, федеральный эксперт в сфере образования и социального предпринимательства.
8. Светлана Тетерина, создатель художественной школы «Поздеевка».
9. Юлия Чанчикова, главный редактор «Делового квартала». 
10. Инна Шамрай, основатель и руководитель Школы твоих достижений «Солнечный город». 
Экспертами номинации «Частное детское образование» стали лидеры отрасли и чиновники 2Благодаря премии и этой номинация, эксперты и образовательное сообщество заново перелопачивают сферу частного образования Красноярска. Важность этого сложно переоценить, ведь в рутине острота взгляда теряется – перестаешь замечать появление новых проектов и интересные результаты тех, кто давно на рынке. Номинация в хорошем смысле слова вынуждает экспертов смотреть глубже и шире – знакомиться с новыми игроками, отмечать профессиональные подвиги коллег. В этом ключевая ценность премии и номинации. Несмотря на то, что на рынке частного образования Красноярска уже есть серьезные и опытные игроки, сама сфера сейчас только встает на ноги. Очень уважаю коллег, которые не просто занимаются развитием своей организации, но и вкладывают усилия в формирование всей сферы частного образования – доращивая до высоких стандартов как коллег, так и клиентов», – говорит Мария Миркес, федеральный эксперт в сфере образования и социального предпринимательства. 
Напомним, премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.

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Автор: Петр Савельев
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