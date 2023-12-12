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На имущество красноярского бизнесмена Романа Гольдмана наложили арест на 1 млрд рублей

На имущество красноярского бизнесмена Романа Гольдмана наложили арест на 1 млрд рублей
Иллюстрация: ГУ МВД по Красноярскому краю

Арест наложен по ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю, сообщили в краевой полиции.

#НОВОСТИ
Так, арестованы 383 объекта недвижимости (земельные участки и стоящие на них здания и сооружения) и 136 единиц транспорта. В полиции уточняют, что такие меры принимают для того, чтобы выплатить средства вкладчикам. 
 
Кроме того, полицейские совмместно с краевым правительством ищут пути возможного финансового оздоровления и стабилизации ситуации, чтобы не допустить банкроства компаний, входящих в Goldman Group.
 
Руслан Северин, заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю, встретился с инициативной группой пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агровклад». К этому времени в полицию поступило уже свыше 1 тыс. заявлений от пайщиков кооператива, всего же вкладчиков — 2,5 тыс. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. 
 
Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана. Предположительно сейчас он находится в Стамбуле. В начале ноября 2023 на сайте «Агро Вклад», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах стали закрывать отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group). Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «Объединение АгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям. Накануне Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания.
 
Автор: Екатерина Александрова
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