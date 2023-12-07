В Красноярске назвали лучшее цифровое решение года
В 2023 человека года в ИТ выбирали не по совокупности заслуг, а по реализованному проекту.
В Красноярске назвали лучшее цифровое решение года. Его разработчик был признан человеком года в ИТ.
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Дмитрий Дрянных, компания «Стопсистемы» с собственной системой контроля доступа на базе 1С;
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Андрей Камоцкий, компания «Сенсомед» с проектом SensoRehAb;
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Михаил Усов, компания «Систематикс» с системой цифровизации городского транспорта.
Награду победителю вручал Денис Капулин, директор Института космических и информационных технологий СФУ, который в 2023 выступил соучредителем ИТ-номинации.
Обладателем заветной статуэтки и звания «Человека года в ИТ» стал Андрей Камоцкий с проектом SensoRehAb.
Это реабилитационный аппаратно-программный комплекс для восстановления моторики рук после повреждения головного и спинного мозга, а также при любых неврологических и ортопедических нарушениях. Использование этого комплекса в два раза увеличивает эффективность реабилитации относительно классических методов.