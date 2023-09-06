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Представителей красноярской гастрономии приглашают на форум гостеприимства Сибири

Представителей красноярской гастрономии приглашают на форум гостеприимства Сибири
Иллюстрация: vk.com / Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Событие объединяет рестораторов, отельеров и туроператоров не только из регионов СФО, но и со всей страны. Следующий форум пройдет в апреле 2024.

#НОВОСТИ

Представители рынка гостеприимства Красноярского края могут стать участниками форума сибирского гостеприимства «Дикоросы». Он пройдет 3..5 апреля 2024 в Новосибирске на площадке выставочного комплекса «Экспоцентр». Организаторы уже объявили о приеме заявок: отправить их могут потенциальные партнеры, спикеры и участники.

«Дикоросы» позиционируют как форум-выставку, которая объединяет представителей индустрии гостеприимства не только Сибири, но и Дальнего Востока. Одна из основных целей — решение бизнес-задач в сфере туризма и гастрономии.

Участниками могут стать рестораторы, отельеры и туристические операторы, а также представители федеральных компаний, крупнейшие поставщиков технологий и расходных материалов для отелей и ресторанов со всех регионов России.

Организаторы уже объявили о деловой программе форума. Ее треки будут такими:

  • Внутренний туризм: возможности регионов и объединение усилий как конкурентное преимущество;
  • Межгосударственные туристические потоки: перспективные направления туризма и кросс-культурных отношений;
  • Инвестиции в сферу гостеприимства;
  • Школа гостеприимства;
  • Лаборатория сибирской кухни;
  • Индустрия 4.0 в сфере гостеприимства;
  • PRO кадры;
  • Сибирский форум медицинского туризма;
  • Франчайзинг.

В рамках «Дикоросов» проводят и несколько интерактивных площадок. Пока известно об этих:

  • проектно-учебная лаборатория сибирской кухни «Сибирский завтрак»;
  • обучающая программа для сферы HoReCa «Школа гостеприимства»;
  • межрегиональный конкурс «Бариста года» на звание лучшего в профессии среди специалистов по приготовлению кофе;
  • открытый чемпионат «Лучший сыродел Сибири».

Узнать больше деталей о форуме можно на официальном сайте «Дикоросов».

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Автор: Петр Савельев
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