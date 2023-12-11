Узнать вкус Сибири: первый цифровой гастрогид по локальной кухне запустили в Красноярске

Гастрономический онлайн-путеводитель работает на платформе МТС. В нем собрана информация о заведениях Красноярска, в которых можно познакомиться с аутентичной сибирской кухней.

В Красноярске презентовали первый цифровой гастрогид: онлайн-путеводитель по локальной кухне Сибири создали в цифровой экосистеме МТС. Гид наполнили комплексными материалами о местной гастрономии — сейчас в нем доступна информация о заведениях Красноярска, где гости и жители города могут попробовать аутентичную сибирскую кухню. Также в путеводителе собрали данные о продуктах и блюдах, которые уникальны для Красноярского края.

Как объяснил Сергей Становкин, директор по коммуникациям МТС Travel, при подборе заведений эксперты делали упор на три направления:

глубина — использование местных продуктов и собственных технологий приготовления;

спектр — соответствие нескольким сегментам аудитории;

интерьеры и концепции.

В итоге получилось гармонично упорядочить информацию о знаковых ресторанах города, стритфуде, вкусных сувенирах и уникальных для региона продуктах.

По словам Сергея Егошина, директор МТС по Красноярскому краю, на разработку такого инструмента «цивилизованного туризма» понадобилось полгода. Его созданием занималась команда журнала МТС Travel, регионального PR и регионального филиала МТС, а также красноярские гастроэксперты — шеф-повара и инфлюенсеры. Таким образом удалось сделать работу над сервисом ощутимо дешевле: эксперты присоединились к проекту на некоммерческой основе.

Так, например, в гиде появились не только рекомендации, но также и видеорецепты от шеф-поваров ресторанов-флагманов Красноярска: их включили для тех, кто готов выделить время для создания блюда высокой кухни у себя дома.

Одной из главных причин запуска онлайн-путеводителя по гастрономии Красноярска стал ощутимый прирост туристического потока. Согласно данным МТС, количество поездок в Сибирь из «несибирских» регионов за 10 месяцев 2023 увеличилось почти на 8%. При этом Красноярский край вошел в топ-5 самых популярных у путешественников регионов: на него пришлось 13% поездок без учета путешествий самих жителей Сибири.

Кроме того, в Красноярском крае зафиксировали самый быстрый прирост турпотока среди регионов СФО в январе-октябре 2023: сюда жители РФ совершили примерно на 12% больше поездок в годовом сопоставлении.

Больше половины (57%) поездок в точки Сибирского федерального округа совершили сами его жители. Еще 13% обеспечили туристы из ХМАО, ЯНАО, Тюменской области, Якутии, Бурятии, Забайкальского края. Среди остальных регионов России наибольшей популярностью Сибирь пользуется у путешественников из Москвы и Московской области — они совершили 17% от всех поездок в сибирские регионы за первые 10 месяцев 2023 года. Ещё 6% — жители Петербурга и Ленинградской области, еще по 5% — Республики Бурятия и Краснодарского края.

Эксперты экосистемы МТС подчеркивают: Сибирь стала одним из наиболее популярных направлений страны и для бизнес-путешествий. На них пришлось 53% бронирований в январе-октябре. При этом треть этих бизнес-бронирований (35%) в 2023 были сделаны с захватом выходных дней.

Одна из наших целей — задать идею задержаться. И сейчас [локальная] кухня становится полноценным аргументом для того, чтобы приехать. А чтобы интерес работал на экономику, его нужно перевести в спрос», — дополняет Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Она подчеркнула, что сейчас одна из основных фокусировок — сделать Красноярск центром компетенций для гастроэкспертов. Здесь уже заложена сильная база, а именно: локальная кухня Сибири, сильные ресторанные группы и Институт гастрономии СФУ.

Также в МТС подчеркивают: войти в подборку гастрогида на коммерческой основе не получится, так как весь контент модерируется экспертами проекта. Тем не менее, коммерческий формат взаимодействия с гастрономическим бизнесом не исключен — варианты, которые сможет предложить платформа, пока разрабатываются командой.

Кроме того, в перспективе в онлайн-путеводителе может появиться и календарь гастрономических событий Красноярского края: такой инструмент может быть востребованным для тех туристов, кто «подстраивает» отпуск и поездки под конкретные события.

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