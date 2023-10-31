Евгений Стодушный: Фестиваль продолжает миссию Дмитрия Хворостовского

С 13 октября по 5 ноября проходит Красноярский фестиваль искусств «Хворостовский». 10 концертов в трех городах России объединит тема наставничества и передачи традиций исполнительского мастерства.

О масштабном фестивале беседуем с Евгением Стодушным, генеральным директором Красноярской краевой филармонии и продюсером фестиваля.

В 2023 фестиваль охватит три города — Красноярск, Новосибирск и Москву. Почему выбрали именно их?

— Фестиваль искусств «Хворостовский» был задуман как крупнейшее музыкальное событие Красноярского края, выходящее за его пределы. Заявленная программа и приглашенные солисты вызвали большой интерес у широкой публики и профессионального сообщества. В этом году география партнеров события расширилась. Наши коллеги из театра оперы и балета Новосибирска, где не раз выступал Дмитрий Хворостовский, выступили с инициативой принять фестиваль у себя.

Москва же — важный культурный партнер Красноярска, а сцена Большого зала Московской консерватории традиционно считается в музыкальном сообществе святыней. Завершить программу фестиваля именно там, на мой взгляд, это прекрасная возможность отдать дань уважения легендарному баритону.

Мне думается, что фестиваль, посвященный Дмитрию Хворостовскому, должен охватывать не только культурные центры России, но и выходить за ее пределы. Сам Дмитрий Александрович часто говорил, что его миссия — быть русским артистом и петь русскую музыку. Теперь эту миссию должен взять на себя фестиваль.

Как вы оцениваете значение наследия Хворостовского для культуры Красноярского края?

— Дмитрий Хворостовский — посол русской культуры. Он олицетворял идею о том, что Сибирь — это родина талантов. Сегодня в Красноярском крае прилагается много усилий для сохранения памяти великого баритона. Его имя носят Сибирский институт искусств, музыкальная школа, театр оперы и балета, аэропорт. Еще в 2017, при жизни Дмитрия Хворостовского, велись переговоры о создании масштабного музыкального фестиваля, который стал бы флагманом академического искусства в крае. В 2018 прошел гала-концерт «Хворостовский и друзья — детям». С 2019 до 2022 краевым правительством был запущен фестиваль имени знаменитого баритона. В 2023 расширились география и масштаб события, произошел ребрендинг.



Народная артистка РФ Хибла Герзмава

Фото предоставлено Красноярской краевой филармонией





Какие дни фестиваля в этом году самые знаковые — те, что точно нельзя пропустить?

— Мы предъявляем особо высокие требования к содержанию и формату концертов фестиваля. Мне сложно расставить акценты, поскольку у нас нет проходных событий. Каждое из них подчеркивает ту или иную грань творчества Дмитрия Хворостовского.

Концерт-открытие прошел с участием его близкой подруги Хиблы Герзмава и лауреатов ее именного конкурса. В концерте 16 октября, в день рождения прославленного баритона, приняли участие солисты двух ведущих российских оперных домов — Мариинского театра и Новой Оперы — сцен, не чуждых Дмитрию Хворостовскому. Продолжила фестиваль симфоническая программа в исполнении Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Николая Алексеева. Оркестр спустя полвека выступил в Красноярске: предыдущее его выступление здесь состоялось в 1969. Считаю, что участие старейшего симфонического оркестра России ставит фестиваль в ряд с ведущими мировыми событиями в сфере академической музыки.

Красноярский театр оперы и балета принял с гастролями Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Билеты на постановку «Дон Жуан» в режиссуре Александра Тителя зрители раскупили в считаные дни. Есть в программе фестиваля и особые проекты. 30 октября в Красноярске выступит Questa Musica Филиппа Чижевского. Ансамбль представит барочный репертуар, с которым работал Дмитрий Хворостовский в самом начале своей карьеры.

Завершит программу еще одна оперная звезда, творчество которой отмечал Дмитрий Хворостовский. Обладательница редкого по красоте сопрано, победительница конкурса оперных певцов Пласидо Доминго Operalia Аида Гарифуллина выступит на трех сценах фестиваля: в Красноярске, Новосибирске и Москве. За дирижерским пультом — лауреат конкурса им. С. В. Рахманинова Клеман Нонсьё из Франции. Он выступит с Красноярским академическим симфоническим оркестром и Оркестром НОВАТа. Обладатель золотой медали конкурса Чайковского — 2023 Сон Чи Хун из Южной Кореи присоединится к программе в Красноярске и Москве.

Каким образом в этом году формировали программу фестиваля?

— Основная идея, вокруг которой мы выстроили репертуар фестиваля, — это наставничество. 2023 объявлен президентом РФ Годом педагога и наставника в России. Кроме того, в этом году 100 лет со дня рождения легендарного педагога Дмитрия Хворостовского — Екатерины Иофель.

В программе фестиваля мы видим как уже признанных мэтров оперной сцены, так и лауреатов самых престижных музыкальных конкурсов — имени С. В. Рахманинова и П. И. Чайковского. Особенно идею наставничества подчеркнет образовательная программа и творческие встречи, которые проведут участники фестиваля. Важно отметить, что все эти события пройдут в учебных заведениях Красноярска, где учился Дмитрий Хворостовский: в музыкальной школе, в педагогическом колледже и институте искусств.

Предусматривает ли фестиваль в этом году открытую программу? Например, на некоторые из событий билетов уже не купить. И останется ли какая-то альтернатива для тех, кто не успел?

— Интерес к фестивалю очень высок. На ряд событий билеты закончились в считаные дни после старта продаж. Понимая всю широту краевой аудитории и зная число поклонников творчества Дмитрия Александровича по всему миру, мы предусмотрели прямые трансляции четырех концертов. В самых удаленных уголках края концерты смотрят не только в Сети, но и в специально оборудованных виртуальных концертных залах в режиме реального времени.



Солисты Мариинского театра Владислав Сулимский и Сергей Скороходов

Фото предоставлено Красноярской краевой филармонией





На какое количество гостей рассчитываете в этом году? Прогнозируется ли увеличение по сравнению с прошлым?

— В 2023 изменились организационно-творческие подходы к проведению фестиваля. Учитывая опыт филармонии последних лет в проведении крупных мероприятий, была заведена другая организационная модель, сокращено число приглашенных организаторов и сделан акцент на команду культуры края. В результате фестиваль, как мы видим, вышел за пределы региона и охватит более 10 тыс. зрителей.

Фестиваль активно поддерживает регион. А присоединились ли какие-либо фонды или частные спонсоры?

— Стабильное развитие любой культурной инициативы зависит от разно­образия источников ее финансирования. Определенную автономию дает высокий спрос у целевой аудитории. В этом году 40% бюджета состояло из средств спонсоров, партнеров и доходов от продажи билетов. Концерты в Москве и Новосибирске организованы без средств краевого бюджета. В целом расширение географии фестиваля стало возможным благодаря хорошо развитым межрегиональным связям Красноярской филармонии. Фестиваль за пределами региона поддержали РОСКОНЦЕРТ, Московская филармония и НОВАТ. Уверен, что в последующем объем поддержки фестиваля от партнеров будет только увеличиваться, а программа пополнится новыми городами.