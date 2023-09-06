Представителей красноярской гастрономии приглашают на форум гостеприимства Сибири

Событие объединяет рестораторов, отельеров и туроператоров не только из регионов СФО, но и со всей страны. Следующий форум пройдет в апреле 2024.

Представители рынка гостеприимства Красноярского края могут стать участниками форума сибирского гостеприимства «Дикоросы». Он пройдет 3..5 апреля 2024 в Новосибирске на площадке выставочного комплекса «Экспоцентр». Организаторы уже объявили о приеме заявок: отправить их могут потенциальные партнеры, спикеры и участники.

«Дикоросы» позиционируют как форум-выставку, которая объединяет представителей индустрии гостеприимства не только Сибири, но и Дальнего Востока. Одна из основных целей — решение бизнес-задач в сфере туризма и гастрономии.

Участниками могут стать рестораторы, отельеры и туристические операторы, а также представители федеральных компаний, крупнейшие поставщиков технологий и расходных материалов для отелей и ресторанов со всех регионов России.

Организаторы уже объявили о деловой программе форума. Ее треки будут такими:

Внутренний туризм: возможности регионов и объединение усилий как конкурентное преимущество;

Межгосударственные туристические потоки: перспективные направления туризма и кросс-культурных отношений;

Инвестиции в сферу гостеприимства;

Школа гостеприимства;

Лаборатория сибирской кухни;

Индустрия 4.0 в сфере гостеприимства;

PRO кадры;

Сибирский форум медицинского туризма;

Франчайзинг.

В рамках «Дикоросов» проводят и несколько интерактивных площадок. Пока известно об этих:

проектно-учебная лаборатория сибирской кухни «Сибирский завтрак»;

обучающая программа для сферы HoReCa «Школа гостеприимства»;

межрегиональный конкурс «Бариста года» на звание лучшего в профессии среди специалистов по приготовлению кофе;

открытый чемпионат «Лучший сыродел Сибири».

Узнать больше деталей о форуме можно на официальном сайте «Дикоросов».

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