Smart-ЖК с бульваром-променадом – вручена номинация «Жилой комплекс»

В фокусе номинации «Жилой комплекс» лучшие новостройки Красноярска. В этом году на соискание премии претендовали десять строительных проектов.

OVERSUN, которая спроектировала сотни световых и инженерных решений для жилых комплексов и общественных пространств Красноярска. В 2023 соучредителем традиционной для премии номинации выступила компания, которая спроектировала сотни световых и инженерных решений для жилых комплексов и общественных пространств Красноярска.

В тройку лидеров номинации «Жилой комплекс» вошли:

– Сити-квартал «Александровский» – 2 очередь, застройщик – СГ «СМ.СИТИ»;

– Smart-комплекс «Бульвар цветов», застройщик – СЗ компания АРБАН;

– ЖК «Метрополис», застройщик — «Сибагропромстрой».

Для оглашения победителя на сцену поднялся Сергей Матыскин, со-основатель и директор компании OVERSUN, соучредитель номинации «Жилой комплекс». Он назвала проект-победитель – smart-комплекс «Бульвар цветов», застройщиком которого выступила компания АРБАН. Награду из рук Сергея Матыскина получил генеральный директор ГСК АРБАН Василий Попов.

«Бульвар цветов» — жилой smart-комплекс из 5 кирпичных 17-этажных домов на 800 семейных квартир на ул. Караульной. В проекте нет студий, а только 2- и 3-комнатные квартиры, в том числе с витражными эркерами. Подъезды ЖК сквозные с дизайнерскими входными группами, игровыми и колясочными, консьержем и высокоскоростными лифтами. «Бульвар цветов» — проект с закрытой территорией двора и безбарьерной средой, во дворе ландшафтное озеленение, двухуровневое деревянное благоустройство, пешеходный фонтан, амфитеатр с летним кинотеатром и игровые и спортивные площадки. Рядом с ЖК застройщик создал сразу два доступных горожанам пространства: активити-парк с памп-треком и скейтпарком и бульвар-променад.