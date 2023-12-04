Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.12
89,76
97,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бизнес-завтрак «модной» номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске

Бизнес-завтрак «модной» номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске
Иллюстрация: dk.ru

Соучредитель номинации «Фэшн-индустрия» Анна Шульмина, CEO имидж-агентства «Имидж бюро», и «Деловой квартал» собрали претендентов на победу для неформального общения.

#СВОЕ ДЕЛО
Фэшн-индустрия Красноярска на подъеме – бренды наращивают объемы производства, появляются новые имена, проводятся громкие фэшн-события. «Деловой квартал» поддержал «модный» тренд, учредив в 2023 новую для премии «Человек года» номинацию – «Фэшн-индустрия».
Бизнес-завтрак «модной» номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске 1
В качестве соучредителя ее поддержал эксперт красноярского модного сообщества – имидж-агентство «Имидж бюро» в лице CEO Анны Шульминой.
Бизнес-завтрак «модной» номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске 2
 
Накануне торжественной церемонии «Имидж бюро» и «Деловой квартал» собрали на бизнес-завтрак представителей модной индустрии города-претендентов на победу в номинации «Фэшн-индустрия». 
Бизнес-завтрак «модной» номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске 3
Очень рада, что бизнес-сообщество Красноярска заметило фэшн-индустрию, которая не просто стремительно развивается, но и стала локомотивом всех креативных индустрий. Такие форматы общения как бизнес-завтрак ценны тем, что лучше знакомят лидеров индустрии друг с другом и становятся отправной точкой для совместных проектов. И сама атмосфера встречи, и то, что участие в ней приняли все номинанты лишь подтверждают это. Мне как соучредителю номинации и эксперту модной индустрии это общение дало многое. Все номинанты, которые удостоились чести войти в шорт-лист, хорошо знакомые мне персоны: как клиент – ношу их изделия, как профессионал – заинтересована в их продвижении и успехах. Каждый из номинантов вносит свой вклад в то, что о красноярском фэшене говорят по всей России. Для меня была важна и обратная связь от дизайнеров, которые поддержали мое решение стать соучредителем и возглавить эту номинацию. И дизайнеры, и я, как человек, который всем сердцем радеет за развитие модной индустрии – все мы делаем большое общее дело. Пожалуй, именно это и есть главное осознание и итог встречи», – говорит Анна Шульмина, CEO имидж-агентства «Имидж бюро», соучредитель номинация «Фэшн-индустрия» премии «Человек года».
Бизнес-завтрак «модной» номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске 4
На победу в модной номинации премии «Человек года» претендуют десять дизайнеров:
– Вера Буц, бренд Buts8;
– Тамара Васильева, Марина Захарова, бренд TMDRESS;
– Ирина Дробышева, бренд IRINA DROBYSHEVA;
– Анна Дунаевская, бренд D.A.atelier;
– Дарья Киприянова, бренд DARYA KIPRIYANOVA;
– Яна Мишура, бренд Mishurakids;
– Анастасия Новикова, апсайклинг-мастерская «Круговорот»;
– Анна Полякова, бренд AnnPolyakova;
– Анастасия Сергеева, бренд Nastino;
– Ирина Чернецкая, бренд ICHE. 
Бизнес-завтрак «модной» номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске 5
Бизнес-завтрак – мероприятие замечательное! Это прекрасный нетворкинг – возможность познакомиться с коллегами по цеху, поделиться своими проблемами и успехами, рассказать о планах на развитие. Встреча еще раз подтвердила, что все мы – коллеги, а не конкуренты. У каждого свое видение, свое направление и свой клиент. Здорово, что сообща мы поднимаем на ноги нелегкую легкую промышленность», – говорит Ирина Чернецкая, основатель бренда ICHE, номинант на премию «Человек года» в номинации «Фэшн-индустрия».
Бизнес-завтрак «модной» номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске 6
Напомним, премия «Человек года» по версии издания «Деловой квартал» пройдет 7 декабря 2023 в Конгресс-холле СФУ.
 
Читайте также: 
«Конструктив Девелопмент» провел бизнес-завтрак для номинантов «Человек года-2023»

Генеральный партнер премии и учредитель номинации «Общественное пространство года» организовал очередной бизнес-завтрак в преддверии премии.

OVERSUN провел бизнес-завтрак для застройщиков-номинантов на премию «Человек года»

В преддверии главного делового приема Красноярска соучредитель номинации «Жилой комплекс», компания OVERSUN, собрал претендентов на победу для неформального общения.

Экспертами номинации «Частное детское образование» стали лидеры отрасли и чиновники

Оргкомитет премии «Человек года» объявил имена экспертов общественно значимой номинации – «Частное детское образование».

В экспертный совет номинации «Банкир года» вошли финансисты и общественники от бизнеса

Тройка лидеров и победитель в этой номинации определится до конца этой недели.

В Красноярске определили лидеров в развитии корпоративного спорта

Эксперты номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» премии «Человек года-2023» выбрали финалистов и победителя.

В TIKSAN GROUP рассказали о гостевых выездах к участникам номинации «Сердце бизнеса»

Представители со-учредителя номинации побывали у предпринимателей, которые вошли в шорт-лист благодаря своим благотворительным проектам.

 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Красноярцы презентовали научную детскую площадку в университете «Сириус»Красноярцы презентовали научную детскую площадку в университете «Сириус»
  • «Москвич» откроет второй дилерский центр в Красноярске«Москвич» откроет второй дилерский центр в Красноярске
  • На экс-гендиректора КрайДЭО завели еще одно уголовное делоНа экс-гендиректора КрайДЭО завели еще одно уголовное дело
  • В Красноярске назвали лучших банкиров этого годаВ Красноярске назвали лучших банкиров этого года
  • Строительство метро в Красноярске приостановленоСтроительство метро в Красноярске приостановлено
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.