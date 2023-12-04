Бизнес-завтрак «модной» номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске
Соучредитель номинации «Фэшн-индустрия» Анна Шульмина, CEO имидж-агентства «Имидж бюро», и «Деловой квартал» собрали претендентов на победу для неформального общения.
Очень рада, что бизнес-сообщество Красноярска заметило фэшн-индустрию, которая не просто стремительно развивается, но и стала локомотивом всех креативных индустрий. Такие форматы общения как бизнес-завтрак ценны тем, что лучше знакомят лидеров индустрии друг с другом и становятся отправной точкой для совместных проектов. И сама атмосфера встречи, и то, что участие в ней приняли все номинанты лишь подтверждают это. Мне как соучредителю номинации и эксперту модной индустрии это общение дало многое. Все номинанты, которые удостоились чести войти в шорт-лист, хорошо знакомые мне персоны: как клиент – ношу их изделия, как профессионал – заинтересована в их продвижении и успехах. Каждый из номинантов вносит свой вклад в то, что о красноярском фэшене говорят по всей России. Для меня была важна и обратная связь от дизайнеров, которые поддержали мое решение стать соучредителем и возглавить эту номинацию. И дизайнеры, и я, как человек, который всем сердцем радеет за развитие модной индустрии – все мы делаем большое общее дело. Пожалуй, именно это и есть главное осознание и итог встречи», – говорит Анна Шульмина, CEO имидж-агентства «Имидж бюро», соучредитель номинация «Фэшн-индустрия» премии «Человек года».
Бизнес-завтрак – мероприятие замечательное! Это прекрасный нетворкинг – возможность познакомиться с коллегами по цеху, поделиться своими проблемами и успехами, рассказать о планах на развитие. Встреча еще раз подтвердила, что все мы – коллеги, а не конкуренты. У каждого свое видение, свое направление и свой клиент. Здорово, что сообща мы поднимаем на ноги нелегкую легкую промышленность», – говорит Ирина Чернецкая, основатель бренда ICHE, номинант на премию «Человек года» в номинации «Фэшн-индустрия».
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