Представителей красноярской гастрономии приглашают на форум гостеприимства Сибири
Событие объединяет рестораторов, отельеров и туроператоров не только из регионов СФО, но и со всей страны. Следующий форум пройдет в апреле 2024.
Представители рынка гостеприимства Красноярского края могут стать участниками форума сибирского гостеприимства «Дикоросы». Он пройдет 3..5 апреля 2024 в Новосибирске на площадке выставочного комплекса «Экспоцентр». Организаторы уже объявили о приеме заявок: отправить их могут потенциальные партнеры, спикеры и участники.
«Дикоросы» позиционируют как форум-выставку, которая объединяет представителей индустрии гостеприимства не только Сибири, но и Дальнего Востока. Одна из основных целей — решение бизнес-задач в сфере туризма и гастрономии.
Участниками могут стать рестораторы, отельеры и туристические операторы, а также представители федеральных компаний, крупнейшие поставщиков технологий и расходных материалов для отелей и ресторанов со всех регионов России.
Организаторы уже объявили о деловой программе форума. Ее треки будут такими:
- Внутренний туризм: возможности регионов и объединение усилий как конкурентное преимущество;
- Межгосударственные туристические потоки: перспективные направления туризма и кросс-культурных отношений;
- Инвестиции в сферу гостеприимства;
- Школа гостеприимства;
- Лаборатория сибирской кухни;
- Индустрия 4.0 в сфере гостеприимства;
- PRO кадры;
- Сибирский форум медицинского туризма;
- Франчайзинг.
В рамках «Дикоросов» проводят и несколько интерактивных площадок. Пока известно об этих:
- проектно-учебная лаборатория сибирской кухни «Сибирский завтрак»;
- обучающая программа для сферы HoReCa «Школа гостеприимства»;
- межрегиональный конкурс «Бариста года» на звание лучшего в профессии среди специалистов по приготовлению кофе;
- открытый чемпионат «Лучший сыродел Сибири».
Узнать больше деталей о форуме можно на официальном сайте «Дикоросов».
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