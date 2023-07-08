Как успешно нанимать сотрудников в 2023?

В фокусе у HR-команд скорость найма, а HR-аналитика — неотъемлемая часть рабочего процесса. Сохранить эффективность подбора и высокий темп можно, оцифровав процесс с помощью CRM-систем.

Тренд № 1. Цифровизация HR-процессов помогает удержать рынок

Пандемия и вызовы прошлого года доказали: автоматизацию бизнес-процессов нельзя откладывать, напротив, ее нужно ставить в приоритет. Это помогает сохранять позиции на рынке, и вот почему:

2022 стал годом изменений, в том числе и на рынке труда. Изменилось и взаимодействие внутри команд. Все это требует новых решений. Например, многие процессы перешли (снова) в онлайн — сам рекрутинг, документооборот, согласование на различных уровнях, работа в командах. HR-сервисы позволяют быстро наладить такой переход и перестроить работу.

Стоимость труда растет. Непонимание этой тенденции влечет за собой потери для бизнеса. Усиливается значимость инструментов для оптимизации рекрутмента, а с ними — роль HR-руководителей как драйверов изменений.

Компания — это в первую очередь люди, и понимание этого становится все более важным для бизнеса. Становится важным, кто участники вашей команды, как они взаимодействуют, какие у компании ценности и есть ли у вас целостная корпоративная культура. Чем сильнее команда, тем лучше себя чувствует бизнес.

Использование удаленки и изменения в геополитике приводят к системе подбора, в частности — к автоматизации HR‑функции. Чтобы не оказаться за бортом, бизнесу стоит задаться вопросом, как автоматизировать функцию как можно быстрее.

Сервисы HR-автоматизации есть у ­hh.ru. Так, для малого, среднего и крупного бизнеса подойдет Talantix. Talantix — облачная CRM для рекрутмента, которая помогает оптимизировать процессы подбора, что позволяет закрывать вакансии быстрее

Тренд № 2. Крупный бизнес уже зарабатывает на преимуществах ­­HR‑автоматизации

В 2022 служба исследований hh.ru провела опрос на тему автоматизации HR. Каждый четвертый из опрошенных специалистов отметил, что HR-команда уже автоматизировала подбор. При этом респонденты отметили следующие преимущества:

Остается больше времени на новые задачи (55% опрошенных).

Траты бюджета стали более понятными и прозрачными (33%).

Вакансии стали закрываться быстрее (31%).

Потребность в автоматизации и ее использование — важная составляющая HR-процессов больших компаний со столичным офисом и развитыми представительствами в регионах. Пора использовать эти механизмы и HR-командам среднего бизнеса.

Тренд № 3. Решения на основе цифр и аналитики

HR-автоматизация — это удобно для рекрутера. Но такие перемены всегда непросто инициировать и сложно внедрять. Вот что нужно учесть при этом:

Расходы отдела — на зарплату, налоги, рабочие места и даже бумагу.

Ресурсы — например, рабочее время рекрутера и нанимающего руководителя, которое тратится на наём одного человека.

Сопутствующие выгоды — например, то, как внедрение автоматизации повлияет на комфорт и мотивацию всех вовлеченных в подбор сотрудников, на качество общения с кандидатами и репутацию работодателя на рынке труда.

Для компании, где 2…3 рекрутера, стоимость доступа к Talantix (при покупке годового пакета) составит всего 4750 рублей в месяц, то есть 57 тыс. рублей в год

Тренд № 4. Следить за рынком труда и перенимать лучший опыт работодателей

Ежедневно сервис HR-автоматизации Talantix от hh.ru используют десятки тысяч представителей бизнеса из разных отраслей и регионов РФ, стран СНГ. Исходя из опыта этих компаний, вот какие изменения последуют после внедрения HR-автоматизации:

Повышение скорости найма и сокращение сроков закрытия вакансий.

Продуктивность подбора.

Использование CRM-системы для подбора на 30% снижает нагрузку на рекрутеров, а количество рутинных действий сокращается в 2…3 раза.