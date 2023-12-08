Компанию «АгроЭлита» Романа Гольдмана просят признать банкротом

ИП Якушев обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском о банкротстве ООО «АгроЭлита».

Ранее ИП занимался асфальтированием площадок под ангары, но не получил средства за свои услуги. После чего обратился в суд и взыскал 2,3 млн рублей и почти 0,7 млн рублей неустойки. Но решение арбитражного суда пока не исполнено. Поэтому ИП и обратился в суд.

Пока заявление ИП Якушева Е.А. оставлено без движения до 17.01.2024. Истцу нужно принести в суд документы, подтверждающие наличие задолженности.

Кроме того, в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление ООО «Группа «Продовольствие» о вступлении в дело о банкротстве ООО «АгроЭлита». Сообщается, что «АгроЭлита» неисполнила обязательства по договору поставки в размере 54,7 млн рублей основного долга, не выплатила 252,2 млн рублей неустойки и 67,5 млн рублей процентов за пользование чужим денежными средствами. На момент подачи заявления требования так и не были удовлетворены.

Одновременно ООО «Группа «Продовольствие» просила арестовать часть имущество должника. Суд наложил арест в пределах 55,2 млн рублей.