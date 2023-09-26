Больше половины туристов из РФ включили в свои маршруты Красноярский край

Туристические точки региона посетили больше 55% путешественников со всей страны за 2022.

Востребованность Красноярского края как привлекающей туристов локации продолжает расти: 55,1% «внутренних» путешественников выбрали его одной из точек назначения за 2022. Как говорится в исследовании Красноярскстата, региональные турфирмы фиксируют почти 33% роста объема услуг, которыми воспользовались туристы.

В 2022 на территории края действовали 329 туристических фирм, в то время как в 2021 их было 304. На 329 организаций распределился поток в 78 211 человек.

Всего среди туристов РФ, обслуженных в 2022 краевыми турфирмами, 40 793 человека путешествовали внутри страны. В 2021 уровень внутренних туристов остановился на 26 тыс. человек.

Кроме Красноярска востребованными точками Сибири в 2022 стали Алтайский край и Новосибирская область — 4,1% и 2,7% туристов соответственно.

По данным исследования, средняя стоимость одного турпакета — 40,2 тыс. рублей для путешествий по территории России, в то время как путешествие за рубеж на одного обходилось в среднем в 179,7 тыс. рублей.

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