Одежда с изюминкой – стал известен победитель номинации «Фэшн-индустрия»

«Деловой квартал» поддержал «модный» тренд, учредив в 2023 новую для премии «Человек года» номинацию – «Фэшн-индустрия».

В шорт-лист номинации вошли десять дизайнеров Красноярска. По итогам анкетного голосования экспертов и номинатов была определена тройка лидеров:

– Вера Буц, Buts8;

– Анна Дунаевская, D.A.atelier;

– Анна Полякова, ANNPOLYAKOVA.

Вера Буц, дизайнер и основатель бренда Buts8. Награду ей вручила Анна Шульмина, эксперт красноярского модного сообщества и CEO имидж-агентство «Имидж бюро», ставшего Победителем номинации «Фэшн-индустрия» была признана, дизайнер и основатель бренда. Награду ей вручила, эксперт красноярского модного сообщества и CEO имидж-агентство, ставшего соучредителем «модной» номинации

Бренд Buts8 основан в 2016. С первых дней работы его создатель, дизайнер Вера Буц, делает женскую одежду с изюминкой — оригинальным кроем и ручным декором. Основа ассортимента — платья, свитеры, брюки, верхняя одежда и прочее. В Красноярске работает собственное производство, а также бутик бренда. Китае. В 2023 бренд Buts8 представил свою сезонную коллекцию осень/зима 2023 интернациональным байерам и оптовым закупщикам в шоуруме New Couture в Париже.