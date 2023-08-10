Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.08
97,39
106,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Минусинске пройдет инвестиционный форум

В Минусинске пройдет инвестиционный форум
Иллюстрация: pressfoto / ru.freepik.com

В мероприятии примут участие представители органов власти и государственных институтов развития, научного, делового, предпринимательского сообщества, главы малых городов.

#НОВОСТИ
 Организаторы ожидают более 400 участников и свыше 30 спикеров. Площадки будут работать в комбинированном формате: офлайн и онлайн.
 
На форуме будут обсуждать развитие территориальной экономики и инвестиционного потенциала южного макрорайона, взаимодействие власти и бизнеса, роль молодежи в развитии города и края. Ключевым станет пленарное заседание «Комплексное развитие малых городов. Новые ориентиры и ресурсы развития». Модератором дискуссии станет шеф-редактор и ведущий федерального телеканала РБК Кирилл Токарев. Запланирована и стратегическая сессия КЭФ-2023 «Комплексное развитие южного макрорайона Красноярского края» и инвестиционная сессия, где презентуют инвестпредложения юга Енисейской Сибири.
 
Также на форуме будет работать выставка инвестпотенциала Красноярского края, институтов развития Красноярского края, а также предприятий МСП южного макрорайона. По итогам форума подпишут ряд соглашений.
 
VI Минусинский инвестиционный форум «Инвестиции в малые города России» пройдет 18 августа на площадке Центра культурного развития (ул. Народная, 17). 
 
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «Командору» поменяли генерального директора«Командору» поменяли генерального директора
  • Красноярский завод «Борус» запустил производство фронтальных погрузчиковКрасноярский завод «Борус» запустил производство фронтальных погрузчиков
  • За пост губернатора Красноярского края поборются пятероЗа пост губернатора Красноярского края поборются пятеро
  • Суд отказал Ольге Грималюк в приостановке сноса здания кафе «Кантри» в КрасноярскеСуд отказал Ольге Грималюк в приостановке сноса здания кафе «Кантри» в Красноярске
  • Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка 2022…2023Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка 2022…2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.