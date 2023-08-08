Подробности проекта: Остров нестандартных решений

Зачем здесь нужен маяк? А визитцентр? Эти и другие вопросы сыпались на Агату Гавричкову. Но она была уверена: современная лодочная станция должна стать местом речным магнитом в сердце города.

Хит лета — 2023. Именно так говорят о речном клубе «Остров», который открылся в начале июня и быстро завоевал популярность у красноярцев. Однако на старте проекта было немало скептиков, считавших: ничего не получится! О том, как построить технически сложную и эстетически привлекательную локацию в рекордно сжатые сроки, не имеющую аналогов, беседуем с Агатой Гавричковой, руководителем АНО «Сибирский водно-моторный клуб».

Два в одном

Как возникла идея самой популярной локации лета-2023?

— Мы живем на берегах великой реки, однако возможностей наслаждаться этим соседством у красноярцев немного. Между тем на территории города зарегистрировано более 8 тыс. маломерных судов (по данным ГИМС. — Ред.), а подходящей причальной инфраструктуры не было. Потребность в ее создании возникла уже давно.

Строительство первой современной лодочной станции на острове Отдыха со стороны Абаканской протоки мы начали летом 2022. В мае 2023, с началом навигационного периода, лодочная станция уже начала принимать маломерные суда. Сейчас акватория полностью заполнена лодками и катерами. Это беспрецедентно сжатые сроки, учитывая, что полноценного «референса» проекта у нас не было.

Разумеется, прежде чем приступить к строительству, были изучены современные тенденции в благоустройстве аналогичных объектов (российских и зарубежных). Однако в большинстве случаев это были либо исключительно функциональные лодочные станции, либо рекреационные имиджевые локации. Мы же решили совместить два в одном. Речной клуб стал тем местом, куда приходят как с реки, так и с суши. Здесь комфортно владельцам маломерных судов, но одновременно интересно и тем горожанам, которые пока еще не обзавелись личным вод­ным транспортом.

Лучше, чем на картинке

Ожидания и действительность не всегда совпадают. Однако стильные рендеры речного клуба на сто процентов воплотились в реальности. Более того, «ожившие картинки» оказались еще более живописными благодаря летней зелени, играющим лучам солнца, закатному небу... При этом «Остров» — одна из самых современных и функциональных лодочных станций.

Насколько сложным было техническое воплощение этого проекта?

— Начну с того, что на стадии проектирования звучало много скептических замечаний, общий смысл которых сводился к следующему: вряд ли здесь вообще что-то получится построить. Но мы изначально замахнулись как на высокий уровень сервиса, так и на стильное архитектурное воплощение. Все осложнялось еще и тем, что земля находится в районе подтопления. Немаловажный фактор для проектирования и строительства. Подрядчика, который пришел бы и сделал все «под ключ», не нашлось. Мы работали с несколькими красноярскими компаниями. Так, понтоны из плавучего материала на 120 мест были спроектированы и созданы одним производителем, а благоустройство территории — другой компанией. Многие решения возникали непосредственно в процессе. Так, например, мы поменяли фирменный стиль, когда уже был готов первоначальный гайд. Посмотрели и поняли: нет, это не про реку. После чего появился наш фирменный глубокий синий цвет и ряд других стильных особенностей оформления «Острова».

По отраслевым требованиям, например, на лодочных станциях должны быть свои плавучие заправки, но они мало где есть, так как это и технически сложно, и экономически не всегда целесообразно. Мы поставили себе цель не только выполнить это требование, но и сделать этот сервис удобным и доступным. По итогу у нас появилась первая в регионе плавучая заправочная станция. Теперь владельцы маломерных судов не носят с собой канистры для заправки своих лодок, а заправляют их цивилизованно на воде, тем самым сохраняя экологию реки.

Также у нас есть эллинг для круглогодичного хранения судов и ремонтная мастерская. Вся эта инфраструктура позволяет снять с владельцев маломерных судов хлопоты по их обслуживанию. Можно просто встать за штурвал и наслаждаться речным простором.

Визит-центр, как я понимаю, тоже появился в процессе реализации?

— Мы решили создать уникальный для города и региона проект. Нечто большее, чем просто лодочная станция для швартовки и стоянки судов. Для того чтобы наш клуб стал настоящим общественным пространством в речной тематике, новой точкой притяжения, нужна была еще и инфраструктура отдыха. Так появились визит-центр, общественные туалеты, прокат лодок и катамаранов, первая оборудованная на Енисее сап-станция, смот­ровая площадка с видом на маяк, зоны отдыха с лавочками и уличными барными стойками, гостевой причал. По поводу маяка, который присутствует на всех фото с площадки в соцсетях, тоже было немало скепсиса: зачем это нужно? Доказали, отстояли. В итоге появился яркий, притягательный символ речного клуба. Если на морском побережье маяками никого не удивишь, то у нас они редкость, и горожане сразу же оценили нашу «фишку».

Отмечу важную роль в реализации «Острова» золотодобывающей компании «Полюс». На всех этапах создания нового объекта они не просто финансировали строительство, но и включались в разработку, поддерживали новые идеи и предлагали решения, которые помогли реализовать проект на высоком уровне.

Что касается вашей включенности, то, судя по нашему разговору, пришлось погружаться во все тонкости...

— Инженерные, строительные, геодезические, энергосетевые, дизайнерские... Это сложный объект, в котором каждый процесс, будь то подключение канализации или организация освещения, требовал максимального изучения и поиска нестандартного решения. Мы посмотрели много примеров, но это площадки на других реках и других берегах, с иными особенностями подключения к сетям. В общем, аналогичного проекта не существовало. За время строительства я десятки раз слышала: «Это невозможно», «Не в эти сроки», «Так не получится»... Но у меня была необъяснимая уверенность, что решение есть. Погружалась в каждый «неразрешимый» вопрос, изучала, спорила, советовалась. В итоге решение находилось, и все получилось «даже лучше, чем на рендерах». Во многом помог опыт запуска «Гремячей гривы», в котором я участвовала. Разумеется, это совершенно разные объекты, но сам подход, когда ты опираешься на запрос аудитории, ищешь решения, которые делают локацию более удобной, комфортной для людей, когда ты создаешь место притяжения, — он был получен там.

Сообщества и события

Речной клуб «Остров» открылся большим фешн-показом коллекций красноярских дизайнеров. Затем, чуть ли не следом, случилась массовая прогулка на сапах «Классика после работы». 12 июля площадка приняла бизнес-пикник «Делового квартала». А впереди еще много небанальных событий, которые будто генерируются под воздействием локации.

Вокруг «Острова» формируется своеобразное сообщество. Это «побочный эффект» или запланированная особенность площадки?

— Я бы даже сказала, что это разные сообщества, которые легко сосуществуют рядом. С одной стороны, владельцы маломерных судов. Уверена, что их количество будет расти, поскольку у нас они обрели комфортное, удобное место дислокации. Также у нас собираются люди, открывшие или открывающие для себя различные виды речных активностей — сапы, катамараны, прогулки на катерах. Появилось место, где все эти возможности сосредоточены. Только на бизнес-пикнике несколько десятков предпринимателей впервые встали на сапы и познакомились с новым для себя видом спортивного отдыха. «Остров» притягивает и творцов. Стильное, красивое, романтичное место пробуждает творческое начало. Фешн-показы, арт-пикники, концерты, поэтические вечера — все это очень органично живет на нашей площадке.

Объект запущен на сто процентов? Что еще впереди?

— Жизнь на реке в Сибири зависит от навигационного календаря. Активная фаза — с конца апреля по октябрь. Затем суда пережидают зиму в теплом ангаре или оставаясь на воде. Но нам бы хотелось, чтобы «Остров» не впадал в зимнюю спячку. Во многом это будет реализовано с запуском ресторана, который запланирован на конец года. Но не только. Сейчас мы разрабатываем форматы, которые позволят речному клубу оставаться точкой притяжения круглый год.

Беседовала Юлия Чанчикова