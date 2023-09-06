Красноярские HR-специалисты могут стать спикерами V конференции HuRma в ноябре 2023

Впервые организаторы конференции запустили открытый набор: спикерами могут стать эксперты в сфере HR, руководители компаний, бизнес-коучи и консультанты.

Осенью Красноярск сконцентрирует HR-специалистов и их руководителей со всей Сибири: 9 ноября 2023 в городе пройдет V HuRma Conf — конференция, раньше известная как HRust. В этом году организаторы впервые запустили открытый набор спикеров: отправить заявку, чтобы присоединиться к пулу экспертов, можно здесь.

В этом году участники события будут разбираться в четырех HR-функциям в фокусе трех поколений кандидатов: 18-25, 26-45, 45+ лет. Сейчас треки конференции звучат так:

Теория поколений: новый взгляд . Как использовать характеристики возрастных аудиторий в построении HR-функций.

. Как использовать характеристики возрастных аудиторий в построении HR-функций. Кейсы в каждой из HR-функций : подбор, адаптация+обучение, оценка+развитие, мотивация+удержание. Ключевой критерий: кейс, адаптированный под конкретную «возрастную» аудиторию.

: подбор, адаптация+обучение, оценка+развитие, мотивация+удержание. Ключевой критерий: кейс, адаптированный под конкретную «возрастную» аудиторию. Цифровые платформы для подбора, обучения, оценки и мотивации сотрудников.

для подбора, обучения, оценки и мотивации сотрудников. Аналитика и digital.

8 тренингов на постановку и развитие конкретных умений. Подбор, адаптация, обучение, разработка чек-листов и оценка эффективности обучения, анализ функций и нахождение «дырок» в процессах.

Узнать подробности о программе и наборе спикеров можно на официальном сайте конференции.

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