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Итоги года: «Деловой квартал» выпустил финальный номер 2023

Итоги года: «Деловой квартал» выпустил финальный номер 2023
Иллюстрация: Коллаж ДК

Основная линия материалов в нем посвящена тому, с чем красноярский бизнес подошел к концу года и чего ждет от следующего.

#НОВОСТИ

Декабрьский номер журнала «Деловой квартал» в Красноярске вышел из печати. Традиционно в этом месяце он посвящено подведению итогов года в различных отраслях и сферах бизнеса.

Открывается номер большим интервью с мэром Красноярска, в котором поговорили с Владиславом Логиновым о том, что произошло в городе за год и куда он движется.

Конечно, не обошлось без стройки — и не только в разговоре с главой, но и с представителями отрасли.

Центральной линией номера стало подведение итогов года в различных отраслях: цифровизация, инвестиции, ритейл, логистика, HR и многое другое.

Сергей Ким, ставший в 2023 «Человеком года» рассказал о своем новом проекте — бизнес-акселераторе «A+Club». В частности, что он даст предпринимателям и как в него попасть.

Помимо это в номере поговорили о знаковых проектах этого года, развенчали несколько мифов о частном образовании и, конечно, рассказали о том, как прошла церемония вручения премии «Человек года — 2023».

Журнал «Деловой квартал» в Красноярске распространяется по адресной подписке. Также его можно почитать в ряде кафе и ресторанов города. А pdf-версию можно полистать здесь.

Автор: Петр Савельев
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