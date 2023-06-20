Ведущие кинопродюсеры России соберутся на форум в Красноярском крае

Мероприятие пройдет на юге региона. Его цель: развитие кинопроизводства в крае.

На юге Красноярского края пройдет международный форум кинопроизводителей. Об этом рассказали в пресс-службе «Енисей Кино».

Площадки форума будут работать в Минусинске и Шушенском. Стартует он сегодня — 20 июня. А завершится 22 июня.

Главная цель мероприятия — стимулирование развития кинопроизводства в Красноярском крае. В течение трех дней российские и зарубежные продюсеры, кинорежиссеры, представители кинокомпаний обсудят задачи и перспективы отрасли в регионе.

Также в рамках форума состоится конкурс кинопроектов. Победитель в номинации «Игровое кино» получит 1 млн рублей, а в категории «Документальное кино» — 500 тыс. рублей.

Развитие таких креативных индустрий, как кино, создает новые возможности для малого и среднего бизнеса. Кино напрямую касается предпринимателей, занимающихся туризмом, гостиничным и ресторанным бизнесом, оказывающих транспортные услуги, работающих в сфере моды и бьюти-индустрии, пошива одежды и производства декораций», — уверен председатель кинокомиссии Красноярского края Василий Нелюбин.

Помимо рабочих площадок, в рамках форума в Минусинске и Шушенском пройдут открытые кинопоказы фильмов, которые лично представят их продюсеры.

Напомним, в декабре 2021 Красноярский край заключил с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) соглашение о развитии в регионе киноиндустрии. А через два года в крае создали кинокомиссию.

Читайте также:

Коллекции красноярских дизайнеров покажут на берегах Енисея

Такие подиумы для дизайнеров города и региона организуют впервые: раньше спецпоказы сибирских брендов проходили в классическом формате.

В Красноярске начали принимать заявки на участие в реалити-шоу о креативных индустриях

Съемки шоу продлятся три месяца, а покажут его осенью.

Кинематографисты Сибири могут войти в программу международного фестиваля SiberiaDOC

Прием заявок от авторов документального кино продолжается до 31 августа включительно.