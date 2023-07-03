«Такой разный туризм»: вышел июньский номер «Делового квартала»
Помимо взгляда на туризм с разных сторон, поговорили об индустрии красоты, вэд, образовании и многом другом.
Красноярская редакция «Делового квартала» выпустила июньский номер журнала.
Центральной темой номера стал туризм. В ее рамках руководитель краевого агентства по туризму Ольга Василенко, рассказала о том, как видят отрасль власть имущие и как строятся их отношения с бизнесом, работающим в этой области. Также поговорили о том, как поставить путешествия на службу детскому развитию, с чем сталкиваются желающие начать свое дело в этой сфере и чем привлекают предпринимателей небанальные путешествия. Ну и, конечно, подробнейшим образом изучили, что происходит в логистике турпотоков региона.
Еще одной большой темой этого номера стала индустрия красоты. Представители отрасли рассказали ДК, с чем им пришлось столкнуться в последние годы, как они справлялись с этими вызовами и куда движется этот рынок.
Помимо этого в новом номере красноярского «Делового квартала»:
- о новых инвестпроектах в сфере государственно-частного партнерства;
- о специфике ведения внешнеэкономической деятельности в современных условиях;
- знакомство с новым управляющим банка «Открытие» в регионе;
- о новом образовательном формате бизнес-академии TIKSAN GROUP;
- истории о том, как превратить небольшие производства в бренд, узнаваемый не только в стране, но и мире, на примере компаний POLYCHROME BH и «Мегаватт»;
- о значении офисного пространства в бизнес-процессах;
- и многое другое — от новых принципов рекрутинга до самых эмоционально заряженных мест Красноярска.
И, конечно же, не осталось без внимания, по сути, главное событие лета, устраиваемое редакцией для своих партнеров — бизнес-пикник. Состоится он уже на следующей неделе. Но о том, что приготовили организаторы для гостей, можно узнать (хоть и в первом приближении) уже сейчас из соответствующего материала.
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