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Smart-ЖК с бульваром-променадом – вручена номинация «Жилой комплекс»

Smart-ЖК с бульваром-променадом – вручена номинация «Жилой комплекс»
Иллюстрация: dk.ru

В фокусе номинации «Жилой комплекс» лучшие новостройки Красноярска. В этом году на соискание премии претендовали десять строительных проектов.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В 2023 соучредителем традиционной для премии номинации выступила компания OVERSUN, которая спроектировала сотни световых и инженерных решений для жилых комплексов и общественных пространств Красноярска. 
 
В тройку лидеров номинации «Жилой комплекс» вошли: 
– Сити-квартал «Александровский» – 2 очередь, застройщик – СГ «СМ.СИТИ»; 
– Smart-комплекс «Бульвар цветов», застройщик – СЗ компания АРБАН; 
– ЖК «Метрополис», застройщик — «Сибагропромстрой». 
 
Для оглашения победителя на сцену поднялся Сергей Матыскин, со-основатель и директор компании OVERSUN, соучредитель номинации «Жилой комплекс». Он назвала проект-победитель – smart-комплекс «Бульвар цветов», застройщиком которого выступила компания АРБАН. Награду из рук Сергея Матыскина получил генеральный директор ГСК АРБАН Василий Попов
Smart-ЖК с бульваром-променадом – вручена номинация «Жилой комплекс» 1
«Бульвар цветов» — жилой smart-комплекс из 5 кирпичных 17-этажных домов на 800 семейных квартир на ул. Караульной. В проекте нет студий, а только 2- и 3-комнатные квартиры, в том числе с витражными эркерами. Подъезды ЖК сквозные с дизайнерскими входными группами, игровыми и колясочными, консьержем и высокоскоростными лифтами. «Бульвар цветов» — проект с закрытой территорией двора и безбарьерной средой, во дворе ландшафтное озеленение, двухуровневое деревянное благоустройство, пешеходный фонтан, амфитеатр с летним кинотеатром и игровые и спортивные площадки. Рядом с ЖК застройщик создал сразу два доступных горожанам пространства: активити-парк с памп-треком и скейтпарком и бульвар-променад.
 
Автор: Петр Савельев
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