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В Красноярске назвали лучшее цифровое решение года

В Красноярске назвали лучшее цифровое решение года
Иллюстрация: Коллаж ДК

В 2023 человека года в ИТ выбирали не по совокупности заслуг, а по реализованному проекту.

#НОВОСТИ

В Красноярске назвали лучшее цифровое решение года. Его разработчик был признан человеком года в ИТ.

На победу в этой номинации претендовали:

  • Дмитрий Дрянных, компания «Стопсистемы» с собственной системой контроля доступа на базе 1С;

  • Андрей Камоцкий, компания «Сенсомед» с проектом SensoRehAb;

  • Михаил Усов, компания «Систематикс» с системой цифровизации городского транспорта.

Награду победителю вручал Денис Капулин, директор Института космических и информационных технологий СФУ, который в 2023 выступил соучредителем ИТ-номинации.

Обладателем заветной статуэтки и звания «Человека года в ИТ» стал Андрей Камоцкий с проектом SensoRehAb.

В Красноярске назвали лучшее цифровое решение года 1

Это реабилитационный аппаратно-программный комплекс для восстановления моторики рук после повреждения головного и спинного мозга, а также при любых неврологических и ортопедических нарушениях. Использование этого комплекса в два раза увеличивает эффективность реабилитации относительно классических методов.

Автор: Петр Савельев
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