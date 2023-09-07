Красноярский край вошел в национальный туристический проект «Императорский маршрут»

Регион стал 27-м участником. Соответствующее соглашение 7 сентября подписали Минэкономразвития РФ, фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и правительство Красноярского края.

7 сентября Красноярский край стал участником национального туристического проекта «Императорский маршрут». Он стал 27-м регионом-участником по РФ и четвертым по Сибири: в «Императорский маршрут» также входят Омская, Томская, Новосибирская и Иркутская области.

Соглашение о включении Красноярского края в проект подписали Министерство экономического развития РФ, фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и региональное правительство.

Причиной присоединения края к «Императорскому маршруту» послужил статус Красноярска как одного из главных центров при строительстве Транссиба — его считают флагманским проектом дома Романовых.

справка «ДК» Проект «Императорский маршрут» объединил 24 региона: Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Пермский край, Свердловскую, Тюменскую, Омскую, Орловскую, Новгородскую, Воронежскую, Томскую, Псковскую, Кировскую, Калужскую, Костромскую области, республику Крым, республику Татарстан, Ставропольский край, Брянскую, Новосибирскую, Калининградскую, Тульскую, Нижегородскую и Ростовскую области. Концепция проекта предполагает постоянное расширение географии и содержание новых историко-культурных маршрутов за счет глубины профиля туристского продукта — знакомство туристов с разными сторонами жизни и деятельности членов императорской фамилии.

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