Туризм новой волны: почему экскурсии влюбляют в Красноярск

Что стало причиной «новой волны» красноярского туризма и может ли городская история стать драйвером аудитории — в специальном опросе «Делового квартала».

Внутренний туризм продолжает открывать новые горизонты: теперь это ощущается не только в столицах или городах Золотого кольца, но и на уровне регионов. За 2022/23 туристический потенциал Красноярского края прирос и финансированием, но в первую очередь — новыми маршрутами, свежими локациями и громкими событиями. Экскурсоводы, которые показывают привычный Красноярск по-новому, рассказали «Деловому кварталу», как меняют восприятие города.

Елена Овсянникова, экскурсовод, автор Telegram-канала «Овсянниковский переулок»:

— На всплеск желания людей воссоединиться с родной культурой и природой повлияли разные факторы: от стремления сделать путешествия по российским городам более насыщенными до своеобразной формы эстетического эскапизма. То, что было когда-то и не с нами, романтичнее, важнее и уж точно лучше. Мне кажется, нам помогли еще и экскурсионные проекты, которые выстрелили на федеральном уровне. В какой-то момент все осознали: экскурсии — это не скучное «Посмотрите туда, здание построено в 19-каком-то году таким-то таким-то»... Это мощнейший инструмент объединения горожан и трансляции идей. Экскурсии — способ рассказать о ценностях компании, сохранить здание, провести день рождения.

Я для себя решила так: на моих экскурсиях не будет ничем не подтвержденных легенд, которые так любят копировать друг у друга журналисты. Пока не нашла доказательства в книжке или в документе — не говорю.

У меня будут доказательные тексты: не миллион красивых трехэтажных эпитетов, а логика, объяснения, иллюстрации и иллюстрирующие факты. Я буду всегда искать, что современных красноярцев связывает с теми, что жили здесь больше 100 лет назад. «Век прошел, а ничего не изменилось», — каждый раз кайфую, когда слышу это на своих экскурсиях.

Я провожу классические экскурсии «человек — человек». Каждая прогулка — около полутора часов в группе на десятерых. Так как для меня экскурсии — вторая работа, хобби, приносящее деньги, могу себе позволить установить такой ценник, чтобы не расстраивать экскурсантов. Этот сезон я отработала с ценой 300 рублей за один билет. Мне важно, чтобы на экскурсию можно было прийти парочкой, а потом купить кофе, и в итоге не получилась дикая сумма.

Но важно понимать, что в экскурсию закладывается не только стоимость конкретного часа работы экскурсовода, но и то время, которое он провел в библиотеках, за компьютером, пока писал маршрут, подготовка всех материалов, средства, потраченные на аттестацию, обучение, покупку книг.

Поэтому самое ценное в проекте — мое умение упаковывать информацию и рассказывать ее. Помогают многолетний опыт на ТВ и работа редактором. Второй бриллиант — моя коллекция историй из газет столетней давности.

Факты фактами, но энциклопедия оживает, если показать экскурсантам, о чем рассказывали СМИ больше 100 лет назад. Чувствуете, как я все завязала на своей персоне? А значит, если появится лицо заинтересованное именно в моем проекте, буду диктовать свои условия.

В этом сезоне я работала в дождь, снег, с глыбами льда на тротуарах, в жару — экскурсантов вообще не пугает погода. Но есть объективные факторы — в холод быстро садится усиливающее голос устройство. А потом и сам голос. Поэтому осенью сезон точно сворачивается. Максимум — буду готова на индивидуальные прогулки зимой.

В несезон начинается мое любимое — писать новый маршрут, вести и наращивать «Овсянниковский переулок», продумывать форматы. В том числе по заказу партнеров. В этом году я отработала шикарный проект с «Арбан» «Прогулки по Красноярску с АРБАН». Рассказывали о ценностях компании, связывая современные подходы к строительству с архитектурными традициями города.

Татьяна Шубкина, идеолог ивент-бюро «Havearest»:

— Сейчас люди действительно сильно жаждут местного туризма. И на самом деле он вообще недоступный, та же Турция всегда была дешевле. Вообще основная фишка локального туризма — недоступность. Поэтому сразу и вырастает цена. При этом вроде бы дорого, а сервиса еще пока ноль. У нас есть основные направления, но нет продуманности маршрутов, приходится досуг и комфорт создавать самим. Поэтому рано говорить о местном туризме как о замене Турции.

В самом Красноярске и 30 км вокруг туризм развит, но дальше есть только дорога по трассе, и все. В некоторых местах, которые только три-пять лет назад стали открытыми для туристов, вообще ничего нет — нужно очень много времени для того, чтобы набираться опыта. Но мы в Красноярске вообще «подзажравшиеся» сервисом, у нас много мест и предложений.

Если люди приезжают впервые познакомиться с городом, конечно, я показываю классический Красноярск — им нужно увидеть именно эти «топ-10 достопримечательностей города». Минимальная экскурсия такого формата — пять-шесть часов, меньше нет смысла что-то показывать.

Для самих красноярцев я этой осенью делала, например, «Пока весь город спит» — мы встречались в шесть утра, шли в ремесленную пекарню, потом отправлялись на завтрак. Когда добавляешь «вкусно покушать» — это 70% успеха, особенно в случае с нами как гастрономической столицы. Затем — экскурсия с Леной Овсянниковой по «купеческому» Красноярску, и следом в какой-нибудь музей. Многие красноярцы не ходят в наши собственные музеи — а потом говорят, что это очень интересно. Экскурсию я закрыла только из-за сезонности, потому что каждая группа была по 10-15 человек.

Еще бывают туры-«разведки», в которые я беру по себестоимости: мы едем смотреть и пробовать, подойдет ли нам новая локация, ее наполнение. В пределах города такие маршруты тоже могут быть — например, когда-то мы так ездили на те же Столбы.

Я и мои туристы стремимся выйти за рамки, поэтому наш вариант — что-то неординарное: например, экскурсия по городским кладбищам. Правда, долго ее водить не получилось: красноярские кладбища сильно заросли, к ним сложно подъезжать и передвигаться там тоже тяжело, но и к такому формату интерес был.

Наталья Варфоломеева, ведущая «Утро на Енисее», экскурсовод-стартапер:

— Мне кажется, активная аудитория исчерпала доступный ей сегмент рынка. Переводя на русский: люди наконец «наелись» турций и таиландов. Того, на что у них есть деньги, они насмотрелись «под завязку». Им и хотелось бы, конечно, дальше, в круиз по Средиземноморью, на Маврикий, в тот же Дубай, но это уже другой чек. Да и сейчас все сложнее. А новенького хочется. Повторюсь, мы говорим о людях с активной жизненной позицией. Так вот они, наконец обратили внимание на то, что под боком. И, как мне кажется, обалдели. От восторга, конечно.

Пока экскурсоводы в выгодном положении. Туристы «новой волны» не знают почти ничего. Да, Овсянка, да, Астафьев, про Резанова слышали. А вот что конкретно? И тут бери их горяченькими и разливайся соловьем. Но эти же люди придут еще и еще раз и потребуют большего. Вот где, как модно сейчас говорить, точка роста. Знаю, что коллеги делают экскурсии-квесты, арома-прогулки, есть костюмированные шоу, например, сейчас такое делают в Енисейске.

Самые дорогие ( и, на мой взгляд, оправданно) конечно, авторские экскурсии. Когда вас повезут в такое место, куда не возит никто. А вы о нем, может, дюже никогда и не слышали, хотя это в пригороде Красноярска. ДорогА идея. В конце концов это же результат интеллектуального труда, а он должен оплачиваться соответственно.

Я — не очень стандартный экскурсовод. Во-первых, начинающий, во-вторых, все-таки много лет работаю на местном телевидении, поэтому есть подозрение, что люди на мои экскурсии приходят, кроме всего прочего, посмотреть на «ведущую в реале». На многих объектах я была как репортер, поэтому могу рассказать что-то действительно неизвестное и секретное о них. Или что-то из новостей, которые уже никто не помнит — но я-то помню!

Мой маршрут «Секретные уголки центра» проходит по нестандартной части города: например, мы заходим в несколько дворов, куда обычно не заглядывают, поэтому пришлось даже договариваться с «бабушкиным патрулем» на лавочках, чтобы нас пускали. Кроме того, я обращаю внимание не только на здания, но и на арт-объекты: например, старинная стена с историей или здоровенная медная лягушка.

Поэтому сейчас мои фишки — секретность и новизна. Плюс у многих большой запрос именно на коммуникации и человеческое тепло: люди рады, что на экскурсии могут включиться в настоящее общение.

У нас экскурсии — мероприятие очень зависящее от смены сезонов. Летом все хотят гулять по улицам, осенью — ездить от объекта к объекту в автобусе или машине, зимой надо резко разворачиваться в сторону новогодней и горкокатательной тематики, весной всех подхватывает ветер странствий, даешь маральник Алтая, лед Байкала, маки Киргизии. В общем, не заскучаешь.

Я, как человек только ворвавшийся в этот бизнес, наблюдаю, что крупные мероприятия, такие, как КЭФ, каждый раз дают толчок творчеству коллег. Да вообще, дают много работы. Сейчас очень популярен формат Bleisure — это термин из сферы корпоративного туризма. Так называют формат поездки, которая включает как деловую часть (business), так и отдых (leisure). Продлеваешь командировку на выходные — и вуаля.

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