Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.06
83,64
91,63
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ведущие кинопродюсеры России соберутся на форум в Красноярском крае

Ведущие кинопродюсеры России соберутся на форум в Красноярском крае
Иллюстрация: freepik.com

Мероприятие пройдет на юге региона. Его цель: развитие кинопроизводства в крае.

#НОВОСТИ

На юге Красноярского края пройдет международный форум кинопроизводителей. Об этом рассказали в пресс-службе «Енисей Кино».

Площадки форума будут работать в Минусинске и Шушенском. Стартует он сегодня — 20 июня. А завершится 22 июня.

Главная цель мероприятия — стимулирование развития кинопроизводства в Красноярском крае. В течение трех дней российские и зарубежные продюсеры, кинорежиссеры, представители кинокомпаний обсудят задачи и перспективы отрасли в регионе.

Также в рамках форума состоится конкурс кинопроектов. Победитель в номинации «Игровое кино» получит 1 млн рублей, а в категории «Документальное кино» — 500 тыс. рублей.

Развитие таких креативных индустрий, как кино, создает новые возможности для малого и среднего бизнеса. Кино напрямую касается предпринимателей, занимающихся туризмом, гостиничным и ресторанным бизнесом, оказывающих транспортные услуги, работающих в сфере моды и бьюти-индустрии, пошива одежды и производства декораций», — уверен председатель кинокомиссии Красноярского края Василий Нелюбин.

Помимо рабочих площадок, в рамках форума в Минусинске и Шушенском пройдут открытые кинопоказы фильмов, которые лично представят их продюсеры.

Напомним, в декабре 2021 Красноярский край заключил с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) соглашение о развитии в регионе киноиндустрии. А через два года в крае создали кинокомиссию.

Читайте также:

Коллекции красноярских дизайнеров покажут на берегах Енисея

Такие подиумы для дизайнеров города и региона организуют впервые: раньше спецпоказы сибирских брендов проходили в классическом формате.

В Красноярске начали принимать заявки на участие в реалити-шоу о креативных индустриях

Съемки шоу продлятся три месяца, а покажут его осенью.

Кинематографисты Сибири могут войти в программу международного фестиваля SiberiaDOC

Прием заявок от авторов документального кино продолжается до 31 августа включительно.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Маленький красноярский Трамп»: в выборах губернатора края появился новый кандидат«Маленький красноярский Трамп»: в выборах губернатора края появился новый кандидат
  • Бывший соратник Быкова претендует на губернаторский постБывший соратник Быкова претендует на губернаторский пост
  • В Красноярске перекроют Дубровинского и Марковского на два месяцаВ Красноярске перекроют Дубровинского и Марковского на два месяца
  • «Аэрофлот» полетит из Красноярска «в разные города Китая» и на Бали«Аэрофлот» полетит из Красноярска «в разные города Китая» и на Бали
  • «Сибирь 2.0»: центр детского отдыха построят в Красноярском крае за 5 млрд рублей«Сибирь 2.0»: центр детского отдыха построят в Красноярском крае за 5 млрд рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.