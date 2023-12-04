Бизнес-завтрак «модной» номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске

Фэшн-индустрия Красноярска на подъеме – бренды наращивают объемы производства, появляются новые имена, проводятся громкие фэшн-события. «Деловой квартал» поддержал «модный» тренд, учредив в 2023 новую для премии «Человек года» номинацию – «Фэшн-индустрия».

Накануне торжественной церемонии «Имидж бюро» и «Деловой квартал» собрали на бизнес-завтрак представителей модной индустрии города-претендентов на победу в номинации «Фэшн-индустрия».

Очень рада, что бизнес-сообщество Красноярска заметило фэшн-индустрию, которая не просто стремительно развивается, но и стала локомотивом всех креативных индустрий. Такие форматы общения как бизнес-завтрак ценны тем, что лучше знакомят лидеров индустрии друг с другом и становятся отправной точкой для совместных проектов. И сама атмосфера встречи, и то, что участие в ней приняли все номинанты лишь подтверждают это. Мне как соучредителю номинации и эксперту модной индустрии это общение дало многое. Все номинанты, которые удостоились чести войти в шорт-лист, хорошо знакомые мне персоны: как клиент – ношу их изделия, как профессионал – заинтересована в их продвижении и успехах. Каждый из номинантов вносит свой вклад в то, что о красноярском фэшене говорят по всей России. Для меня была важна и обратная связь от дизайнеров, которые поддержали мое решение стать соучредителем и возглавить эту номинацию. И дизайнеры, и я, как человек, который всем сердцем радеет за развитие модной индустрии – все мы делаем большое общее дело. Пожалуй, именно это и есть главное осознание и итог встречи», – говорит Анна Шульмина, CEO имидж-агентства «Имидж бюро», соучредитель номинация «Фэшн-индустрия» премии «Человек года».