Красноярский край вошел в национальный туристический проект «Императорский маршрут»
Регион стал 27-м участником. Соответствующее соглашение 7 сентября подписали Минэкономразвития РФ, фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и правительство Красноярского края.
7 сентября Красноярский край стал участником национального туристического проекта «Императорский маршрут». Он стал 27-м регионом-участником по РФ и четвертым по Сибири: в «Императорский маршрут» также входят Омская, Томская, Новосибирская и Иркутская области.
Соглашение о включении Красноярского края в проект подписали Министерство экономического развития РФ, фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и региональное правительство.
Причиной присоединения края к «Императорскому маршруту» послужил статус Красноярска как одного из главных центров при строительстве Транссиба — его считают флагманским проектом дома Романовых.
справка «ДК»
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