OVERSUN провел бизнес-завтрак для застройщиков-номинантов на премию «Человек года»
В преддверии главного делового приема Красноярска соучредитель номинации «Жилой комплекс», компания OVERSUN, собрал претендентов на победу для неформального общения.
Бизнес-завтрак – прекрасная идея и прекрасная реализация. Впечатления от мероприятия только положительные – это отличная возможность пообщаться с умными людьми в непринуждённой атмосфере. Уверен, за коллаборацией будущее. Чем плотнее мы сотрудничаем сейчас, чем теснее не только деловые, но и личные отношения между разными бизнесами, тем больших результатов мы вместе достигнем в будущем», – говорит Сергей Матыскин, со-основатель и директор компании OVERSUN, соучредитель номинации «Жилой комплекс года».
Впечатления от встречи очень теплые! Темы, которые мы подняли, важны и актуальны для всего строительного рынка. А уровень профессионализма и экспертности каждого из участников встречи позволил взглянуть на них глубже и по-новому. Как важный итог отмечу и возможность завести новые знакомства. Словом, получилось очень живое и интересное общение коллег и единомышленников. Спасибо компании OVERSUN и команде «Делового квартала» за приглашение на бизнес-завтрак», – говорит Галина Чупина, руководитель отдела продаж УСК «Сибиряк».
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