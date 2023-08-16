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Самозанятые Красноярского края могут бесплатно представить продукцию в Екатеринбурге

Самозанятые Красноярского края могут бесплатно представить продукцию в Екатеринбурге
Иллюстрация: правительство Красноярского края

С 18..22 октября в Екатеринбурге пройдет фестиваль ремесел «Иван-да-Марья».

#НОВОСТИ
В рамках фестиваля пройдёт ярмарка мастеров, и мы приглашаем самозанятых региона бесплатно присоединиться к коллективному стенду от Красноярского края. Мы берём на себя все расходы, которые связаны с презентацией, организацией участия и оформлением стенда. Самозанятым останется оплатить собственный проезд и проживание», – рассказала представитель Центра поддержки предпринимательства (подразделение регионального центра «Мой бизнес») Наталья Ершова.
 
Заявки от самозанятых-ремесленников принимают до 15 сентября по телефону 8-800-234-0-124 или очно в одном из филиалов или подразделений «Мой бизнес» в районах края. Имена тех, кто смогут представить свою продукцию на фестивале, назовут до 17 октября.
 
Подать заявку могут умельцы в народных художественных промыслах, декоративно-прикладном искусстве, ремесленники, самобытные и профессиональные художники, ремесленные артели, занимающиеся изготовлением изделий декоративно-прикладного искусства, производители чая, мёда, варенья.
 
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В мероприятии примут участие представители органов власти и государственных институтов развития, научного, делового, предпринимательского сообщества, главы малых городов.

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Автор: Петр Савельев
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