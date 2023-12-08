Компанию «АгроЭлита» Романа Гольдмана просят признать банкротом
ИП Якушев обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском о банкротстве ООО «АгроЭлита».
Ранее ИП занимался асфальтированием площадок под ангары, но не получил средства за свои услуги. После чего обратился в суд и взыскал 2,3 млн рублей и почти 0,7 млн рублей неустойки. Но решение арбитражного суда пока не исполнено. Поэтому ИП и обратился в суд.
Пока заявление ИП Якушева Е.А. оставлено без движения до 17.01.2024. Истцу нужно принести в суд документы, подтверждающие наличие задолженности.
Кроме того, в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление ООО «Группа «Продовольствие» о вступлении в дело о банкротстве ООО «АгроЭлита». Сообщается, что «АгроЭлита» неисполнила обязательства по договору поставки в размере 54,7 млн рублей основного долга, не выплатила 252,2 млн рублей неустойки и 67,5 млн рублей процентов за пользование чужим денежными средствами. На момент подачи заявления требования так и не были удовлетворены.
Одновременно ООО «Группа «Продовольствие» просила арестовать часть имущество должника. Суд наложил арест в пределах 55,2 млн рублей.
Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана. Предположительно сейчас он находится в Стамбуле. В начале ноября 2023 на сайте «Агро Вклад», связанного с холдингом Романа Гольдмана Goldman Group, разместили сообщение о приостановке его деятельности. С 9 ноября 2023 закрылись офисы в Красноярске и Абакане. Также в супермаркетах стали закрывать отделы «Мясничего» (входит в Goldman Group). Помимо того, торговый дом «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», которые входят в управляющую компанию «Гольдман групп» допустили технические дефолты по облигациям. Накануне Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания.