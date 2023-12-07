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Одежда с изюминкой – стал известен победитель номинации «Фэшн-индустрия»

Одежда с изюминкой – стал известен победитель номинации «Фэшн-индустрия»
Иллюстрация: dk.ru

«Деловой квартал» поддержал «модный» тренд, учредив в 2023 новую для премии «Человек года» номинацию – «Фэшн-индустрия».

#СВОЕ ДЕЛО
В шорт-лист номинации вошли десять дизайнеров Красноярска. По итогам анкетного голосования экспертов и номинатов была определена тройка лидеров:  
– Вера Буц, Buts8;
– Анна Дунаевская, D.A.atelier; 
– Анна Полякова, ANNPOLYAKOVA. 
 
Победителем номинации «Фэшн-индустрия» была признана Вера Буц, дизайнер и основатель бренда Buts8. Награду ей вручила Анна Шульмина, эксперт красноярского модного сообщества и CEO имидж-агентство «Имидж бюро», ставшего соучредителем «модной» номинации
Одежда с изюминкой – стал известен победитель номинации «Фэшн-индустрия» 1
Бренд Buts8 основан в 2016. С первых дней работы его создатель, дизайнер Вера Буц, делает женскую одежду с изюминкой — оригинальным кроем и ручным декором. Основа ассортимента — платья, свитеры, брюки, верхняя одежда и прочее. В Красноярске работает собственное производство, а также бутик бренда. Китае. В 2023 бренд Buts8 представил свою сезонную коллекцию осень/зима 2023 интернациональным байерам и оптовым закупщикам в шоуруме New Couture в Париже.
 
Автор: Петр Савельев
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