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OVERSUN провел бизнес-завтрак для застройщиков-номинантов на премию «Человек года»

OVERSUN провел бизнес-завтрак для застройщиков-номинантов на премию «Человек года»
Иллюстрация: Надежда Быканова

В преддверии главного делового приема Красноярска соучредитель номинации «Жилой комплекс», компания OVERSUN, собрал претендентов на победу для неформального общения.

#БИЗНЕС
Ровно неделя остается до главного делового события года – торжественной церемонии и вручения премии «Человек года» по версии издания «Деловой квартал-Красноярск». В 2023 премия приросла несколькими новыми форматами. Один из них – бизнес-завтрак, на который соучредитель номинации и «Деловой квартал» приглашают претендентов на победу. 
OVERSUN провел бизнес-завтрак для застройщиков-номинантов на премию «Человек года» 1
В этом году соучредителем традиционной для премии номинации «Жилой комплекс» выступила компания OVERSUN, которая спроектировала сотни световых и инженерных решений для жилых комплексов и общественных пространств Красноярска.
OVERSUN провел бизнес-завтрак для застройщиков-номинантов на премию «Человек года» 2
 
Прошедший на этой неделе бизнес-завтрак компании собрал представителей ведущих застройщиков города. 
Бизнес-завтрак – прекрасная идея и прекрасная реализация. Впечатления от мероприятия только положительные – это отличная возможность пообщаться с умными людьми в непринуждённой атмосфере. Уверен, за коллаборацией будущее. Чем плотнее мы сотрудничаем сейчас, чем теснее не только деловые, но и личные отношения между разными бизнесами, тем больших результатов мы вместе достигнем в будущем», – говорит Сергей Матыскин, со-основатель и директор компании OVERSUN, соучредитель номинации «Жилой комплекс года».
 
ЖК UNIVERS, застройщик – СЗ «Партнер-Строй» (входит в ГК «СтройИнновация»);
Сити-квартал «Александровский» – 2 очередь, застройщик – СГ «СМ.СИТИ»;
ЖК «Апрелевка» – 2 очередь, застройщик – СЗ «Конструктив Девелопмент»;
ЖК «Бизнес-Квартал», застройщик – УСК «Сибиряк»;
Smart-комплекс «Бульвар цветов», застройщик – СЗ компания АРБАН;
ЖК «Золотое Сечение» (ГК «Ментал плюс»), застройщик - «Уютный дом 2010»;
ЖК «Медео», застройщик – СЗ «Готика-Медео»;
ЖК «Метрополис», застройщик – «Сибагропромстрой»;
ЖК «Нестеров», застройщик – ГСК «Спецстрой»;
Сити-район «Новый Академгородок», застройщик – СГ «СМ.СИТИ». 
OVERSUN провел бизнес-завтрак для застройщиков-номинантов на премию «Человек года» 3
Бизнес-завтрак компании OVERSUN также стал площадкой для обсуждения актуальных тем и новых знакомств.  
Впечатления от встречи очень теплые! Темы, которые мы подняли, важны и актуальны для всего строительного рынка. А уровень профессионализма и экспертности каждого из участников встречи позволил взглянуть на них глубже и по-новому. Как важный итог отмечу и возможность завести новые знакомства. Словом, получилось очень живое и интересное общение коллег и единомышленников. Спасибо компании OVERSUN и команде «Делового квартала» за приглашение на бизнес-завтрак», – говорит Галина Чупина, руководитель отдела продаж УСК «Сибиряк».  
Напомним, премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.
 
Фото в материале – Надежда Быканова. 
 
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Автор: Петр Савельев
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