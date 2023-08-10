В Минусинске пройдет инвестиционный форум

В мероприятии примут участие представители органов власти и государственных институтов развития, научного, делового, предпринимательского сообщества, главы малых городов.

Организаторы ожидают более 400 участников и свыше 30 спикеров. Площадки будут работать в комбинированном формате: офлайн и онлайн.

На форуме будут обсуждать развитие территориальной экономики и инвестиционного потенциала южного макрорайона, взаимодействие власти и бизнеса, роль молодежи в развитии города и края. Ключевым станет пленарное заседание «Комплексное развитие малых городов. Новые ориентиры и ресурсы развития». Модератором дискуссии станет шеф-редактор и ведущий федерального телеканала РБК Кирилл Токарев. Запланирована и стратегическая сессия КЭФ-2023 «Комплексное развитие южного макрорайона Красноярского края» и инвестиционная сессия, где презентуют инвестпредложения юга Енисейской Сибири.

Также на форуме будет работать выставка инвестпотенциала Красноярского края, институтов развития Красноярского края, а также предприятий МСП южного макрорайона. По итогам форума подпишут ряд соглашений.

VI Минусинский инвестиционный форум «Инвестиции в малые города России» пройдет 18 августа на площадке Центра культурного развития (ул. Народная, 17).

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