В экспертный совет номинации «Банкир года» вошли финансисты и общественники от бизнеса

Тройка лидеров и победитель в этой номинации определится до конца этой недели.

Экспертный совет банковской номинации премии «Человек года» в 2023 состоит из финансистов, юристов и представителей бизнес-объединений.

Радует, что премия „Человек года“ в Красноярске — это не просто „ярмарка тщеславия“, а серьезное исследование, которое проводят признанные эксперты в соответствующей отрасли бизнеса или социальной сфере. Прозрачность, объективность и глубокое понимание анализируемой отрасли — ключевые характеристики экспертного совета премии. Будучи глубоко вовлеченным в бизнес-вопросы, возникающие у наших клиентов в Красноярске, могу сказать, что и сам уже давно стал экспертом в ряде деловых сфер. Только так можно быть максимально полезным и эффективным в решении клиентских правовых задач», — говорит Егор Лысенко, руководитель Сибирского офиса «Пепеляев Групп», ставшей учредителем номинации «Банкир года — 2023».

Помимо него в экспертный совет номинации вошли:

Ирина Варфоломеева, заместитель председателя комитета по финансовым рискам организации «Опора России» по Красноярскому краю;

Юрий Васильев, председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края;

Елена Герасименко, директор компании «БухгалТерра»;

Павел Капитанов, руководитель комитета по международной деятельности Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

Наталья Потапова, экс-управляющий банка «Открытие» в Красноярском крае;

Анастасия Потекина, руководитель портала «Финансист»;

Александр Сиваев, генеральный директор индустриального парка «Красный Яр»;

Мария Таткина, независимый инвестиционный советник в реестре Банка России и приглашенный преподаватель Moscow Business Academ;

Наталья Тябут, бизнес-архитектор дивизиона Сибирь банка «Точка», победитель в номинации «Банкир года — 2022».

В 2023 в лонг-лист номинации «Банкир года» вошло 15 руководителей красноярских подразделений различных кредитных организаций. Основным критерием при оценке, наряду с вкладом в развитие и поддержку малого и среднего бизнеса в крае, станет качество инструментов и сервисов для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность ,что в этом году крайне актуально.

Каждый раз, участвуя в экспертном совете премии „Человек года“, убеждаюсь, что это не только честь, ведь в него приглашают только тех, кто делом доказал свою компетентность в своем вопросе, но и большая ответственность, поскольку победитель в той или иной номинации не просто получает статуэтку — она, как рекомендация, что с этим человеком и его компанией можно иметь дело», -говорит Ирина Варфоломеева.

Победитель номинации будет объявлен 7 декабря 2023 — на церемонии награждения, которая пройдет в Конгресс-холле СФУ.

Читайте также: