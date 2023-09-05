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Лесной форум Сибири пройдет в Красноярске в 2023

Лесной форум Сибири пройдет в Красноярске в 2023
Иллюстрация: freepik.com / chuttersnap

Площадка соберет представителей лесопромышленного комплекса, научного сообщества и органов власти. Мероприятия форума займут два дня и пройдут на площадке МВДЦ «Сибирь».

#НОВОСТИ

В 2023 Красноярск станет городом проведения Лесного форума Сибири: события, которое пройдет 20 и 21 сентября. В него же войдет и лесопромышленная выставка EXPODREV-2023. Площадкой для мероприятий форума станет международный выставочно-деловой центр «Сибирь».

По информации регионального министерства лесного хозяйства, главными тезисами программы Лесного форума Сибири в этом году, станут: 

  • перспективные технологии переработки древесины,
  • взаимодействие работодателей и учебных заведений по подготовке кадров для отрасли,
  • новые возможности применения дронов в лесном комплексе,
  • цифровизация лесной сферы.

В пул участников форума могут войти представители лесопромышленного комплекса, научного сообщества, органов власти Красноярского края. К форуму присоединятся делегации из нескольких точек Сибири: Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, Удмуртской Республики и Республики Хакасия.

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Автор: Петр Савельев
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