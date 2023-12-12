На имущество красноярского бизнесмена Романа Гольдмана наложили арест на 1 млрд рублей

Арест наложен по ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю, сообщили в краевой полиции.

Так, арестованы 383 объекта недвижимости (земельные участки и стоящие на них здания и сооружения) и 136 единиц транспорта. В полиции уточняют, что такие меры принимают для того, чтобы выплатить средства вкладчикам.

Кроме того, полицейские совмместно с краевым правительством ищут пути возможного финансового оздоровления и стабилизации ситуации, чтобы не допустить банкроства компаний, входящих в Goldman Group.

Руслан Северин, заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю, встретился с инициативной группой пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агровклад». К этому времени в полицию поступило уже свыше 1 тыс. заявлений от пайщиков кооператива, всего же вкладчиков — 2,5 тыс. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей.